Тема декабризма, где ещё знакомиться с ней, как не в Михайло-Архангельской церкви, которая сохранила отпечатки шагов и помнит голоса декабристов, сосланных в Сибирь?

Что мы знаем по теме декабризма, если знаем вообще…

Так ли необходимо и неизбежно было восстание на Сенатской площади?

Слова из песни Булата Окуджавы:"… все они красавцы, все они таланты, все они поэты…" - применимы ли они к декабристам?

Николай Павлович (Николай I) - Николай Палкин? Кто всё-таки в наибольшей степени "милость к падшим призывал"? И в чём император Государства Российского был действительно не прав?

А была ли каторга???

А что из себя представлял тюремный двор в Петровском Заводе?

Как много вопросов… И это далеко не все в ознакомлении с этой неоднозначной, но крайне важной страницей нашей истории.

Хотите прикоснуться к "живой" истории? - Ваш путь в Музей декабристов!

Организационные детали

Помимо стоимости экскурсионного обслуживания, необходимо будет приобрести входной билет в музей: