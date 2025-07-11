-
3%
Индивидуальная
до 4 чел.
Очерки Восточной Пруссии
Путешествие в Черняховск и Гвардейск подарит вам уникальный опыт знакомства с историей и культурой Восточной Пруссии
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 490 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Черняховск: следы истории на улицах
Начало: Ул. Шевченко, 11А
Расписание: По воскресеньям с 09:00 до 17:00
24 авг в 09:00
31 авг в 09:00
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Застывшая история: экскурсия по Гвардейску и Черняховску
Путешествие в Гвардейск и Черняховск - это возможность увидеть замок Тапиау и кирхи, узнать о Наполеоне и Ленине. Откройте для себя прошлое
Начало: Г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 июля 2025Замечательная экскурсия, очень подробно посмотрели Черняховск и Гвардейск! Катерина грамотный специалист, который очень интересно рассказывает. Рекомендую данного экскурсовода!
- ЛЛилит4 мая 2024Ну в целом было хорошо, у нас был очень душвный гид, спасибо за фото на поле) сама экскурсия была не полной потому что было многое закрыто из за праздников, но поехать посмотреть стоит.
- ММария24 ноября 2023Отличная экскурсия! Очень увлекательный рассказ! Увидели все запланированные достопримечательности! Огромное спасибо, Екатерине! Мы получили полное представление о истории и особенностях местности!
- ЕЕлена11 августа 2022Ездили на экскурсию с дочкой 10 лет. Гид Катерина много внимания уделяла ребенку. В результате экскурсия всем понравилась. Было интересно, познавательно и совсем неутомительно.
- ЕЕлена11 августа 2022Ездили на экскурсию с дочкой 10 лет. Гид Катерина много внимания уделяла ребенку. В результате экскурсия всем понравилась. Было интересно, познавательно и совсем неутомительно.
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в августе 2025
Сейчас в Черняховске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 3100 до 16 490 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Черняховск на 1 день, гиды Черняховска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Черняховск так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025