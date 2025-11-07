Погрузитесь в атмосферу Забайкалья, отправившись на индивидуальную экскурсию по окрестностям Читы.
На внедорожнике вы посетите Титовскую сопку и палеонтологический памятник Красную горку, где сможете найти отпечатки растений Юрского периода.
Пещера Бекетова откроет перед вами древние петроглифы, а на скале «Шаманское святилище» вы прикоснетесь к элементам шаманского наряда. Насладитесь пикником у озера Колочное и узнайте о буддизме и шаманизме в этом уникальном регионе
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные памятники
- 🕌 Знакомство с буддизмом и шаманизмом
- 🏞️ Восхитительные виды с Титовской сопки
- 🗿 Древние петроглифы и история
- 🍃 Перекус на свежем воздухе
- 🔍 Мастер-класс по шлиховому опробованию
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Читинский дацан
- Титовская сопка
- Пещера Бекетова
- Скала «Шаманское святилище»
- Красная горка
Описание экскурсии
- Читинский дацан — действующий буддийский храм, где вы познакомитесь с традициями и философией буддизма.
- Официальная обзорная площадка Читы возле часовни во имя святого князя Александра Невского.
- Буддийский комплекс на Титовской сопке. Здесь живёт дух хозяйки этих мест — шаманки Айралжан Хатан Эжы. Призовём удачу для каждого на год вперед.
- Титовская сопка. Возвышается над Читой на 300 метров. На вершине находится неофициальная смотровая площадка, весь город отсюда — как на ладони.
- «Дерево трёх измерений». Вы сможете загадать желание, получить ответы на сокровенные вопросы, зарядиться энергией.
- Красная горка — палеонтологический памятник, не имеющий аналогов в мире. Мы вместе отыщем отпечатки растений Юрского периода (138 млн лет назад).
- Озеро Колочное. Здесь остановимся на пикник. Вы перекусите и выпьете чай на ароматных травах. В летний сезон проведу для вас мастер-класс по шлиховому опробованию грунтов — лотком промоем песок, а результат посмотрим через микроскоп.
- Пещера Бекетова — грот, который облюбовал древний человек. Вы увидите остатки наскальной писаницы — петроглифы.
- Скала Шаманское Святилище. Прогуляемся вокруг, осмотрим место камлания и элементы шаманского наряда.
Вы узнаете:
- В чём особенности буддизма и шаманизма в Забайкалье.
- Что такое места силы.
- Как казаки-первопроходцы основали Читу.
- Какой вклад внесли декабристы в развитие города.
- Что было во времена динозавров в окрестностях Читы.
- Из чего человек в каменном веке изготавливал орудия труда и оружие.
- Что такое водяная картошка.
Организационные детали
- Поедем на подготовленном внедорожнике Toyota Hilux Surf, общая протяжённость маршрута — около 110 км. Будут труднопроходимые участки лесных дорог.
- Рекомендованный возраст детей 8+. Физическая подготовка не важна.
- В стоимость входит лёгкий перекус — выпечка и чай на травах.
- По желанию вы можете приобрести молитвенный флаг «Конь ветра» для благополучия во всех делах — 150 ₽, чай Саган-дайля и сувениры из местных минералов.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Чите
Провёл экскурсии для 63 туристов
Аттестованный гид, с 2020 года организую выезды выходного дня, джип-туры, геолого-минералогические экспедиции, путешествия по Забайкалью. Много авторских маршрутов. По вашему запросу сформирую экскурсию любой сложности по интересам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виктория
7 ноя 2025
Спасибо Андрею за экскурсию! Ваш город Чита и ее окрестности-это невероятное погружение в атмосферу этого края. Природа здесь прекрасная, маршрут не скучный; это целое мини-путешествие в рамках одного дня🪁 Для активных путешественников. Рекомендую⛩️🎎
Е
Елена
23 окт 2025
Спасибо большое, очень интересная, познавательная экскурсия. Замечательный, знающий, подготовленный экскурсовод. Андрей, всего Вам доброго, обязательно расскажу родным и друзьям о Вашей грамотной работе
С
Светлана
21 окт 2025
Добрый день. Была в Чите в командировке с коллегой и решили ознакомиться с городом и его окрестностями. Очень остались довольны данной экскурсией. Андрей очень интересный рассказчик, много знает. Его можно
А
Анатолий
19 окт 2025
Отличная необычная авторская экскурсия, очень понравилось! Однозначно рекомендуем! Андрею большое спасибо!!
