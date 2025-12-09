Описание квестаЗнаменитый вор, узнав об огромной ценности древней реликвии г. Черняховска (Инстербурга), решил во что бы то ни стало выкрасть её. Но вор точно не знает, что он ищет. Давайте раскроем эту тайну и помешаем преступнику осуществить свой замысел. К Вам обратился глава Черняховска с просьбой остановить вора и не позволить ему выкрасть древнюю реликвию города. Согласно легенде, если она покинет свое место, то Черняховск ждут сильные потрясения и большие несчастья. Но проблема в том, что даже старожилы не помнят, что это за древняя вещь и какую особую ценность она имеет для города. Узнайте, что это за реликвия, кому из великих людей она принадлежала, и не дайте вору ее похитить. Итак, вы готовы? Все задания проходят на улице, за исключением последнего (посещение замка и музея по желанию), дополнительные источники информации не требуются. Вы посетите центр города, узнаете, кто из великих людей прошлого бывал в Черняховске и какой след они оставили в нем. Если вы любите детективы, тайны, загадки и, кроме того, не прочь провести время интересно и с пользой - этот квест для вас! Пройдите это небольшое приключение с близкими, друзьями, детьми! Не дайте городу погрузиться в тяжелые времена! Готовьтесь проявить смекалку и сообразительность. Не теряйте время! Оплатите квест и вперед! Приступить к его прохождению можно в любое время! При желании можно посетить замок и музей, вход 50 руб., время работы с 11:00 до 17:00.
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Черняховск
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Черняховска
Квест
до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Начало: Замок Инстербург
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
950 ₽ за всё до 6 чел.