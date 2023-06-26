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лучше всё покажет и расскажет в условиях ограниченного времени и наверняка знает лучшую дорогу. Решение оказалось верным для меня. Светлана за день до экскурсии напомнила, заехала за мной прямо на базу утром на комфортном внедорожнике, по дороге завязалась дружеская беседа. Погода в течение маршрута менялась несколько раз от дождя к солнцу) Чемальский тракт показался во всей красе. По дороге Светлана помогла купить сувениры в чудесной лавке, при входе в которую окутывает такой аромат, будто ныряешь в мешок с сушёными таёжными травами и кедровыми шишками! На Ороктойском мосту устроили фотосессию и пообедали в кафе блюдами местной кухни. Плов и лепёшка с сыром и травами были необычайно вкусными! Возле скалы Бийке Светлана рассказывала про это необычное место и очень многое открывалось и становилось понятным, чего не увидишь, если просто приедешь посмотреть самостоятельно. Также нам повезло попасть на аутентичную экскурсию местной жительницы по древнейшим на Чемале петроглифам, мне очень понравилось общение с человеком этой земли. Светлана показывала наскальные рисунки, курганы, исторические фото, поясняла историю и современную жизнь района. Про то, как древние обычаи соблюдаются местными жителями и в наши дни. Отдельная благодарность за то, что Светлана показывала и называла местные ароматные травы - чабрец, маральник! Удалось даже немного собрать на вечернее чаепитие. Время поездки для меня пролетело на одном дыхании. Возвращались полными визуальных, эмоциональных и информационных впечатлений. Описывать словами красоту водопада и гор пытаться даже не буду, приезжайте сами, а Светлана поможет вам получить максимальные впечатления и информацию!