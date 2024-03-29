Обзорные и познавательные экскурсии Читы

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Чите, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 4 чел.
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Начало: Ул. Ангарская, 34
«В столице Забайкалья есть, что посмотреть по данной тематике: есть прошлое, с которым стоит ознакомиться, и настоящее, которое стоит увидеть»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
    Тактичный и эрудированный гид. Желаю успехов Чите и процветания, надеюсь вернуться в похорошевший и ухоженный город.
  • А
    Алик
    7 января 2024
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Очень интересная и позновательная экскурсия по вечерному городу на автомобиле с гидом Олегом Исаевым. Олег отлично знает и интересно рассказывает
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    историю города и края. Хотя на улице вечером было минус 32 мороза слушали его с удовольствием и получили ответы на все интересующиеся вопросы. Рекомендую.

  • V
    Valeriy
    18 декабря 2023
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Обзорная экскурсия по историческому центру Читы, проведенная нам Олегом Исаевым, удивила и запомнилась. Проехав пол-России, мы особо многого и не
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    ожидали. Казалось бы не такой уж и старинный, да и не особо велик город Чита. Так представлялось нам вначале. Но так много интересных и главное - увлеченно преподнесенных фактов из истории освоения Забалькалья, эпохи становления советской власти и современной действительности мы узнали, что наше мнение к концу экскурсии изменилось. Детали, на которые сам бы и внимания не обратил, истории о людях, сыгравших роль в истории города, - это очень понравилось. Было интересно и познавательно. Особо хочется отметить увлеченность нашего гида своим делом. Вся информация в доступной и запоминающейся форме, с доброжелательностью, юмором и желанием нас увлечь и заинтересовать. В отведенное нам время мы конечно не уложились. На все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Очень благодарны Олегу. Всем рекомендуем такую экскурсию для знакомства с Читой. Не пожалеете!

  • Е
    Елена
    18 декабря 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    Олег, спасибо за удовольствие от экскурсии по Чите. За глубину погружения в историю декабризма, за об’емное видение этого сложного периода
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    в жизни российской империи. Из музея (церкви) просто не хотелось уходить, жаль было расставаться с таким квалифицированным собеседником. Хоть и считаю себя отнюдь не профаном в этой теме, узнала много нового, а новое знание всегда в радость. И отдельное спасибо за то, что во всех Ваших рассказах о Чите была любовь к этому прекрасному городу с нелегкой судьбой, очень дорогому для меня

  • T
    Tatiana
    18 декабря 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    До сих пор под впечатлением после экскурсии о декабристском движении и судьбах самих его участников, проведенной нам Олегом Исаевым. Стереотипы,
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    которые мы все получили из учебников истории, заметно потускнели. Много фактов, исторических свидетельств, свидетельствующих о причинах восстания декабристов, их жизни, деталях быта в Чите и Забайкалье, сложившихся далее судьбах - многое было для нас просто удивительным. Детали жизни "во глубине сибирских руд" и преувеличенные истории о жестокости царского режима оказались несколько не такими, как нам раньше представлялось. Но вот истории о самоотверженности русских женщин - жёнах декабристов, решившихся разделить судьбу своих мужей, добровольно отправившихся за ними из своих уютных особняков, - это безусловно подвиг и это отдельная история. Во время экскурсии Олег дал нам так много информации и так увлеченно ее преподнес, что захотелось и пересмотреть фильм "Звезда пленительного счастья" и переосмыслить все услышанное и увиденное на экскурсии. Спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    7 декабря 2023
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Экскурсовод Олег прекрасно рассказал почему Чита стала столицей Забайкалья. Любит историю города. С уважением, Ольга. г. Челябинск.
  • С
    Сергей
    30 ноября 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    Спасибо за экскурсию! Узнали много нового про декабристов. Было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Чите в июне 2024
Сейчас в Чите в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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