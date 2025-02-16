Индивидуальные экскурсии в Череповце с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Череповце, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Череповец
На машине
14 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8800 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5000 за всё до 5 чел.
Большая история большого Череповца
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая история большого Череповца
Разобраться, насколько индустриален старый город «на Рыбьей горе»
8000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    16 февраля 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Экскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбе. Замечательно прогулялись с Евгенией Львовной по Советскому проспекту, к Воскресенскому собору, по набережной. Гид рассказывает живо, с юмором. Теперь Череповец для нас знакомый город. Положили в свою копилку приятных впечатлений. Спасибо!
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  • А
    Алексей
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
    Экскурсию проводила Евгения Львовна. Евгения Львовна - энтузиаст своего дела, знающий и стремящийся поделиться своими знаниями профессионал. Увлекла нашу мини группу,
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    путешествующую на двух машинах, историей Череповца и жизнью города в наши дни. Экскурсия однозначно превзошла все ожидания. Помимо экскурсионной программы, Евгения Львовна ответила на все наши вопросы и дала замечательные рекомендации для самостоятельного изучения города, а также по удобно расположенным уютным кафе и ресторанам. Рекомендуем Евгению Львовну всем, планирующим поездку в Череповец.

  • Ж
    Жанна
    10 августа 2024
    Знакомьтесь, Череповец
    Добрый день! Прекрасный и уютный городок, влюбиться в который нам помогла Валентина Вячеславовна. Уютная прогулка, в сопровождении человека, который любит свой город.
  • В
    Виктория
    31 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
    Спасибо большое за чудесную автопрогулку! Все понравилось! И гид, и маршрут, и то, как преподносилась информация.
  • А
    Андрей
    10 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
    Все увидели!

Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Череповцу в марте 2025
Сейчас в Череповце в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8800. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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