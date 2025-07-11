А Анна Очерки Восточной Пруссии Замечательная экскурсия, очень подробно посмотрели Черняховск и Гвардейск! Катерина грамотный специалист, который очень интересно рассказывает. Рекомендую данного экскурсовода!

Л Лилит Очерки Восточной Пруссии Ну в целом было хорошо, у нас был очень душвный гид, спасибо за фото на поле) сама экскурсия была не полной потому что было многое закрыто из за праздников, но поехать посмотреть стоит.

М Мария Очерки Восточной Пруссии Отличная экскурсия! Очень увлекательный рассказ! Увидели все запланированные достопримечательности! Огромное спасибо, Екатерине! Мы получили полное представление о истории и особенностях местности!

Е Елена Очерки Восточной Пруссии Ездили на экскурсию с дочкой 10 лет. Гид Катерина много внимания уделяла ребенку. В результате экскурсия всем понравилась. Было интересно, познавательно и совсем неутомительно.