Самое интересное в окрестностях Читы

На внедорожнике отправляйтесь в удивительное путешествие по окрестностям Читы, где откроются древние петроглифы и уникальные природные памятники
Погрузитесь в атмосферу Забайкалья, отправившись на индивидуальную экскурсию по окрестностям Читы.

На внедорожнике вы посетите Титовскую сопку и палеонтологический памятник Красную горку, где сможете найти отпечатки растений Юрского периода.

Пещера Бекетова откроет перед вами древние петроглифы, а на скале «Шаманское святилище» вы прикоснетесь к элементам шаманского наряда. Насладитесь пикником у озера Колочное и узнайте о буддизме и шаманизме в этом уникальном регионе
6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные памятники
  • 🕌 Знакомство с буддизмом и шаманизмом
  • 🏞️ Восхитительные виды с Титовской сопки
  • 🗿 Древние петроглифы и история
  • 🍃 Перекус на свежем воздухе
  • 🔍 Мастер-класс по шлиховому опробованию
Ближайшие даты:
20
ноя21
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Читинский дацан
  • Титовская сопка
  • Пещера Бекетова
  • Скала «Шаманское святилище»
  • Красная горка

Описание экскурсии

  • Читинский дацан — действующий буддийский храм, где вы познакомитесь с традициями и философией буддизма.
  • Официальная обзорная площадка Читы возле часовни во имя святого князя Александра Невского.
  • Буддийский комплекс на Титовской сопке. Здесь живёт дух хозяйки этих мест — шаманки Айралжан Хатан Эжы. Призовём удачу для каждого на год вперед.
  • Титовская сопка. Возвышается над Читой на 300 метров. На вершине находится неофициальная смотровая площадка, весь город отсюда — как на ладони.
  • «Дерево трёх измерений». Вы сможете загадать желание, получить ответы на сокровенные вопросы, зарядиться энергией.
  • Красная горка — палеонтологический памятник, не имеющий аналогов в мире. Мы вместе отыщем отпечатки растений Юрского периода (138 млн лет назад).
  • Озеро Колочное. Здесь остановимся на пикник. Вы перекусите и выпьете чай на ароматных травах. В летний сезон проведу для вас мастер-класс по шлиховому опробованию грунтов — лотком промоем песок, а результат посмотрим через микроскоп.
  • Пещера Бекетова — грот, который облюбовал древний человек. Вы увидите остатки наскальной писаницы — петроглифы.
  • Скала Шаманское Святилище. Прогуляемся вокруг, осмотрим место камлания и элементы шаманского наряда.

Вы узнаете:

  • В чём особенности буддизма и шаманизма в Забайкалье.
  • Что такое места силы.
  • Как казаки-первопроходцы основали Читу.
  • Какой вклад внесли декабристы в развитие города.
  • Что было во времена динозавров в окрестностях Читы.
  • Из чего человек в каменном веке изготавливал орудия труда и оружие.
  • Что такое водяная картошка.

Организационные детали

  • Поедем на подготовленном внедорожнике Toyota Hilux Surf, общая протяжённость маршрута — около 110 км. Будут труднопроходимые участки лесных дорог.
  • Рекомендованный возраст детей 8+. Физическая подготовка не важна.
  • В стоимость входит лёгкий перекус — выпечка и чай на травах.
  • По желанию вы можете приобрести молитвенный флаг «Конь ветра» для благополучия во всех делах — 150 ₽, чай Саган-дайля и сувениры из местных минералов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Чите
Провёл экскурсии для 63 туристов
Аттестованный гид, с 2020 года организую выезды выходного дня, джип-туры, геолого-минералогические экспедиции, путешествия по Забайкалью. Много авторских маршрутов. По вашему запросу сформирую экскурсию любой сложности по интересам.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

В
Виктория
7 ноя 2025
Спасибо Андрею за экскурсию! Ваш город Чита и ее окрестности-это невероятное погружение в атмосферу этого края. Природа здесь прекрасная, маршрут не скучный; это целое мини-путешествие в рамках одного дня🪁 Для активных путешественников. Рекомендую⛩️🎎
Е
Елена
23 окт 2025
Спасибо большое, очень интересная, познавательная экскурсия. Замечательный, знающий, подготовленный экскурсовод. Андрей, всего Вам доброго, обязательно расскажу родным и друзьям о Вашей грамотной работе
С
Светлана
21 окт 2025
Добрый день. Была в Чите в командировке с коллегой и решили ознакомиться с городом и его окрестностями. Очень остались довольны данной экскурсией. Андрей очень интересный рассказчик, много знает. Его можно
слушать и слушать!!! Показал нам достопримечательности Читы о которых даже местные жители не знали. Я осталась под впечатлением особенно на Красной горке, где собственноручно осуществила раскопки мезозойского периода. Фото прилагаю. Очень рекомендую, благодарю!!!

