Необычные экскурсии по Чите

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Чите, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Начало: Площадь Ленина, возле Главпочтамта (ул. Бутина, 37...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Начало: Ул. Ангарская, 34
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
    Мы, туристы с Урала и Зауралья заказали индивидуальную экскурсию. Увидели город Читу очень подробно. Олег Исаев, наш экскурсовод, просто волшебник.
    читать дальше

    Встретил нас в аэропорту. Показал нам всё подробно и развёрнуто рассказал всю историю города во все времена. Очень благодарны ему за интересно проведённый день.

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
    Тактичный и эрудированный гид. Желаю успехов Чите и процветания, надеюсь вернуться в похорошевший и ухоженный город.
  • Е
    Елена
    18 декабря 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    Олег, спасибо за удовольствие от экскурсии по Чите. За глубину погружения в историю декабризма, за об’емное видение этого сложного периода
    читать дальше

    в жизни российской империи. Из музея (церкви) просто не хотелось уходить, жаль было расставаться с таким квалифицированным собеседником. Хоть и считаю себя отнюдь не профаном в этой теме, узнала много нового, а новое знание всегда в радость. И отдельное спасибо за то, что во всех Ваших рассказах о Чите была любовь к этому прекрасному городу с нелегкой судьбой, очень дорогому для меня

  • T
    Tatiana
    18 декабря 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    До сих пор под впечатлением после экскурсии о декабристском движении и судьбах самих его участников, проведенной нам Олегом Исаевым. Стереотипы,
    читать дальше

    которые мы все получили из учебников истории, заметно потускнели. Много фактов, исторических свидетельств, свидетельствующих о причинах восстания декабристов, их жизни, деталях быта в Чите и Забайкалье, сложившихся далее судьбах - многое было для нас просто удивительным. Детали жизни "во глубине сибирских руд" и преувеличенные истории о жестокости царского режима оказались несколько не такими, как нам раньше представлялось. Но вот истории о самоотверженности русских женщин - жёнах декабристов, решившихся разделить судьбу своих мужей, добровольно отправившихся за ними из своих уютных особняков, - это безусловно подвиг и это отдельная история. Во время экскурсии Олег дал нам так много информации и так увлеченно ее преподнес, что захотелось и пересмотреть фильм "Звезда пленительного счастья" и переосмыслить все услышанное и увиденное на экскурсии. Спасибо огромное!

  • С
    Сергей
    30 ноября 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    Спасибо за экскурсию! Узнали много нового про декабристов. Было интересно.
  • Л
    Людмила
    13 августа 2023
    Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
    Экскурсия познавательная, увлекательная. Экскурсовод провел экскурсию на одном дыхании- 2 часа пролетели и не заметили. Очень интересно. Все замечательно.
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2023
    Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
    Вчера имели удовольствие погулять по Чите с замечательным сопровождающим, экскурсоводом Олегом Исаевым. Узнали много интересного и нового, полюбовались вместе столицей
    читать дальше

    Забайкалья, прикоснулись к различным историческим эпохам. Рассказ Олега был интересен и познавателен. Речь живая и неформальная. Повествование очень информативное. Получили подробные ответы на все интересующие нас вопросы. Кто пойдёт с Олегом на экскурсию, тот-счастливец. В общении Олег доброжелателен и обходителен. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чите
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
  2. След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
  3. Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
  4. Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
  5. Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Сколько стоит экскурсия по Чите в июне 2024
Сейчас в Чите в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Чите на 2024 год по теме «Необычные», 11 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам