Проехать по завораживающей долине Катуни, открыть легенды и узнать об Алтае изнутри

5
1 отзыв
Это мой любимый маршрут — в нем мощь бирюзовой Катуни и тишина, панорамы и водопад, места силы и сказки прошлого.

Мы отправимся вдаль от цивилизации и насладимся природой.

Вы увидите загадочный лик в скалах, еландинские штольни и остров-сердце Катуни.

Пройдете по Ороктойскому мосту и отыщете наскальные рисунки.

А попутно я расскажу о природе и жизни нашего края.
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала

Что вас ожидает

Алтай с открытки на берегах Катуни

Мы возьмем курс на Сартакпаевы окрестности, окутанные сказаниями. И перед вами предстанет живописная Чемальская долина. План такой:

  • Лик Сартакпая на скалах. Легендарный алтайский богатырь даст нам напутствие, и вы узнаете, как он появился в этом месте.
  • Еландинские штольни — заброшенные тупиковые «пещеры», которые прорубали для создания Катунской ГЭС. Вы узнаете, почему ее так и не достроили, и проедете по следам геологических раскопок.
  • Прогулка в ущелье Чечкыш (1, 5 часа). Почему его прозвали Долиной горных духов? Мы поговорим об этом, дойдем до водопада Чечкыш и смотровой площадки. С высоты вы полюбуетесь сердцем Катуни — островком в середине реки — и поймете, как выглядит небесный храм Алтая. На обратном пути остановимся попить чая на травах и встретим старые курганы.
  • Священная скала Бийке, у которой я расскажу о шаманизме, о здешних феноменах. А еще вы послушаете удивительное эхо и рассмотрите наскальные рисунки.
  • Ороктойский мост над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы полюбуетесь черными берегами и сделаете интересные фотографии, а я расскажу об особенностях сплавов по своенравной реке.

Затем мы вернемся в Чемал, но если захотите и останутся силы, можем съездить в село Куюс за дивным горным медом.

Алтай изнутри

Вас ждет не классическая экскурсия, а дружеское путешествие с живым общением. Я расскажу главное о природе, географии и культах Алтая. Поделюсь дивными легендами, отвечу на вопросы и помогу взглянуть на непростой регион глазами местного жителя.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле-кроссовере. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: рекреационный сбор в ущелье Чечкыш (100 руб. с человека) и питание (по желанию)
  • Мы никуда не спешим: у вас будет время полюбоваться видами и сделать фотографии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Чемальский район
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Живу в Чемале 5 лет, переехала из города. Вожу индивидуальные экскурсии, интересно и с комфортом. Помогаю увидеть и полюбить Алтай, рассказываю местные истории:)
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1 реальный отзыв

Н
29 сен 2021
Поездка понравилась.
Не очень повезло с погодой - был дождливый день. Но увидели много для нас необычных и красивых мест. Очень удивило, что в ущелье Чечкыш водопад рукотворный.
А ещё бонусом Светлана показала петроглифы в самом Чемале, чего сами бы мы не нашли. И прекрасный вид Чемала и реки с высокого обрывистого берега.
Вся поездка была спокойной, без спешки и познавательной.
Светлана, спасибо! Удачи Вам в работе.

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