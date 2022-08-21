Тема декабризма, где ещё знакомиться с ней, как не в Михайло-Архангельской церкви, которая сохранила отпечатки шагов и помнит голоса декабристов, сосланных в Сибирь?
Что мы знаем по теме декабризма, если знаем вообще…
Так ли необходимо и неизбежно было восстание на Сенатской площади?
Слова из песни Булата Окуджавы:"… все они красавцы, все они таланты, все они поэты…" - применимы ли они к декабристам?
Николай Павлович (Николай I) - Николай Палкин? Кто всё-таки в наибольшей степени "милость к падшим призывал"? И в чём император Государства Российского был действительно не прав?
А была ли каторга???
А что из себя представлял тюремный двор в Петровском Заводе?
Как много вопросов… И это далеко не все в ознакомлении с этой неоднозначной, но крайне важной страницей нашей истории.
Хотите прикоснуться к "живой" истории? - Ваш путь в Музей декабристов!
Организационные детали
Помимо стоимости экскурсионного обслуживания, необходимо будет приобрести входной билет в музей:
- для школьников, студентов и пенсионеров — 80 рублей;
- для остальных — 150 рублей.