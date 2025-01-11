Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
72 500 ₽ за человека
Зимний Алтай. Январские каникулы
Начало: Г. Горно-Алтайск
1 янв в 10:00
61 000 ₽ за человека
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
2 янв в 10:00
54 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей11 января 2025Все состыковано, нигде не ждали.
- ННаталья10 января 2024Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест
- ЕЕкатерина13 января 2021Тур прошел бодро (попали в неделю морозов до -30) и интересно. Увидели основные красоты Республики Алтай в районе Горно-Алтайска. Программа
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Лебединое озеро»
Самые популярные туры этой рубрики в Чемале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Лебединое озеро" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 72 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Чемале на 2025 год по теме «Лебединое озеро», 9 ⭐ отзывов, цены от 54700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь