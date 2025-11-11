Экскурсия в Гвардейск и Черняховск предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю этих городов.
Посетители увидят замок Тапиау, руины Орденской крепости и кирхи, а также узнают интересные факты о Наполеоне и Ленине. Архитектурные жемчужины и увлекательные рассказы о прошлом ждут каждого участника.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет лучше понять историческое наследие Калининградской области
5 причин купить этот трансфер
- 🏰 Увидеть замок Тапиау
- ⛪ Посетить кирхи
- 📜 Узнать о Наполеоне
- 🏛️ Исследовать немецкие дома
- 🚗 Комфортный трансфер
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Замок Тапиау
- Руины Орденской крепости
- Кирха Архангела Михаила
- Кирха Святого Бруно
Описание трансферПутешествие в города с застывшей историей Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Гвардейску и Черняховску, где каждый уголок этих городов дышит историей. Вы пройдете по следам великих событий, увидите архитектурные жемчужины и услышите увлекательные рассказы о прошлом этих мест. Гвардейск и Черняховск В Гвардейске вы посетите замок Тапиау, руины Орденской крепости и узнаете интересные факты о прошлом города. В Черняховске же вас ждут кирхи Архангела Михаила и Святого Бруно, а также здания немецких банков. Вы услышите истории о Наполеоне, Ленине и других исторических личностях и поймёте, как они связаны с городом.
Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гвардейск
- Черняховск
- Замок Тапиау
- Руины Орденской крепости
- Кирха Архангела Михаила
- Кирха Святого Бруно
- Здания немецких банков
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
