Авторские туры на 6 дней в Чемал

Найдено 4 тура в категории «6-дневные туры» в Чемале, цены от 36 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
5 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Майские выходные на Алтае
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
5 мая в 10:00
7 мая в 10:00
59 800 ₽ за человека
Зимний Алтай
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
72 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    11 января 2025
    Зимний Алтай
    Все состыковано, нигде не ждали.
  • Т
    Тамара
    30 сентября 2024
    Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
    Мы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. Чудесная погода, яркие краски, замечательные
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    экскурсии каждый день сделали путешествие незабываемым. 5 дней пролетели как один. . Группа подобралась небольшая и мы быстро сдружились. Хочется обязательно вернуться в этот изумительный край!

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  • В
    Валентина
    16 сентября 2024
    Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
    Тур оставил положительные впечатления. Экскурсии были интересные, насыщенные и хорошо организованные. Особую благодарность хотелось бы выразить встречающей стороне — все
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    было дружелюбно, отзывчивыми и сделали тур действительно увлекательным. Благодаря им каждый день путешествия был наполнен яркими впечатлениями. Трансфер от принимающей стороны также оказался неожиданно приятным бонусом: он стоил в два раза дешевле, чем предлагал организатор тура, что приятно удивило.

  • И
    Ирина
    13 сентября 2024
    Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
    Память об отпуске. Сделано своими руками из камушек собранных на Манжероке. Спасибо вам за интересный и увлекательный отпуск. Тур очень познавательный и завораживающий.
  • Н
    Наталья
    10 января 2024
    Зимний Алтай
    Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест
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    нас восхитили, восполнили свои впечатления о музее в Горно-Алтайске, побывали в городе Бийске. Посмотрели лебединое озеро, замерзший водопад, Чуйский тракт, слияние двух рек- Катуни и Чуи. Спасибо большое за тур и полученные удовольствие от нашей поездки.

  • Е
    Екатерина
    13 января 2021
    Зимний Алтай
    Тур прошел бодро (попали в неделю морозов до -30) и интересно. Увидели основные красоты Республики Алтай в районе Горно-Алтайска. Программа
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    достаточно насыщенная, выезжали в ~10 утра, возвращались в гостиницу к 21. Отдельное спасибо гиду Сергею! Интересно и познавательно рассказал историю мест, которые проезжали. Складывалось ощущение, что у него на все вопросы есть ответы. При этом подавал все не занудно и с юмором. В Зимнем Алтае есть свой шарм - нет больших толп туристов, закрыты базарные лавочки по дороге, - остаетесь почти наедине с природой.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «6-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "6-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 36 900 до 72 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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