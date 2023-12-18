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фактов, исторических свидетельств, свидетельствующих о причинах восстания декабристов, их жизни, деталях быта в Чите и Забайкалье, сложившихся далее судьбах - многое было для нас просто удивительным. Детали жизни "во глубине сибирских руд" и преувеличенные истории о жестокости царского режима оказались несколько не такими, как нам раньше представлялось. Но вот истории о самоотверженности русских женщин - жёнах декабристов, решившихся разделить судьбу своих мужей, добровольно отправившихся за ними из своих уютных особняков, - это безусловно подвиг и это отдельная история. Во время экскурсии Олег дал нам так много информации и так увлеченно ее преподнес, что захотелось и пересмотреть фильм "Звезда пленительного счастья" и переосмыслить все услышанное и увиденное на экскурсии. Спасибо огромное!