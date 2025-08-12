Приглашаем в насыщенное путешествие по живописному Чуйскому тракту! Прокатитесь по высокогорным перевалам, увидите слияние рек Чуя и Катунь, полюбуйтесь Гейзерным озером и древними петроглифами. Узнайте много интересного о традициях, культуре,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие по одной из самых красивых дорог мира
- 🏔️ Восхитительные виды на высокогорные перевалы
- 🌊 Слияние рек Чуя и Катунь
- 💧 Уникальное Гейзерное озеро
- 🗿 Древние петроглифы в урочище Калбак-Таш
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дороги доступны, а природа раскрывает всю свою красоту. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В другие месяцы, особенно зимой, путешествие может быть затруднено из-за снега и низких температур, но для любителей зимних пейзажей это может стать особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Слияние рек Чуя и Катунь
- Гейзерное озеро
- Урочище Калбак-Таш
Описание экскурсии
День на лоне природы
Вы проедете по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в топ-10 самых красивых дорог мира. В программе экскурсии:
- Семинский перевал — мы сделаем остановку на высоте 1717 метров. Почтим местных духов и рассмотрим памятник, посвященный присоединению народов Алтая к Российской империи.
- Перевал Чике-Таман — родина первых светофоров на Алтае. Мы совершим легкие прогулки на смотровые площадки и полюбуемся окружающими пейзажами.
- Слияние рек Чуя и Катунь — вы раскроете, почему это место силы для коренного населения. А также услышите связанные с ним легенды.
- Гейзерное озеро — вы увидите величественные снежные вершины Северо-Чуйского хребта, узнаете историю возникновения озера и разгадаете секрет его необыкновенно яркого цвета.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гейзерное озеро — 150 ₽
- По пути мы заедем на обед в кафе. Средний чек — 500 ₽ на человека
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 46 туристов
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов на Алтае. За нашими плечами большой опыт и огромное количество довольных гостей. С радостью познакомим вас с нашим удивительным регионом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
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Н
Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне рассказывает о теме экскурсии и не только. Алтайский край не
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А
Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.
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В
Всё на высшем уровне!
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