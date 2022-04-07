Что вас ожидает

По Чемальскому тракту — через петроглифы, горы и водопады

Мы проедем более 50 км по одной из самых живописных дорог Алтая: в пути вас встретят горные ландшафты, хозяйка Катунь, которая мчится зелёной стрелой сквозь темные скалы, и места силы с непростой, но сильной энергетикой. Наш маршрут:

Чемальская ГЭС , к которой мы доберемся через сосновый бор, а затем отправимся дальше — в долину Катуни.

, к которой мы доберемся через сосновый бор, а затем отправимся дальше — в долину Катуни. Деревня Еланда , где мы остановимся у раскопанных курганов, увидим святилище шаманов у скалы Бийке и найдем наскальные рисунки.

, где мы остановимся у раскопанных курганов, увидим святилище шаманов у скалы Бийке и найдем наскальные рисунки. Ороктойский мост : здесь сделаем фотопаузу и посмотрим на тектонический разлом — самое глубокое место Катуни.

: здесь сделаем фотопаузу и посмотрим на тектонический разлом — самое глубокое место Катуни. Куюсский грот с древнейшими петроглифами Алтая. Вы не только рассмотрите наскальные изображения, но и понаблюдаете, как живут местные в селе Куюс, где отсутствуют дороги и блага цивилизации, где основной транспорт — кони, а улица названа в честь большого камня.

с древнейшими петроглифами Алтая. Вы не только рассмотрите наскальные изображения, но и понаблюдаете, как живут местные в селе Куюс, где отсутствуют дороги и блага цивилизации, где основной транспорт — кони, а улица названа в честь большого камня. Водопад Бельтертуюк, которой диким каскадом грохочет в узком ущелье. Здесь мы совершим треккинг по горной тропе, увидим петроглифы с изображениями жертвенных животных и пейзажи Алтая, словно сошедшие с холстов художников.

Разгадать культурный код Алтая

Кроме наскальных рисунков и сельского быта Алтая, мы обсудим и другие стороны жизни края. Я расскажу о том, как появились места силы и как первые поселенцы выбирали места для стоянок. Открою истории гор Верблюд и Бешпек, плато Барантал и Марьиного острова. А еще оговорим о шаманизме и алтайских духах, о местных обычаях. Никаких баек и выдуманных легенд: моя цель — помочь вам по-настоящему прочувствовать дух Алтая.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле-кроссовере. Транспортные расходы включены в стоимость.

Будьте готовы к тому, что сотовая связь будет появляться только в некоторых точках маршрута ( МТС и МегаФон)

и МегаФон) Обязательно возьмите удобную обувь, головной убор и тару для воды, а также немного наличных (по дороге не будет терминалов и магазинов)

Экскурсия актуальна с апреля по октябрь

После поездки можно заранее заказать Сибирский банный чан, чтобы в травяном отваре под открытым небом завершить день за чашкой чая с мёдом, или затопить кедровую баню.