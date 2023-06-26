Многие места силы Горного Алтая отмечены наскальными рисунками древних людей.
Эти заповедные, труднодоступные, энергетические сильные локации и легли в основу локации нашего маршрута. Мы проедем по природным местам Чемальского района — от курганов Еланды до водопада Бельтертуюк. А в пути рассмотрим колоритные петроглифы и поговорим о жизни горного края.
Эти заповедные, труднодоступные, энергетические сильные локации и легли в основу локации нашего маршрута. Мы проедем по природным местам Чемальского района — от курганов Еланды до водопада Бельтертуюк. А в пути рассмотрим колоритные петроглифы и поговорим о жизни горного края.
Описание экскурсии
По Чемальскому тракту — через петроглифы, горы и водопады
Мы проедем более 50 км по одной из самых живописных дорог Алтая: в пути вас встретят горные ландшафты, хозяйка Катунь, которая мчится зелёной стрелой сквозь темные скалы, и места силы с непростой, но сильной энергетикой. Наш маршрут:
- Чемальская ГЭС, к которой мы доберемся через сосновый бор, а затем отправимся дальше — в долину Катуни.
- Деревня Еланда, где мы остановимся у раскопанных курганов, увидим святилище шаманов у скалы Бийке и найдем наскальные рисунки.
- Ороктойский мост: здесь сделаем фотопаузу и посмотрим на тектонический разлом — самое глубокое место Катуни.
- Куюсский грот с древнейшими петроглифами Алтая. Вы не только рассмотрите наскальные изображения, но и понаблюдаете, как живут местные в селе Куюс, где отсутствуют дороги и блага цивилизации, где основной транспорт — кони, а улица названа в честь большого камня.
- Водопад Бельтертуюк, которой диким каскадом грохочет в узком ущелье. Здесь мы совершим треккинг по горной тропе, увидим петроглифы с изображениями жертвенных животных и пейзажи Алтая, словно сошедшие с холстов художников.
Разгадать культурный код Алтая
Кроме наскальных рисунков и сельского быта Алтая, мы обсудим и другие стороны жизни края. Я расскажу о том, как появились места силы и как первые поселенцы выбирали места для стоянок. Открою истории гор Верблюд и Бешпек, ещё поговорим о шаманизме и алтайских духах, о местных обычаях. Никаких баек и выдуманных легенд: моя цель — помочь вам по-настоящему прочувствовать дух Алтая.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле повышенной проходимости. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Будьте готовы к тому, что сотовая связь будет появляться только в некоторых точках маршрута (МТС и МегаФон)
- Обязательно возьмите удобную обувь, головной убор и тару для воды, а также немного наличных (по дороге не будет терминалов и магазинов)
- Экскурсия актуальна с апреля по октябрь. Проводится с местным гидом — коренным алтайцем, который вырос здесь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Чемальском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 277 туристов
Дышу и живу на Алтае. Покажу интересные и необычные места. Поведаю тайны, расскажу истории, познакомлю с природой. Помогу увидеть и полюбить Алтай! Вы увезёте его в своём сердце. Я аттестованный гид-экскурсовод — работаю по всей Республике, путешествую вместе с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и не нашли петроглифы. Решила, что местный экскурсовод, который занимается материалом уже много лет, гораздо
+2
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Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории и задуматься, что останется после нас. Проехать до конца Чемальского
+2
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А
Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только она отвезла нас до конечной точки маршрута, водопада. По дороге узнали много информации и
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М
С самой Светланой не удалось совершить данную поездку, так как накануне сломалась машина, однако Светлана предложила нам на замену другого гида - это оказался алтаец - образованный, начитанный и много
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О
Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень позитивная, знает свое дело. Ненавязчиво рассказывает, но очень интересно. Учитывает, хотя нет, умело угадывает все пожелания и действует на опережение. Экскурсия незабываема. В следующем году обязательно буду путешествовать со Светланой. Спасибо за эти эмоции!
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