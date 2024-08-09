Черняховск - город с богатой историей, который посетили многие известные личности. Экскурсия начинается у замка Инстербург, основанного в XIV веке. Участники узнают о жизни полководца М.Б.
Барклая де Толли, вспомнят парад
Барклая де Толли, вспомнят парад
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение замка Инстербург
- 🏛 Кафедральный собор Архангела Михаила
- 🏠 Виллы и особняки XIX века
- 🗺 История полководца М.Б. Барклая де Толли
- 🌟 Уникальная архитектура и исторические места
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Замок Инстербург
- Кафедральный собор Архангела Михаила
- Храм Святого Бруно Кверфутского
- Водонапорная башня
- Виллы и особняки XIX века
Описание экскурсии
История и архитектура Черняховска
Приглашаем вас на экскурсию по Черняховску — городу с уникальной историей. Наше путешествие начнётся от замка Инстербург, основанного в первой половине XIV столетия. Мы узнаем об истории Старого города, изучим жизненный путь полководца М. Б. Барклая де Толли, вспомним парад русских войск 1914 года и полюбуемся виллами и особняками конца XIX века. В завершение экскурсии мы посетим Кафедральный собор Архангела Михаила, храм Святого Бруно Кверфутского и водонапорную башню. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в богатую историю Черняховска и увидеть его главные достопримечательности! Важная информация:
Бронируйте экскурсию заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Инстербург
- Кафедральный собор Архангела Михаила
- Храм Святого Бруно Кверфутского
- Водонапорная башня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Инстербург
Завершение: Черняховск, площадь Ленина 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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