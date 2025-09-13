Мои заказы

Экскурсии с элементами квеста в Черняховске

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Черняховске, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
«Здесь получим первую подсказку от героини квеста»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
«Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
950 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест «По следам вора: императоры, магистры, полководцы»
2 часа
Квест
до 5 чел.
Мобильный квест «По следам вора: императоры, магистры, полководцы»
Начало: Черняховск
«Если вы любите детективы, тайны, загадки и, кроме того, не прочь провести время интересно и с пользой - этот квест для вас»
Расписание: В любое свободное время
950 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 сентября 2025
    Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
    Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие, всё очень просто и познавательно, даже случайно нашли фигурку трубочиста😀. Гораздо интереснее, чем просто ходить и смотреть.
  • В
    Василиса
    25 августа 2025
    По следам Зелёной кошки в Черняховске
    В Черняховске, мы с внуком (10 лет), первый раз. И с большим удовольствием прогулялись по следам "зеленой кошки". Интересный, творческий
    читать дальше

    подход к организации экскурсии. Познавательно было не только внуку, но и мне. Благодарю Елену за такое увлекательное путешествие и желаю больших творческих успехов на этом поприще.
    Екатерина и Александр

  • Е
    Евгений
    5 августа 2025
    Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
    нам немного не повезло с погодой, пришлось гулять под зонтиком, от чего впечатления немного смазались.
    Однако сам квест был интересным. Не все смогли разгадать, иногда приходилось искать подсказки.
    Рекомендую тем, кто хочет ближе познакомиться с этим маленьким уютным городком
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    По следам Зелёной кошки в Черняховске
    Экскурсия по Черняховску с Еленой оставила самые лучшие впечатления.
    Мы посмотрели множество прекрасных интересных зданий старинной постройки, узнали их историю.
    Мы заходили
    читать дальше

    в немецкие кирхи, смотрели здания изнутри.
    Для детей у Елены есть множество сказок, легенд и загадок.
    Прогулка была неторопливой, информационно насыщенной.
    В конце прогулки Елена приготовила для детей прекрасный сувенир ручной работы за символическую цену
    Елена, спасибо огромное Вам за прогулку.
    О Черняховске останутся прекрасные воспоминания!

  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    По следам Зелёной кошки в Черняховске
    Восхитительная экскурсия!
    Елена увлекает в процесс всех участников. Экскурсия больше ориентирована на детей, но и взрослым будет интересно!))
    Даже проливной дождь не смог испортить впечатление от рассказов.
    Спасибо большое организатору!
    Однозначно рекомендую для семейного посещения.
    Восхитительная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
    Это необычный формат, альтернатива классической обзорной экскурсии, но в более легком варианте. Глубокого погружения в историю не ждите, но для
    читать дальше

    первого знакомства с городом вполне подойдет. Знаковые здания, знаковые личности - обо всем этом узнаешь на квесте. Формат интересен тем, что ты не стеснен временными рамками. Хочешь - поставь на паузу и выпей кофе, а затем гуляй дальше.

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам Зелёной кошки в Черняховске
  2. Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
  3. Мобильный квест «По следам вора: императоры, магистры, полководцы»
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в декабре 2025
Сейчас в Черняховске в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 4300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2025 год по теме «Квесты», 6 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль