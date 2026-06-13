Индивидуальная экскурсия по Чемалу предлагает уникальный маршрут, включающий бирюзовую Катунь, живописные панорамы и водопады.
Участники увидят лик Сартакпая на скалах, исследуют еландинские штольни и пройдут по Ороктойскому мосту.
В программе также прогулка
Участники увидят лик Сартакпая на скалах, исследуют еландинские штольни и пройдут по Ороктойскому мосту.
В программе также прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописные виды Чемала
- 🗿 Легендарные места силы
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🗣 Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по Чемалу - с мая по сентябрь. В это время природа Алтая особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лик Сартакпая
- Еландинские штольни
- Ороктойский мост
- Ущелье Чечкыш
- Священная скала Бийке
Описание экскурсии
Алтай с открытки на берегах Катуни
Мы возьмем курс на Сартакпаевы окрестности, окутанные сказаниями. И перед вами предстанет живописная Чемальская долина. План такой:
- Лик Сартакпая на скалах. Легендарный алтайский богатырь даст нам напутствие, и вы узнаете, как он появился в этом месте.
- Еландинские штольни — заброшенные тупиковые «пещеры», которые прорубали для создания Катунской ГЭС. Вы узнаете, почему ее так и не достроили, и проедете по следам геологических раскопок.
- Прогулка в ущелье Чечкыш (2 часа). Почему его прозвали Долиной горных духов? Мы поговорим об этом, дойдем до водопада Чечкыш и смотровой площадки. С высоты вы полюбуетесь сердцем Катуни — островком в середине реки — и поймете, как выглядит небесный храм Алтая. На обратном пути остановимся попить чая на травах и встретим старые курганы.
- Священная скала Бийке, у которой я расскажу о шаманизме, о здешних феноменах. А еще вы послушаете удивительное эхо и рассмотрите наскальные рисунки.
- Ороктойский мост над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы полюбуетесь черными берегами и сделаете интересные фотографии, а я расскажу об особенностях сплавов по своенравной реке.
Затем мы вернемся в Чемал, но если захотите и останутся силы, можем съездить в село Куюс за дивным горным медом.
Алтай изнутри
Вас ждет не классическая экскурсия, а дружеское путешествие с живым общением. Я расскажу главное о природе, географии и культах Алтая. Поделюсь дивными легендами, отвечу на вопросы и помогу взглянуть на непростой регион глазами местного жителя.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле-кроссовере. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Дополнительные расходы: рекреационный сбор в ущелье Чечкыш (150 руб. с человека) и питание (по желанию)
- Мы никуда не спешим: у вас будет время полюбоваться видами и сделать фотографии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Чемальский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 278 туристов
Дышу и живу на Алтае. Покажу интересные и необычные места. Поведаю тайны, расскажу истории, познакомлю с природой. Помогу увидеть и полюбить Алтай! Вы увезёте его в своём сердце. Я аттестованный гид-экскурсовод — работаю по всей Республике, путешествую вместе с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
Светлана, спасибо за магию Чемала! Вы открыли нам Алтай с самой красивой стороны. Мы получили не просто экскурсию, а море кайфа, крутых эмоций и
Светлана, спасибо за магию Чемала! Вы открыли нам Алтай с самой красивой стороны. Мы получили не просто экскурсию, а море кайфа, крутых эмоций и
Светлана
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за такой подробный отклик! Во время экскурсии лучики света озаряли наш путь, во многом помогали и делали путешествие
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Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места. Отвечает на любой вопрос и легко поддерживает диалог! Мы прошли через весь путь экскурсии а так же нам показали дополнительные места! Все в спокойном темпе и очень комфортно, спасибо ❤️
+1
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Е
Получили море впечатлений от экскурсии Лучшие пейзажи Чемала со Светланой! Прекрасный рассказчик,водитель,милая интересная женщина! Посетили самые знаковые места Чемала и его окрестностей,узнали много о культуре Алтая! Все прошло в дружеской атмосфере,как будто человека уже давно знаешь 😊Спасибо огромное Светлане за этот чудесный день 🌸Рекомендуем экскурсию и гида!
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Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый автомобиль, аккуратное безопасное вождение! По ущелью шли не торопясь, делали много остановок и много фотографировались. На следующий год будем планировать тур только со Светланой! ♥️♥️♥️♥️
+2
Светлана
Ответ организатора:
Альбина, обязательно! Путешествие сегодня было очень душевным, погода, природа, виды! Очень рада такому приятному общению) особенно, когда ценят невидимую работу. Благодарю вас за день! Фото 🔥
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О
Несколько дней назад состоялась наша увлекательная поездка на Алтай, с которым мы познакомились благодаря Светлане и ее экскурсии.
Человек, которая нашла подход ко всем членам нашей семьи от ребенка до бабушки!
Человек, которая нашла подход ко всем членам нашей семьи от ребенка до бабушки!
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Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям, которые пишут отзывы. Тем самым помогая другим. О Светлане читала только самое хорошее. Сама
+2
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