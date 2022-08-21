Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи

В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников

5
1 отзыв
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество новых и интересных фактов о сущности декабризма, о подготовке и непосредственном проведении восстания, пребывании декабристов в Сибири и их дальнейших судьбах.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи

Что вас ожидает 🤩

  • Уникальные документальные свидетельства той эпохи
  • Портреты декабристов
  • Эпические холсты художников ХХ века
  • Посвящённые данной теме. А также - уникальные рисунки
  • Портреты и зарисовки Николая Бестужева
  • Одного из ярчайших представителей декабристов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тема декабризма, где ещё знакомиться с ней, как не в Михайло-Архангельской церкви, которая сохранила отпечатки шагов и помнит голоса декабристов, сосланных в Сибирь?
Что мы знаем по теме декабризма, если знаем вообще…
Так ли необходимо и неизбежно было восстание на Сенатской площади?
Слова из песни Булата Окуджавы:"… все они красавцы, все они таланты, все они поэты…" - применимы ли они к декабристам?
Николай Павлович (Николай I) - Николай Палкин? Кто всё-таки в наибольшей степени "милость к падшим призывал"? И в чём император Государства Российского был действительно не прав?
А была ли каторга???
А что из себя представлял тюремный двор в Петровском Заводе?
Как много вопросов… И это далеко не все в ознакомлении с этой неоднозначной, но крайне важной страницей нашей истории.
Хотите прикоснуться к "живой" истории? - Ваш путь в Музей декабристов!

Организационные детали

Помимо стоимости экскурсионного обслуживания, необходимо будет приобрести входной билет в музей:

  • для школьников, студентов и пенсионеров — 80 рублей;
  • для остальных — 150 рублей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входной билет
  • Трансфер до музея и обратно
Место начала и завершения?
Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Помимо стоимости экскурсионного обслуживания, необходимо будет приобрести входной билет в музей:
  • Для школьников, студентов и пенсионеров - 80 рублей
  • Для остальных - 150 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
21 авг 2022
Экскурсия очень понравилась!!!! Узнали много нового,сама экскурсия была очень объёмной, познавательный, хотя достаточно много знали о декабристком движении, экскурсовод Олег Альбертович также оставил наилучшее впечатление, видно,что он досконально владеет знаниями по этой теме, вообще впечатления самые лучшие!!!!

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