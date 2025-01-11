Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
5 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Майские выходные на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
5 мая в 10:00
7 мая в 10:00
59 800 ₽ за человека
Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
72 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей11 января 2025Все состыковано, нигде не ждали.
- ТТамара30 сентября 2024Мы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. Чудесная погода, яркие краски, замечательные
- ВВалентина16 сентября 2024Тур оставил положительные впечатления. Экскурсии были интересные, насыщенные и хорошо организованные. Особую благодарность хотелось бы выразить встречающей стороне — все
- ИИрина13 сентября 2024Память об отпуске. Сделано своими руками из камушек собранных на Манжероке. Спасибо вам за интересный и увлекательный отпуск. Тур очень познавательный и завораживающий.
- ННаталья10 января 2024Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест
- ЕЕкатерина13 января 2021Тур прошел бодро (попали в неделю морозов до -30) и интересно. Увидели основные красоты Республики Алтай в районе Горно-Алтайска. Программа
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «6-дневные туры»
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