В Виктория Спасибо Андрею за экскурсию! Ваш город Чита и ее окрестности-это невероятное погружение в атмосферу этого края. Природа здесь прекрасная, маршрут не скучный; это целое мини-путешествие в рамках одного дня🪁 Для активных путешественников. Рекомендую⛩️🎎

Е Елена Спасибо большое, очень интересная, познавательная экскурсия. Замечательный, знающий, подготовленный экскурсовод. Андрей, всего Вам доброго, обязательно расскажу родным и друзьям о Вашей грамотной работе

Добрый день. Была в Чите в командировке с коллегой и решили ознакомиться с городом и его окрестностями. Очень остались довольны данной экскурсией. Андрей очень интересный рассказчик, много знает. Его можно слушать и слушать!!! Показал нам достопримечательности Читы о которых даже местные жители не знали. Я осталась под впечатлением особенно на Красной горке, где собственноручно осуществила раскопки мезозойского периода. Фото прилагаю. Очень рекомендую, благодарю!!!

А Анатолий Отличная необычная авторская экскурсия, очень понравилось! Однозначно рекомендуем! Андрею большое спасибо!!

Екатерина Сегодня у нас была потрясающая экскурсия! С Андреем интересно не только взрослому, но и ребёнку, однозначно рекомендую попасть на экскурсию, чтобы познакомиться с отдалёнными местами Читы, куда не каждый автомобиль проедет, я в восторге!!!

А Артем Спасибо Андрею Владимировичу за проведенную экскурсию! Очень было интересно и познавательно! Рекомендую!

С Сухова Невероятно интересный рассказ от не менее интересного человека! Впечатлений от экскурсии море, побывали в местах, до которых сами никогда бы не добрались. Живописная природа и очень познавательный рассказ. Будем изучать и другие экскурсии Андрея!

Г Грачев Большое спасибо организаторам и непосредственно экскурсоводу Андрею. Экскурсия очень интересная. Маршрут и программа продуманы. Получили прекрасные впечатления и новые знания. Рекомендуем всем заинтересовавшимся туристам проехать с Андреем этим маршрутом.

Мы были в Чите всего один день и провели этот день незабываемо, отправившись по этому маршруту. Рекомендую эту экскурсию всем,кто хочет познакомиться с этим регионом и узнать максимально обо всем! На внедорожнике мне посетили несколько смотровых площадок с потрясающими видами на окрестности, места силы, даже самые труднодоступные, узнав о мире шаманов, прикоснулись к волшебному миру камней и других находок (не буду рассказывать всех секретов)), пили травяной чай на берегу озера. А началась наша экскурсия с посещения дацана. Я была в таком месте впервые и мне было очень важно, что Андрей очень подробно познакомил нас с этим местом, мы попали на службу и никуда не спеша смогли погрузиться в атмосферу буддийских практик. Это абсолютно авторский маршрут, составленный с любовью к своему региону не сможет оставить равнодушными даже самых любопытных путешественников. Если окажемся здесь снова с удовольствием продолжим открывать новые места с Андреем.

А Андрей Действительно интересное вокруг Читы. И на город посмотрели свысока и каменьями красивыми налюбовались и к палеонтологии прикоснулись. Рекомендую любителям всего вышеперечисленного!

С Светлана Очень классное мероприятие. Думаю, что о некоторых местах, которые мы посетили, многие даже не подозревают. Очень много информации, интересной и заставляющей задуматься. Маршрут интересен даже детям, а с нами их было двое. Посмотреть на Читу с высоты 300 метров и убедиться в её масштабах! Рекомендую, в общем. Андрею огромное спасибо!

И Инна читать дальше наслаждались видами с обзорных площадок и даже поднялись на вершину горы в глубине тайги.



Несмотря на небольшую удаленность от трассы (всего около 7–10 км), поездка на внедорожнике добавила приключений и ощущения настоящего путешествия. Под ярким солнцем, окруженные красотой природы и любопытством, мы исследовали местность, находя удивительные полудрагоценные камни.



Экскурсия была насыщенной и увлекательной, позволив почувствовать единение с природой и насладиться уникальной атмосферой региона. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в мир местных традиций и увидеть прекрасные уголки природы. Экскурсия была очень интересной. У Андрея авторский маршрут и есть, что рассказать на любую тему, касающуюся окрестностей Читы. За 5 часов экскурсии мы посетили дацан, шаманское святилище, леса и горы,

Е Евгения Очень понравилась экскурсия и нам и детям!

Очень интересно составлен маршрут, узнали много нового, увидели места, о существовании которых даже не подозревали.

И мы и дети были полностью вовлечены в процесс раскопок.

Отдельное спасибо за вкусный чай и пирог с яблоками.

Ольга Очень необычное приключение! Природа, история, достопримечательности и особенности Забайкалья! Незнакомые места в окрестностях города! Непроходимые маршруты, места силы, смотровые площадки, которые недоступны в обыкновенной экскурсии! Рекомендуем тем, кто любопытен и любит неожиданности.