Квест
до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
«Здесь получим первую подсказку от героини квеста»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
«Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
950 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Мобильный квест «По следам вора: императоры, магистры, полководцы»
Начало: Черняховск
«Если вы любите детективы, тайны, загадки и, кроме того, не прочь провести время интересно и с пользой - этот квест для вас»
Расписание: В любое свободное время
950 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 сентября 2025Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие, всё очень просто и познавательно, даже случайно нашли фигурку трубочиста😀. Гораздо интереснее, чем просто ходить и смотреть.
- ВВасилиса25 августа 2025В Черняховске, мы с внуком (10 лет), первый раз. И с большим удовольствием прогулялись по следам "зеленой кошки". Интересный, творческий
- ЕЕвгений5 августа 2025нам немного не повезло с погодой, пришлось гулять под зонтиком, от чего впечатления немного смазались.
Однако сам квест был интересным. Не все смогли разгадать, иногда приходилось искать подсказки.
Рекомендую тем, кто хочет ближе познакомиться с этим маленьким уютным городком
- ННаталья4 августа 2025Экскурсия по Черняховску с Еленой оставила самые лучшие впечатления.
Мы посмотрели множество прекрасных интересных зданий старинной постройки, узнали их историю.
Мы заходили
- ООльга29 июля 2025Восхитительная экскурсия!
Елена увлекает в процесс всех участников. Экскурсия больше ориентирована на детей, но и взрослым будет интересно!))
Даже проливной дождь не смог испортить впечатление от рассказов.
Спасибо большое организатору!
Однозначно рекомендую для семейного посещения.
- ННаталья24 июля 2025Это необычный формат, альтернатива классической обзорной экскурсии, но в более легком варианте. Глубокого погружения в историю не ждите, но для
