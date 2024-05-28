1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Начало: Площадь Ленина, возле Главпочтамта (ул. Бутина, 37...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Начало: Ул. Ангарская, 34
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Мы, туристы с Урала и Зауралья заказали индивидуальную экскурсию. Увидели город Читу очень подробно. Олег Исаев, наш экскурсовод, просто волшебник.
- ЕЕлена29 марта 2024Тактичный и эрудированный гид. Желаю успехов Чите и процветания, надеюсь вернуться в похорошевший и ухоженный город.
- ЕЕлена18 декабря 2023Олег, спасибо за удовольствие от экскурсии по Чите. За глубину погружения в историю декабризма, за об’емное видение этого сложного периода
- TTatiana18 декабря 2023До сих пор под впечатлением после экскурсии о декабристском движении и судьбах самих его участников, проведенной нам Олегом Исаевым. Стереотипы,
- ССергей30 ноября 2023Спасибо за экскурсию! Узнали много нового про декабристов. Было интересно.
- ЛЛюдмила13 августа 2023Экскурсия познавательная, увлекательная. Экскурсовод провел экскурсию на одном дыхании- 2 часа пролетели и не заметили. Очень интересно. Все замечательно.
- ЕЕкатерина12 августа 2023Вчера имели удовольствие погулять по Чите с замечательным сопровождающим, экскурсоводом Олегом Исаевым. Узнали много интересного и нового, полюбовались вместе столицей
Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Необычные»
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