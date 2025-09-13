И Ирина Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие, всё очень просто и познавательно, даже случайно нашли фигурку трубочиста😀. Гораздо интереснее, чем просто ходить и смотреть.

Евгений нам немного не повезло с погодой, пришлось гулять под зонтиком, от чего впечатления немного смазались.

Однако сам квест был интересным. Не все смогли разгадать, иногда приходилось искать подсказки.

Рекомендую тем, кто хочет ближе познакомиться с этим маленьким уютным городком