Квест-экскурсия «По следам Зелёной кошки в Черняховске» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через увлекательные загадки и легенды. Участники будут искать скульптуры и барельефы кошек, узнавать интересные факты о местных достопримечательностях, таких как водонапорная башня и католический храм. Зелёная кошка станет вашим проводником в этом необычном путешествии, позволяя взглянуть на Черняховск с новой стороны

Описание квеста

Водонапорная башня на Спортивной — архитектурная доминанта с башенками и арками, напоминающая средневековый замок.

Таверна «Зелёная кошка» — место, где кошки чувствуют себя как дома: на вывеске, фасаде и в названии. Здесь получим первую подсказку от героини квеста.

Дома 19–20 века — жилые постройки с интересными деталями: лепнина, черепичные крыши, деревянные двери, барельефы. Ищем кошек на фасадах!

Католический храм Святого Бруно Кверфуртского — памятник архитектуры 1902 года в неоготическом стиле. Короткий рассказ о религиозной истории города.

Кафедральный собор Архангела Михаила — монументальное здание конца 19 века, бывшая реформатская церковь. Здесь вас ждёт интересная легенда о строительстве.

Улица Пионерская — старейшая туристическая улица Черняховска, сохранившая атмосферу прошлых веков. Найдём «кошачьи» следы в витринах и на стенах.

Скульптуры кошек — по пути дети будут искать каменных, чугунных и деревянных кошек на зданиях, вывесках и в неожиданных местах.

Улица Калинина — её называют «Черняховским Арбатом». Это красивая, тихая улица с солидной архитектурой.

Организационные детали

Подходит для семей с детьми 4–10 лет.