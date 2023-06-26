Мои заказы

Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк

Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
Многие места силы Горного Алтая отмечены наскальными рисунками древних людей.

Эти заповедные, труднодоступные, энергетические сильные локации и легли в основу локации нашего маршрута. Мы проедем по природным местам Чемальского района — от курганов Еланды до водопада Бельтертуюк. А в пути рассмотрим колоритные петроглифы и поговорим о жизни горного края.
5
5 отзывов
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк

Описание экскурсии

По Чемальскому тракту — через петроглифы, горы и водопады

Мы проедем более 50 км по одной из самых живописных дорог Алтая: в пути вас встретят горные ландшафты, хозяйка Катунь, которая мчится зелёной стрелой сквозь темные скалы, и места силы с непростой, но сильной энергетикой. Наш маршрут:

  • Чемальская ГЭС, к которой мы доберемся через сосновый бор, а затем отправимся дальше — в долину Катуни.
  • Деревня Еланда, где мы остановимся у раскопанных курганов, увидим святилище шаманов у скалы Бийке и найдем наскальные рисунки.
  • Ороктойский мост: здесь сделаем фотопаузу и посмотрим на тектонический разлом — самое глубокое место Катуни.
  • Куюсский грот с древнейшими петроглифами Алтая. Вы не только рассмотрите наскальные изображения, но и понаблюдаете, как живут местные в селе Куюс, где отсутствуют дороги и блага цивилизации, где основной транспорт — кони, а улица названа в честь большого камня.
  • Водопад Бельтертуюк, которой диким каскадом грохочет в узком ущелье. Здесь мы совершим треккинг по горной тропе, увидим петроглифы с изображениями жертвенных животных и пейзажи Алтая, словно сошедшие с холстов художников.

Разгадать культурный код Алтая

Кроме наскальных рисунков и сельского быта Алтая, мы обсудим и другие стороны жизни края. Я расскажу о том, как появились места силы и как первые поселенцы выбирали места для стоянок. Открою истории гор Верблюд и Бешпек, ещё поговорим о шаманизме и алтайских духах, о местных обычаях. Никаких баек и выдуманных легенд: моя цель — помочь вам по-настоящему прочувствовать дух Алтая.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле повышенной проходимости. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Будьте готовы к тому, что сотовая связь будет появляться только в некоторых точках маршрута (МТС и МегаФон)
  • Обязательно возьмите удобную обувь, головной убор и тару для воды, а также немного наличных (по дороге не будет терминалов и магазинов)
  • Экскурсия актуальна с апреля по октябрь. Проводится с местным гидом — коренным алтайцем, который вырос здесь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Чемальском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 277 туристов
Дышу и живу на Алтае. Покажу интересные и необычные места. Поведаю тайны, расскажу истории, познакомлю с природой. Помогу увидеть и полюбить Алтай! Вы увезёте его в своём сердце. Я аттестованный гид-экскурсовод — работаю по всей Республике, путешествую вместе с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Julia
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и не нашли петроглифы. Решила, что местный экскурсовод, который занимается материалом уже много лет, гораздо
читать дальшеуменьшить

лучше всё покажет и расскажет в условиях ограниченного времени и наверняка знает лучшую дорогу. Решение оказалось верным для меня. Светлана за день до экскурсии напомнила, заехала за мной прямо на базу утром на комфортном внедорожнике, по дороге завязалась дружеская беседа. Погода в течение маршрута менялась несколько раз от дождя к солнцу) Чемальский тракт показался во всей красе. По дороге Светлана помогла купить сувениры в чудесной лавке, при входе в которую окутывает такой аромат, будто ныряешь в мешок с сушёными таёжными травами и кедровыми шишками! На Ороктойском мосту устроили фотосессию и пообедали в кафе блюдами местной кухни. Плов и лепёшка с сыром и травами были необычайно вкусными! Возле скалы Бийке Светлана рассказывала про это необычное место и очень многое открывалось и становилось понятным, чего не увидишь, если просто приедешь посмотреть самостоятельно. Также нам повезло попасть на аутентичную экскурсию местной жительницы по древнейшим на Чемале петроглифам, мне очень понравилось общение с человеком этой земли. Светлана показывала наскальные рисунки, курганы, исторические фото, поясняла историю и современную жизнь района. Про то, как древние обычаи соблюдаются местными жителями и в наши дни. Отдельная благодарность за то, что Светлана показывала и называла местные ароматные травы - чабрец, маральник! Удалось даже немного собрать на вечернее чаепитие. Время поездки для меня пролетело на одном дыхании. Возвращались полными визуальных, эмоциональных и информационных впечатлений. Описывать словами красоту водопада и гор пытаться даже не буду, приезжайте сами, а Светлана поможет вам получить максимальные впечатления и информацию!

Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и+2
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории и задуматься, что останется после нас. Проехать до конца Чемальского
читать дальшеуменьшить

тракта и попасть в прекрасную долину Катунь с суетливыми сусликами, не торопливыми стадами и потрясающими видами. Водопад Бельтертуюк скромно шумит вдали от массового туризма и ждёт только своего пытливого туриста. Светлана осуществит вам эту возможность и не торопливо даст вам насладиться этими местами.

Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.+2
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только она отвезла нас до конечной точки маршрута, водопада. По дороге узнали много информации и
читать дальшеуменьшить

интересных историй, Светлана- отличный собеседник! Ответит на любой вопрос!
маршрут комфортный, всегда можно остановиться по пути в красивых местах и насладиться видами, над душой никто не стоит и не подгоняет, а нам это было супер важно!

Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только
Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только
Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только
Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только
Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только
Вам был полезен этот отзыв?
М
С самой Светланой не удалось совершить данную поездку, так как накануне сломалась машина, однако Светлана предложила нам на замену другого гида - это оказался алтаец - образованный, начитанный и много
читать дальшеуменьшить

знающий гид, который подавал нам информацию сквозь призму местного жителя и это было очень интересно и познавательно. Ответил на всю нашу кучу вопросов, был внимателен, на локациях не торопил и мы как-то всё прекрасно успели. Рекомендовал фильмы, книги, музыку про Алтай, чтобы мы вернулись к воспоминаниям об Алтае после поездки и лучше поняли этот край.
Так что всё сложилось наилучшим образом! Как и было запланировано в нашем туре, мы доехали только до Ороктойского моста, так как нельзя объять необъятное за один день, но очень хочется вернуться на Алтай и доехать еще и до Куюсского грота с петроглифами и водопада Бельтертуюк, так что, может, мы еще услышим и версию Светланы об этих невероятных местах!
Наша благодарность Светлане за экскурсию и организацию!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень позитивная, знает свое дело. Ненавязчиво рассказывает, но очень интересно. Учитывает, хотя нет, умело угадывает все пожелания и действует на опережение. Экскурсия незабываема. В следующем году обязательно буду путешествовать со Светланой. Спасибо за эти эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Чемала

Похожие экскурсии на «Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк»

Лучшие пейзажи Чемала
На машине
7 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие пейзажи Чемала
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
16 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 19 400 ₽ за всё до 2 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
8 часов
-
4%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
Начало: Заберу вас где скажете
Расписание: Время старта можем изменить как Вам удобно.
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
28 800 ₽30 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чемале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чемале
от 27 500 ₽ за экскурсию