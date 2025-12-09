Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
«Легенду о купце, основавшем монастырь»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
«Начнем экскурсию на Соборной горке, где в 1362 на слиянии рек Шексны и Ягорбы ученики Сергия Радонежского основали мужской монастырь, давший начало городу»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая история Череповца
Разобраться, насколько индустриален старый город «на Рыбьей горе»
«Воскресенский собор — самое старое каменное строение в Череповце»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
