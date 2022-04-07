Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк

Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки

Индивидуальная
Многие места силы Горного Алтая отмечены наскальными рисунками древних людей.

Эти заповедные, труднодоступные, энергетические сильные локации и легли в основу локации нашего маршрута.

Мы проедем по природным местам Чемальского района — от курганов Еланды до водопада Бельтертуюк.

А в пути рассмотрим колоритные петроглифы и поговорим о жизни горного края.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
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Что вас ожидает

По Чемальскому тракту — через петроглифы, горы и водопады

Мы проедем более 50 км по одной из самых живописных дорог Алтая: в пути вас встретят горные ландшафты, хозяйка Катунь, которая мчится зелёной стрелой сквозь темные скалы, и места силы с непростой, но сильной энергетикой. Наш маршрут:

  • Чемальская ГЭС, к которой мы доберемся через сосновый бор, а затем отправимся дальше — в долину Катуни.
  • Деревня Еланда, где мы остановимся у раскопанных курганов, увидим святилище шаманов у скалы Бийке и найдем наскальные рисунки.
  • Ороктойский мост: здесь сделаем фотопаузу и посмотрим на тектонический разлом — самое глубокое место Катуни.
  • Куюсский грот с древнейшими петроглифами Алтая. Вы не только рассмотрите наскальные изображения, но и понаблюдаете, как живут местные в селе Куюс, где отсутствуют дороги и блага цивилизации, где основной транспорт — кони, а улица названа в честь большого камня.
  • Водопад Бельтертуюк, которой диким каскадом грохочет в узком ущелье. Здесь мы совершим треккинг по горной тропе, увидим петроглифы с изображениями жертвенных животных и пейзажи Алтая, словно сошедшие с холстов художников.

Разгадать культурный код Алтая

Кроме наскальных рисунков и сельского быта Алтая, мы обсудим и другие стороны жизни края. Я расскажу о том, как появились места силы и как первые поселенцы выбирали места для стоянок. Открою истории гор Верблюд и Бешпек, плато Барантал и Марьиного острова. А еще оговорим о шаманизме и алтайских духах, о местных обычаях. Никаких баек и выдуманных легенд: моя цель — помочь вам по-настоящему прочувствовать дух Алтая.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле-кроссовере. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Будьте готовы к тому, что сотовая связь будет появляться только в некоторых точках маршрута (МТС и МегаФон)
  • Обязательно возьмите удобную обувь, головной убор и тару для воды, а также немного наличных (по дороге не будет терминалов и магазинов)
  • Экскурсия актуальна с апреля по октябрь

После поездки можно заранее заказать Сибирский банный чан, чтобы в травяном отваре под открытым небом завершить день за чашкой чая с мёдом, или затопить кедровую баню.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Чемальском районе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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