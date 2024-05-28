Индивидуальные экскурсии в Чите с личным гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Чите, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По купеческим кварталам Читы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
По купеческим кварталам Читы
Впечатлиться дореволюционной застройкой и узнать, как связаны судьбы домов и их хозяев
Начало: На площади, около кинотеатра Удокан
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
2 200 за всё до 3 чел.
По купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
По купеческим кварталам
Начало: Кинотеатр Удокан, ул. Ленина д. 79
Расписание: В любой день и в любое время.
Завтра в 18:00
10 июня в 14:00
2 200 за всё до 3 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Начало: Площадь Ленина, возле Главпочтамта (ул. Бутина, 37...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Начало: Ул. Ангарская, 34
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Начало: Площадь Ленина, около памятника Ленину
Завтра в 07:30
10 июня в 08:00
1 500 за всё до 3 чел.
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Начало: Соборный проезд
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
    Мы, туристы с Урала и Зауралья заказали индивидуальную экскурсию. Увидели город Читу очень подробно. Олег Исаев, наш экскурсовод, просто волшебник.
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    Встретил нас в аэропорту. Показал нам всё подробно и развёрнуто рассказал всю историю города во все времена. Очень благодарны ему за интересно проведённый день.

  • А
    Анатолий
    22 мая 2024
    По купеческим кварталам
    Замечательно.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    По купеческим кварталам Читы
    Интересная и познавательная экскурсия! Узнала много нового и интересного! Анна - замечательный экскурсовод, знает и любит своё дело. Рекомендую!
  • Р
    Раиса
    21 мая 2024
    По купеческим кварталам
    Интересные дома, возможность войти в некоторые из них. Позитивный экскурсовод, рекомендую. С погодой не повезло, сильный ветер был.
  • Л
    Лара
    15 мая 2024
    По купеческим кварталам
    Спасибо за столь увлекательную экскурсию. Погрузились в прошлое города, прикоснулись к ценностям города и области, узнали основателей, архитекторов, исторические данные,
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    посмотрели кто и чем жил в прошлые века. Здорово, что сохранилось столько зданий по сей день и можно увидеть элементы архитектуры. Можно услышать шёпот из прошлого, который хранится в этих стенах.

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    По купеческим кварталам Читы
    Очень интересная и информационно насыщенная экскурсия. Практически вся информация была для меня новой, ничего подобного ранее не знала, большое спасибо Анне за великолепный обзор, обязательно буду рекомендовать и сама пойду ещё на экскурсии!!!
  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
    Тактичный и эрудированный гид. Желаю успехов Чите и процветания, надеюсь вернуться в похорошевший и ухоженный город.
  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    По купеческим кварталам Читы
    Просто замечательная экскурсия!
  • А
    Алик
    7 января 2024
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Очень интересная и позновательная экскурсия по вечерному городу на автомобиле с гидом Олегом Исаевым. Олег отлично знает и интересно рассказывает
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    историю города и края. Хотя на улице вечером было минус 32 мороза слушали его с удовольствием и получили ответы на все интересующиеся вопросы. Рекомендую.

  • V
    Valeriy
    18 декабря 2023
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Обзорная экскурсия по историческому центру Читы, проведенная нам Олегом Исаевым, удивила и запомнилась. Проехав пол-России, мы особо многого и не
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    ожидали. Казалось бы не такой уж и старинный, да и не особо велик город Чита. Так представлялось нам вначале. Но так много интересных и главное - увлеченно преподнесенных фактов из истории освоения Забалькалья, эпохи становления советской власти и современной действительности мы узнали, что наше мнение к концу экскурсии изменилось. Детали, на которые сам бы и внимания не обратил, истории о людях, сыгравших роль в истории города, - это очень понравилось. Было интересно и познавательно. Особо хочется отметить увлеченность нашего гида своим делом. Вся информация в доступной и запоминающейся форме, с доброжелательностью, юмором и желанием нас увлечь и заинтересовать. В отведенное нам время мы конечно не уложились. На все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Очень благодарны Олегу. Всем рекомендуем такую экскурсию для знакомства с Читой. Не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Индивидуальные»

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  5. След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Сколько стоит экскурсия по Чите в июне 2024
Сейчас в Чите в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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