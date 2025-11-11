Мои заказы

Застывшая история: автомобильная экскурсия по Гвардейску и Черняховску

Путешествие в Гвардейск и Черняховск - это возможность увидеть замок Тапиау и кирхи, узнать о Наполеоне и Ленине. Откройте для себя прошлое
Экскурсия в Гвардейск и Черняховск предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю этих городов.

Посетители увидят замок Тапиау, руины Орденской крепости и кирхи, а также узнают интересные факты о Наполеоне и Ленине. Архитектурные жемчужины и увлекательные рассказы о прошлом ждут каждого участника.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет лучше понять историческое наследие Калининградской области

5 причин купить этот трансфер

  • 🏰 Увидеть замок Тапиау
  • ⛪ Посетить кирхи
  • 📜 Узнать о Наполеоне
  • 🏛️ Исследовать немецкие дома
  • 🚗 Комфортный трансфер
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Замок Тапиау
  • Руины Орденской крепости
  • Кирха Архангела Михаила
  • Кирха Святого Бруно

Описание трансфер

Путешествие в города с застывшей историей Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Гвардейску и Черняховску, где каждый уголок этих городов дышит историей. Вы пройдете по следам великих событий, увидите архитектурные жемчужины и услышите увлекательные рассказы о прошлом этих мест. Гвардейск и Черняховск В Гвардейске вы посетите замок Тапиау, руины Орденской крепости и узнаете интересные факты о прошлом города. В Черняховске же вас ждут кирхи Архангела Михаила и Святого Бруно, а также здания немецких банков. Вы услышите истории о Наполеоне, Ленине и других исторических личностях и поймёте, как они связаны с городом.

Экскурсия в даты по согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гвардейск
  • Черняховск
  • Замок Тапиау
  • Руины Орденской крепости
  • Кирха Архангела Михаила
  • Кирха Святого Бруно
  • Здания немецких банков
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

