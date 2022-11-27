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Описание
Об экскурсии:
При проведении реставрации Михайло-Архангельской церкви в Чите ещё в середине ХIХ века, в её окрестностях уже не нашлось всего нескольких стволов лиственницы нужного диаметра для замены нижних венцов… Пришлось использовать сосну.
Эпоха деревянного зодчества канула в лету, это процесс неизбежный и объективный. Тем ценнее сохранившиеся и уцелевшие в вихре времени образцы деревянного искусства. Именно искусства, по другому не скажешь. Земля Забайкалья на протяжении своей новейшей истории ни разу не была в эпицентре разрушительных войн, театром военных действий. Поэтому деревянные шедевры той эпохи в целости и сохранности дошли до наших дней. Правда, заботимся мы о них уже сейчас, в наши дни, не совсем в соответствии с их значительной культурной и исторической ценностью…
О том, как любили местные купцы и горожане создавать и строить свои жилища, с какой выдумкой и нестандартным подходом они это воплощали в архитектурные шедевры и как всё это выглядит сегодня, и пойдёт речь в нашем путешествии во времени…
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспорт (передвижение по маршруту экскурсии)
Что не входит
Трансфер к месту начала экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, возле Главпочтамта (ул. Бутина, 37)
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Автомобиль передвижения по маршруту Ниссан Авенир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.