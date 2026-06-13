Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии по Чемалу - с мая по сентябрь. В это время природа Алтая особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Индивидуальная экскурсия по Чемалу предлагает уникальный маршрут, включающий бирюзовую Катунь, живописные панорамы и водопады.Участники увидят лик Сартакпая на скалах, исследуют еландинские штольни и пройдут по Ороктойскому мосту.В программе также прогулка

в ущелье Чечкыш, где можно полюбоваться сердцем Катуни и священной скалой Бийке. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле-кроссовере, транспортные расходы включены. Дополнительные расходы: рекреационный сбор и питание. Путешествие обещает живое общение и глубокое погружение в культуру и природу Алтая

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

Алтай с открытки на берегах Катуни

Мы возьмем курс на Сартакпаевы окрестности, окутанные сказаниями. И перед вами предстанет живописная Чемальская долина. План такой:

Лик Сартакпая на скалах . Легендарный алтайский богатырь даст нам напутствие, и вы узнаете, как он появился в этом месте.

. Легендарный алтайский богатырь даст нам напутствие, и вы узнаете, как он появился в этом месте. Еландинские штольни — заброшенные тупиковые «пещеры», которые прорубали для создания Катунской ГЭС. Вы узнаете, почему ее так и не достроили, и проедете по следам геологических раскопок.

— заброшенные тупиковые «пещеры», которые прорубали для создания Катунской ГЭС. Вы узнаете, почему ее так и не достроили, и проедете по следам геологических раскопок. Прогулка в ущелье Чечкыш (2 часа). Почему его прозвали Долиной горных духов? Мы поговорим об этом, дойдем до водопада Чечкыш и смотровой площадки. С высоты вы полюбуетесь сердцем Катуни — островком в середине реки — и поймете, как выглядит небесный храм Алтая. На обратном пути остановимся попить чая на травах и встретим старые курганы.

(2 часа). Почему его прозвали Долиной горных духов? Мы поговорим об этом, дойдем до водопада Чечкыш и смотровой площадки. С высоты вы полюбуетесь сердцем Катуни — островком в середине реки — и поймете, как выглядит небесный храм Алтая. На обратном пути остановимся попить чая на травах и встретим старые курганы. Священная скала Бийке , у которой я расскажу о шаманизме, о здешних феноменах. А еще вы послушаете удивительное эхо и рассмотрите наскальные рисунки.

, у которой я расскажу о шаманизме, о здешних феноменах. А еще вы послушаете удивительное эхо и рассмотрите наскальные рисунки. Ороктойский мост над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы полюбуетесь черными берегами и сделаете интересные фотографии, а я расскажу об особенностях сплавов по своенравной реке.

Затем мы вернемся в Чемал, но если захотите и останутся силы, можем съездить в село Куюс за дивным горным медом.

Алтай изнутри

Вас ждет не классическая экскурсия, а дружеское путешествие с живым общением. Я расскажу главное о природе, географии и культах Алтая. Поделюсь дивными легендами, отвечу на вопросы и помогу взглянуть на непростой регион глазами местного жителя.

Организационные детали