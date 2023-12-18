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Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи

Погрузитесь в историю декабризма на экскурсии в Михайло-Архангельской церкви
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество новых и интересных фактов о сущности декабризма, о подготовке и непосредственном проведении восстания, пребывании декабристов в Сибири и их дальнейших судьбах.
5
10 отзывов
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи

Описание экскурсии

Тема декабризма, где ещё знакомиться с ней, как не в Михайло-Архангельской церкви, которая сохранила отпечатки шагов и помнит голоса декабристов, сосланных в Сибирь? Что мы знаем по теме декабризма, если знаем вообще… Так ли необходимо и неизбежно было восстание на Сенатской площади? Слова из песни Булата Окуджавы:"… все они красавцы, все они таланты, все они поэты…" - применимы ли они к декабристам? Николай Павлович (Николай I) - Николай Палкин? Кто всё-таки в наибольшей степени "милость к падшим призывал"? И в чём император Государства Российского был действительно не прав? А была ли каторга??? А что из себя представлял тюремный двор в Петровском Заводе? Как много вопросов… И это далеко не все в ознакомлении с этой неоднозначной, но крайне важной страницей нашей истории. Хотите прикоснуться к "живой" истории? - Ваш путь в Музей декабристов! Организационные детали Помимо стоимости экскурсионного обслуживания, необходимо будет приобрести входной билет в музей:
  • для школьников, студентов и пенсионеров — 130 рублей;
  • для остальных — 180 рублей.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • «Декабристский квартал» - познакомимся с расположением и особенностями пребывания декабристов в тюремном заключении в Чите в 1827-1830 гг. Увидим один из домов жён декабристов, пожалуй, самый известный и самый большой в Чите того времени. Соприкоснёмся с живой историей и проникнемся духом того далёкого и незабываемого для Читы времени
  • В музее - документальные свидетельства той эпохи, портреты декабристов, эпические холсты художников ХХ века, посвящённые данной теме. А также - уникальные рисунки, портреты и зарисовки Николая Бестужева, одного из ярчайших представителей декабристов, без которого не было бы музея, как такового, в том виде, который дошёл до наших дней
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входной билет
  • Трансфер до музея и обратно.
Место начала и завершения?
Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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До сих пор под впечатлением после экскурсии о декабристском движении и судьбах самих его участников, проведенной нам Олегом Исаевым. Стереотипы, которые мы все получили из учебников истории, заметно потускнели. Много
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фактов, исторических свидетельств, свидетельствующих о причинах восстания декабристов, их жизни, деталях быта в Чите и Забайкалье, сложившихся далее судьбах - многое было для нас просто удивительным. Детали жизни "во глубине сибирских руд" и преувеличенные истории о жестокости царского режима оказались несколько не такими, как нам раньше представлялось. Но вот истории о самоотверженности русских женщин - жёнах декабристов, решившихся разделить судьбу своих мужей, добровольно отправившихся за ними из своих уютных особняков, - это безусловно подвиг и это отдельная история. Во время экскурсии Олег дал нам так много информации и так увлеченно ее преподнес, что захотелось и пересмотреть фильм "Звезда пленительного счастья" и переосмыслить все услышанное и увиденное на экскурсии. Спасибо огромное!

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Е
Олег, спасибо за удовольствие от экскурсии по Чите. За глубину погружения в историю декабризма, за об’емное видение этого сложного периода в жизни российской империи. Из музея (церкви) просто не хотелось
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уходить, жаль было расставаться с таким квалифицированным собеседником. Хоть и считаю себя отнюдь не профаном в этой теме, узнала много нового, а новое знание всегда в радость. И отдельное спасибо за то, что во всех Ваших рассказах о Чите была любовь к этому прекрасному городу с нелегкой судьбой, очень дорогому для меня

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Ю
Экскурсия прошла отлично, время пролетело как в дружеской беседе. Когда вам рассказывают историю в небольшой компании, ты буквально погружаешься в рассказ и проживаешь эту историю. Олег, спасибо вам большое за
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эту удивительную экскурсию. Приехав в Читу, я точно понимала, что нужно взять экскурсию и познакомится с городом. Случайно попала на сайт Спутник и выбрала вашу экскурсию, жаль было не столько времени что бы побывать на всех экскурсиях, но хотя бы на одной нужно точно! Всем советую экскурсовода Олега Исаева!

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Н
Добрый день всем. Вторая экскурсия с Олегом. Не пожалела ни минуты о выборе именно Олега как проводника в мир декабристов. Экскурсия была запланирована на 2 часа, но мы провели в дискуссиях 3 часа. Интересное повествование, свой взгляд, интересные материалы дополнительно к экспозициям музея. Олега однозначно рекомендую всем приезжающим в столицу Забайкалья.
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А
Экскурсия очень понравилась!!!! Узнали много нового,сама экскурсия была очень объёмной, познавательный, хотя достаточно много знали о декабристком движении, экскурсовод Олег Альбертович также оставил наилучшее впечатление, видно,что он досконально владеет знаниями по этой теме, вообще впечатления самые лучшие!!!!
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А
Экскурсия очень понравилась!!!! Узнали много нового,сама экскурсия была очень объёмной, познавательный, хотя достаточно много знали о декабристком движении, экскурсовод Олег Альбертович также оставил наилучшее впечатление, видно,что он досконально владеет знаниями по этой теме, вообще впечатления самые лучшие!!!!
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