читать дальше

достаточно насыщенная, выезжали в ~10 утра, возвращались в гостиницу к 21. Отдельное спасибо гиду Сергею! Интересно и познавательно рассказал историю мест, которые проезжали. Складывалось ощущение, что у него на все вопросы есть ответы. При этом подавал все не занудно и с юмором. В Зимнем Алтае есть свой шарм - нет больших толп туристов, закрыты базарные лавочки по дороге, - остаетесь почти наедине с природой.