Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Квест-экскурсия «По следам Зелёной кошки в Черняховске» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через увлекательные загадки и легенды.
Участники будут искать скульптуры и барельефы кошек, узнавать интересные факты о местных достопримечательностях, таких как водонапорная башня и католический храм.
Зелёная кошка станет вашим проводником в этом необычном путешествии, позволяя взглянуть на Черняховск с новой стороны
5
3 отзыва
5 причин купить этот квест
🐾 Увлекательный квест для всей семьи
🏰 Исторические достопримечательности
🐱 Поиск скульптур и барельефов кошек
🧩 Загадки и легенды города
👨👩👧👦 Идеально для детей 4-10 лет
Что можно увидеть
Водонапорная башня на Спортивной
Таверна «Зелёная кошка»
Дома 19-20 века
Католический храм Святого Бруно Кверфуртского
Кафедральный собор Архангела Михаила
Улица Пионерская
Скульптуры кошек
Улица Калинина
Описание квеста
Водонапорная башня на Спортивной — архитектурная доминанта с башенками и арками, напоминающая средневековый замок.
Таверна «Зелёная кошка» — место, где кошки чувствуют себя как дома: на вывеске, фасаде и в названии. Здесь получим первую подсказку от героини квеста.
Дома 19–20 века — жилые постройки с интересными деталями: лепнина, черепичные крыши, деревянные двери, барельефы. Ищем кошек на фасадах!
Католический храм Святого Бруно Кверфуртского — памятник архитектуры 1902 года в неоготическом стиле. Короткий рассказ о религиозной истории города.
Кафедральный собор Архангела Михаила — монументальное здание конца 19 века, бывшая реформатская церковь. Здесь вас ждёт интересная легенда о строительстве.
Улица Пионерская — старейшая туристическая улица Черняховска, сохранившая атмосферу прошлых веков. Найдём «кошачьи» следы в витринах и на стенах.
Скульптуры кошек — по пути дети будут искать каменных, чугунных и деревянных кошек на зданиях, вывесках и в неожиданных местах.
Улица Калинина — её называют «Черняховским Арбатом». Это красивая, тихая улица с солидной архитектурой.
Организационные детали
Подходит для семей с детьми 4–10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Черняховске
Провела экскурсии для 97 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Добро пожаловать в Черняховск! Меня зовут Елена, я дипломированный гид, географ и коренной житель города. Мои предки прибыли в Калининградскую область в 1946 году. Здесь родился читать дальше
мой отец, родилась я и мои дети. С детских лет у меня было ощущение, что я живу на земле, которая таит много историй. Разговоры с бабушкой о том, как люди жили в послевоенное время, приоткрыли завесу, но множество открытий о малой родине мне удалось совершить самостоятельно.
Черняховск — музей под открытым небом. Мы отправимся в прошлое, увидим настоящее, подумаем о будущем… Вы откроете для себя переплетение исторических событий, великих людей, памятников архитектуры и легенд города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Василиса
25 авг 2025
В Черняховске, мы с внуком (10 лет), первый раз. И с большим удовольствием прогулялись по следам "зеленой кошки". Интересный, творческий подход к организации экскурсии. Познавательно было не только внуку, но и мне. Благодарю Елену за такое увлекательное путешествие и желаю больших творческих успехов на этом поприще. Екатерина и Александр
Наталья
4 авг 2025
Экскурсия по Черняховску с Еленой оставила самые лучшие впечатления. Мы посмотрели множество прекрасных интересных зданий старинной постройки, узнали их историю. Мы заходили в немецкие кирхи, смотрели здания изнутри. Для детей у Елены есть читать дальше
множество сказок, легенд и загадок. Прогулка была неторопливой, информационно насыщенной. В конце прогулки Елена приготовила для детей прекрасный сувенир ручной работы за символическую цену Елена, спасибо огромное Вам за прогулку. О Черняховске останутся прекрасные воспоминания!
О
Ольга
29 июл 2025
Восхитительная экскурсия! Елена увлекает в процесс всех участников. Экскурсия больше ориентирована на детей, но и взрослым будет интересно!)) Даже проливной дождь не смог испортить впечатление от рассказов. Спасибо большое организатору! Однозначно рекомендую для семейного посещения.