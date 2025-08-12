Приглашаем в насыщенное путешествие по живописному Чуйскому тракту! Прокатитесь по высокогорным перевалам, увидите слияние рек Чуя и Катунь, полюбуйтесь Гейзерным озером и древними петроглифами. Узнайте много интересного о традициях, культуре,

истории и обычаях алтайцев. Вас ждут остановки на Семинском перевале, перевале Чике-Таман, слиянии рек Чуя и Катунь, посещение Гейзерного озера и урочища Калбак-Таш. Экскурсию проведет опытный гид, транспорт включен в стоимость, а входные билеты оплачиваются дополнительно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дороги доступны, а природа раскрывает всю свою красоту. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В другие месяцы, особенно зимой, путешествие может быть затруднено из-за снега и низких температур, но для любителей зимних пейзажей это может стать особенным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.