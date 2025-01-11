Лебединое озеро – туры в Чемале

Найдено 3 тура в категории «Лебединое озеро» в Чемале, цены от 54 700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Зимний Алтай
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
72 500 ₽ за человека
Зимний Алтай. Январские каникулы
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Зимний Алтай. Январские каникулы
Начало: Г. Горно-Алтайск
1 янв в 10:00
61 000 ₽ за человека
Рождественское волшебство Алтая
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
2 янв в 10:00
54 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    11 января 2025
    Зимний Алтай
    Все состыковано, нигде не ждали.
  • Н
    Наталья
    10 января 2024
    Зимний Алтай
    Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест
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    нас восхитили, восполнили свои впечатления о музее в Горно-Алтайске, побывали в городе Бийске. Посмотрели лебединое озеро, замерзший водопад, Чуйский тракт, слияние двух рек- Катуни и Чуи. Спасибо большое за тур и полученные удовольствие от нашей поездки.

  • Е
    Екатерина
    13 января 2021
    Зимний Алтай
    Тур прошел бодро (попали в неделю морозов до -30) и интересно. Увидели основные красоты Республики Алтай в районе Горно-Алтайска. Программа
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    достаточно насыщенная, выезжали в ~10 утра, возвращались в гостиницу к 21. Отдельное спасибо гиду Сергею! Интересно и познавательно рассказал историю мест, которые проезжали. Складывалось ощущение, что у него на все вопросы есть ответы. При этом подавал все не занудно и с юмором. В Зимнем Алтае есть свой шарм - нет больших толп туристов, закрыты базарные лавочки по дороге, - остаетесь почти наедине с природой.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Лебединое озеро»

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Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Алтайский Марс
  2. Каменные грибы
  3. Чуйский тракт
  4. Марсианские горы
  5. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Лебединое озеро" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 72 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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