Екатерина
20 авг 2025
Сегодня у нас была потрясающая экскурсия! С Андреем интересно не только взрослому, но и ребёнку, однозначно рекомендую попасть на экскурсию, чтобы познакомиться с отдалёнными местами Читы, куда не каждый автомобиль проедет, я в восторге!!!
А
Артем
11 авг 2025
Спасибо Андрею Владимировичу за проведенную экскурсию! Очень было интересно и познавательно! Рекомендую!
С
Сухова
11 авг 2025
Невероятно интересный рассказ от не менее интересного человека! Впечатлений от экскурсии море, побывали в местах, до которых сами никогда бы не добрались. Живописная природа и очень познавательный рассказ. Будем изучать и другие экскурсии Андрея!
Г
Грачев
10 авг 2025
Большое спасибо организаторам и непосредственно экскурсоводу Андрею. Экскурсия очень интересная. Маршрут и программа продуманы. Получили прекрасные впечатления и новые знания. Рекомендуем всем заинтересовавшимся туристам проехать с Андреем этим маршрутом.
И
Ирина
3 авг 2025
Мы были в Чите всего один день и провели этот день незабываемо, отправившись по этому маршруту. Рекомендую эту экскурсию всем,кто хочет познакомиться с этим регионом и узнать максимально обо всем!
А
Андрей
1 авг 2025
Действительно интересное вокруг Читы. И на город посмотрели свысока и каменьями красивыми налюбовались и к палеонтологии прикоснулись. Рекомендую любителям всего вышеперечисленного!
С
Светлана
25 июл 2025
Очень классное мероприятие. Думаю, что о некоторых местах, которые мы посетили, многие даже не подозревают. Очень много информации, интересной и заставляющей задуматься. Маршрут интересен даже детям, а с нами их было двое. Посмотреть на Читу с высоты 300 метров и убедиться в её масштабах! Рекомендую, в общем. Андрею огромное спасибо!
И
Инна
22 июл 2025
Экскурсия была очень интересной. У Андрея авторский маршрут и есть, что рассказать на любую тему, касающуюся окрестностей Читы. За 5 часов экскурсии мы посетили дацан, шаманское святилище, леса и горы,
Е
Евгения
30 июн 2025
Очень понравилась экскурсия и нам и детям!
Очень интересно составлен маршрут, узнали много нового, увидели места, о существовании которых даже не подозревали.
И мы и дети были полностью вовлечены в процесс раскопок.
Отдельное спасибо за вкусный чай и пирог с яблоками.
Очень интересно составлен маршрут, узнали много нового, увидели места, о существовании которых даже не подозревали.
И мы и дети были полностью вовлечены в процесс раскопок.
Отдельное спасибо за вкусный чай и пирог с яблоками.
Ольга
21 июн 2025
Очень необычное приключение! Природа, история, достопримечательности и особенности Забайкалья! Незнакомые места в окрестностях города! Непроходимые маршруты, места силы, смотровые площадки, которые недоступны в обыкновенной экскурсии! Рекомендуем тем, кто любопытен и любит неожиданности.
Г
Галина
16 июн 2025
Хороший собеседник, хороший организатор. Авторский маршрут, интересные места, яркие впечатления. Вкусный пирог, чай, на перекусе. Море положительных эмоций, интересных встреч. Спасибо за увлекательную поездку.
Входит в следующие категории Читы