А
Анатолий
19 окт 2025
Отличная необычная авторская экскурсия, очень понравилось! Однозначно рекомендуем! Андрею большое спасибо!!
Екатерина
Екатерина
20 авг 2025
Сегодня у нас была потрясающая экскурсия! С Андреем интересно не только взрослому, но и ребёнку, однозначно рекомендую попасть на экскурсию, чтобы познакомиться с отдалёнными местами Читы, куда не каждый автомобиль проедет, я в восторге!!!
А
Артем
11 авг 2025
Спасибо Андрею Владимировичу за проведенную экскурсию! Очень было интересно и познавательно! Рекомендую!
С
Сухова
11 авг 2025
Невероятно интересный рассказ от не менее интересного человека! Впечатлений от экскурсии море, побывали в местах, до которых сами никогда бы не добрались. Живописная природа и очень познавательный рассказ. Будем изучать и другие экскурсии Андрея!
Г
Грачев
10 авг 2025
Большое спасибо организаторам и непосредственно экскурсоводу Андрею. Экскурсия очень интересная. Маршрут и программа продуманы. Получили прекрасные впечатления и новые знания. Рекомендуем всем заинтересовавшимся туристам проехать с Андреем этим маршрутом.
И
Ирина
3 авг 2025
Мы были в Чите всего один день и провели этот день незабываемо, отправившись по этому маршруту. Рекомендую эту экскурсию всем,кто хочет познакомиться с этим регионом и узнать максимально обо всем!
На внедорожнике мне посетили несколько смотровых площадок с потрясающими видами на окрестности, места силы, даже самые труднодоступные, узнав о мире шаманов, прикоснулись к волшебному миру камней и других находок (не буду рассказывать всех секретов)), пили травяной чай на берегу озера. А началась наша экскурсия с посещения дацана. Я была в таком месте впервые и мне было очень важно, что Андрей очень подробно познакомил нас с этим местом, мы попали на службу и никуда не спеша смогли погрузиться в атмосферу буддийских практик. Это абсолютно авторский маршрут, составленный с любовью к своему региону не сможет оставить равнодушными даже самых любопытных путешественников. Если окажемся здесь снова с удовольствием продолжим открывать новые места с Андреем.

А
Андрей
1 авг 2025
Действительно интересное вокруг Читы. И на город посмотрели свысока и каменьями красивыми налюбовались и к палеонтологии прикоснулись. Рекомендую любителям всего вышеперечисленного!
С
Светлана
25 июл 2025
Очень классное мероприятие. Думаю, что о некоторых местах, которые мы посетили, многие даже не подозревают. Очень много информации, интересной и заставляющей задуматься. Маршрут интересен даже детям, а с нами их было двое. Посмотреть на Читу с высоты 300 метров и убедиться в её масштабах! Рекомендую, в общем. Андрею огромное спасибо!
И
Инна
22 июл 2025
Экскурсия была очень интересной. У Андрея авторский маршрут и есть, что рассказать на любую тему, касающуюся окрестностей Читы. За 5 часов экскурсии мы посетили дацан, шаманское святилище, леса и горы,
наслаждались видами с обзорных площадок и даже поднялись на вершину горы в глубине тайги.

Несмотря на небольшую удаленность от трассы (всего около 7–10 км), поездка на внедорожнике добавила приключений и ощущения настоящего путешествия. Под ярким солнцем, окруженные красотой природы и любопытством, мы исследовали местность, находя удивительные полудрагоценные камни.

Экскурсия была насыщенной и увлекательной, позволив почувствовать единение с природой и насладиться уникальной атмосферой региона. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в мир местных традиций и увидеть прекрасные уголки природы.

Е
Евгения
30 июн 2025
Очень понравилась экскурсия и нам и детям!
Очень интересно составлен маршрут, узнали много нового, увидели места, о существовании которых даже не подозревали.
И мы и дети были полностью вовлечены в процесс раскопок.
Отдельное спасибо за вкусный чай и пирог с яблоками.
Ольга
Ольга
21 июн 2025
Очень необычное приключение! Природа, история, достопримечательности и особенности Забайкалья! Незнакомые места в окрестностях города! Непроходимые маршруты, места силы, смотровые площадки, которые недоступны в обыкновенной экскурсии! Рекомендуем тем, кто любопытен и любит неожиданности.
Г
Галина
16 июн 2025
Хороший собеседник, хороший организатор. Авторский маршрут, интересные места, яркие впечатления. Вкусный пирог, чай, на перекусе. Море положительных эмоций, интересных встреч. Спасибо за увлекательную поездку.

