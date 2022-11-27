Об экскурсии:

При проведении реставрации Михайло-Архангельской церкви в Чите ещё в середине ХIХ века, в её окрестностях уже не нашлось всего нескольких стволов лиственницы нужного диаметра для замены нижних венцов… Пришлось использовать сосну.

Эпоха деревянного зодчества канула в лету, это процесс неизбежный и объективный. Тем ценнее сохранившиеся и уцелевшие в вихре времени образцы деревянного искусства. Именно искусства, по другому не скажешь. Земля Забайкалья на протяжении своей новейшей истории ни разу не была в эпицентре разрушительных войн, театром военных действий. Поэтому деревянные шедевры той эпохи в целости и сохранности дошли до наших дней. Правда, заботимся мы о них уже сейчас, в наши дни, не совсем в соответствии с их значительной культурной и исторической ценностью…

О том, как любили местные купцы и горожане создавать и строить свои жилища, с какой выдумкой и нестандартным подходом они это воплощали в архитектурные шедевры и как всё это выглядит сегодня, и пойдёт речь в нашем путешествии во времени…