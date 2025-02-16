2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая история большого Череповца
Разобраться, насколько индустриален старый город «на Рыбьей горе»
8000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина16 февраля 2025Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
- ИИрина6 января 2025Экскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбе. Замечательно прогулялись с Евгенией Львовной по Советскому проспекту, к Воскресенскому собору, по набережной. Гид рассказывает живо, с юмором. Теперь Череповец для нас знакомый город. Положили в свою копилку приятных впечатлений. Спасибо!
- ААлексей5 января 2025Экскурсию проводила Евгения Львовна. Евгения Львовна - энтузиаст своего дела, знающий и стремящийся поделиться своими знаниями профессионал. Увлекла нашу мини группу,
- ЖЖанна10 августа 2024Добрый день! Прекрасный и уютный городок, влюбиться в который нам помогла Валентина Вячеславовна. Уютная прогулка, в сопровождении человека, который любит свой город.
- ВВиктория31 июля 2024Спасибо большое за чудесную автопрогулку! Все понравилось! И гид, и маршрут, и то, как преподносилась информация.
- ААндрей10 июля 2024Все увидели!
Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Череповцу в марте 2025
Сейчас в Череповце в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8800. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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