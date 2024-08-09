История и архитектура Черняховска

Приглашаем вас на экскурсию по Черняховску — городу с уникальной историей. Наше путешествие начнётся от замка Инстербург, основанного в первой половине XIV столетия. Мы узнаем об истории Старого города, изучим жизненный путь полководца М. Б. Барклая де Толли, вспомним парад русских войск 1914 года и полюбуемся виллами и особняками конца XIX века. В завершение экскурсии мы посетим Кафедральный собор Архангела Михаила, храм Святого Бруно Кверфутского и водонапорную башню. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в богатую историю Черняховска и увидеть его главные достопримечательности! Важная информация:

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