Вас ждёт уникальная возможность раскрыть тайну древней реликвии Черняховска.
Глава города обратился с просьбой предотвратить кражу, которая может привести к серьёзным последствиям.
Погрузитесь в атмосферу города, разгадывая загадки и узнавая, какие великие люди оставили здесь свой след. Этот квест-экскурсия станет настоящим испытанием для вашей смекалки и сообразительности. Не упустите шанс стать героем Черняховска
5 причин купить этот квест
- 🔍 Уникальный сюжет
- 🏰 Посещение замка
- 🕰 Исторические факты
- 📱 Удобное приложение
- 👥 Подходит для компаний
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Здание филиала Имперского банка
- Здание Кредитного общества
- Бюст Ленина
- Здание Администрации города
- Памятник воинам Русской императорской армии
- Площадь Ленина
- Парк Победы
- Замок-музей
Описание квеста
Итак, вы готовы? Все задания проходят на улице, за исключением последнего, — посещение замка и музея по желанию. Вы исследуете центр города, узнаете, кто из великих людей прошлого бывал в Черняховске и какой след они оставили в нём. Не дайте городу погрузиться в тяжёлые времена! Готовьтесь проявить смекалку и сообразительность.
Точки маршрута
- Здание Кредитного общества с самой старой действующей аптекой в Черняховске
Организационные детали
- При желании можно посетить замок и музей, вход 50 ₽, время работы — с 11:00 до 17:00
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали. Для прохождения нужен стабильный интернет
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Черняховске
Провела экскурсии для 3403 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
13 сен 2025
Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие, всё очень просто и познавательно, даже случайно нашли фигурку трубочиста😀. Гораздо интереснее, чем просто ходить и смотреть.
Евгений
5 авг 2025
нам немного не повезло с погодой, пришлось гулять под зонтиком, от чего впечатления немного смазались.
Однако сам квест был интересным. Не все смогли разгадать, иногда приходилось искать подсказки.
Рекомендую тем, кто хочет ближе познакомиться с этим маленьким уютным городком
Наталья
24 июл 2025
Это необычный формат, альтернатива классической обзорной экскурсии, но в более легком варианте. Глубокого погружения в историю не ждите, но для первого знакомства с городом вполне подойдет. Знаковые здания, знаковые личности - обо всем этом узнаешь на квесте. Формат интересен тем, что ты не стеснен временными рамками. Хочешь - поставь на паузу и выпей кофе, а затем гуляй дальше.
Входит в следующие категории Черняховска
