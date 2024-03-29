1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Начало: Ул. Ангарская, 34
«В столице Забайкалья есть, что посмотреть по данной тематике: есть прошлое, с которым стоит ознакомиться, и настоящее, которое стоит увидеть»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 марта 2024Тактичный и эрудированный гид. Желаю успехов Чите и процветания, надеюсь вернуться в похорошевший и ухоженный город.
- ААлик7 января 2024Очень интересная и позновательная экскурсия по вечерному городу на автомобиле с гидом Олегом Исаевым. Олег отлично знает и интересно рассказывает
- VValeriy18 декабря 2023Обзорная экскурсия по историческому центру Читы, проведенная нам Олегом Исаевым, удивила и запомнилась. Проехав пол-России, мы особо многого и не
- ЕЕлена18 декабря 2023Олег, спасибо за удовольствие от экскурсии по Чите. За глубину погружения в историю декабризма, за об’емное видение этого сложного периода
- TTatiana18 декабря 2023До сих пор под впечатлением после экскурсии о декабристском движении и судьбах самих его участников, проведенной нам Олегом Исаевым. Стереотипы,
- ООльга7 декабря 2023Экскурсовод Олег прекрасно рассказал почему Чита стала столицей Забайкалья. Любит историю города. С уважением, Ольга. г. Челябинск.
- ССергей30 ноября 2023Спасибо за экскурсию! Узнали много нового про декабристов. Было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Обзорные»
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Сейчас в Чите в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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