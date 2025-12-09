Описание Ответы на вопросы

Снежана Самойлова Ваш гид в Черняховске
Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда В любое свободное время 950 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста Знаменитый вор, узнав об огромной ценности древней реликвии г. Черняховска (Инстербурга), решил во что бы то ни стало выкрасть её. Но вор точно не знает, что он ищет. Давайте раскроем эту тайну и помешаем преступнику осуществить свой замысел. К Вам обратился глава Черняховска с просьбой остановить вора и не позволить ему выкрасть древнюю реликвию города. Согласно легенде, если она покинет свое место, то Черняховск ждут сильные потрясения и большие несчастья. Но проблема в том, что даже старожилы не помнят, что это за древняя вещь и какую особую ценность она имеет для города. Узнайте, что это за реликвия, кому из великих людей она принадлежала, и не дайте вору ее похитить. Итак, вы готовы? Все задания проходят на улице, за исключением последнего (посещение замка и музея по желанию), дополнительные источники информации не требуются. Вы посетите центр города, узнаете, кто из великих людей прошлого бывал в Черняховске и какой след они оставили в нем. Если вы любите детективы, тайны, загадки и, кроме того, не прочь провести время интересно и с пользой - этот квест для вас! Пройдите это небольшое приключение с близкими, друзьями, детьми! Не дайте городу погрузиться в тяжелые времена! Готовьтесь проявить смекалку и сообразительность. Не теряйте время! Оплатите квест и вперед! Приступить к его прохождению можно в любое время! При желании можно посетить замок и музей, вход 50 руб., время работы с 11:00 до 17:00.

