И Ирина Мобильный квест в Черняховске «По следам вора» Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие, всё очень просто и познавательно, даже случайно нашли фигурку трубочиста😀. Гораздо интереснее, чем просто ходить и смотреть.

Василиса По следам Зелёной кошки в Черняховске подход к организации экскурсии. Познавательно было не только внуку, но и мне. Благодарю Елену за такое увлекательное путешествие и желаю больших творческих успехов на этом поприще.

Екатерина и Александр В Черняховске, мы с внуком (10 лет), первый раз. И с большим удовольствием прогулялись по следам "зеленой кошки". Интересный, творческий

Е Евгений Мобильный квест в Черняховске «По следам вора» нам немного не повезло с погодой, пришлось гулять под зонтиком, от чего впечатления немного смазались.

Однако сам квест был интересным. Не все смогли разгадать, иногда приходилось искать подсказки.

Рекомендую тем, кто хочет ближе познакомиться с этим маленьким уютным городком

Н Наталья По следам Зелёной кошки в Черняховске

Мы посмотрели множество прекрасных интересных зданий старинной постройки, узнали их историю.

Мы заходили в немецкие кирхи, смотрели здания изнутри.

Для детей у Елены есть множество сказок, легенд и загадок.

Прогулка была неторопливой, информационно насыщенной.

В конце прогулки Елена приготовила для детей прекрасный сувенир ручной работы за символическую цену

Елена, спасибо огромное Вам за прогулку.

О Ольга По следам Зелёной кошки в Черняховске Восхитительная экскурсия!

Елена увлекает в процесс всех участников. Экскурсия больше ориентирована на детей, но и взрослым будет интересно!))

Даже проливной дождь не смог испортить впечатление от рассказов.

Спасибо большое организатору!

Однозначно рекомендую для семейного посещения.