Мы проедем более 50 км по одной из самых живописных дорог Алтая: в пути вас встретят горные ландшафты, хозяйка Катунь, которая мчится зелёной стрелой сквозь темные скалы, и места силы с непростой, но сильной энергетикой. Наш маршрут:
Кроме наскальных рисунков и сельского быта Алтая, мы обсудим и другие стороны жизни края. Я расскажу о том, как появились места силы и как первые поселенцы выбирали места для стоянок. Открою истории гор Верблюд и Бешпек, плато Барантал и Марьиного острова. А еще оговорим о шаманизме и алтайских духах, о местных обычаях. Никаких баек и выдуманных легенд: моя цель — помочь вам по-настоящему прочувствовать дух Алтая.
После поездки можно заранее заказать Сибирский банный чан, чтобы в травяном отваре под открытым небом завершить день за чашкой чая с мёдом, или затопить кедровую баню.