1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
По купеческим кварталам Читы
Впечатлиться дореволюционной застройкой и узнать, как связаны судьбы домов и их хозяев
Начало: На площади, около кинотеатра Удокан
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
2 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По купеческим кварталам
Начало: Кинотеатр Удокан, ул. Ленина д. 79
Расписание: В любой день и в любое время.
Завтра в 18:00
10 июня в 14:00
2 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Начало: Площадь Ленина, возле Главпочтамта (ул. Бутина, 37...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Начало: Ул. Ангарская, 34
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Начало: Площадь Ленина, около памятника Ленину
Завтра в 07:30
10 июня в 08:00
1 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Начало: Соборный проезд
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Мы, туристы с Урала и Зауралья заказали индивидуальную экскурсию. Увидели город Читу очень подробно. Олег Исаев, наш экскурсовод, просто волшебник.
- ААнатолий22 мая 2024Замечательно.
- ИИрина21 мая 2024Интересная и познавательная экскурсия! Узнала много нового и интересного! Анна - замечательный экскурсовод, знает и любит своё дело. Рекомендую!
- РРаиса21 мая 2024Интересные дома, возможность войти в некоторые из них. Позитивный экскурсовод, рекомендую. С погодой не повезло, сильный ветер был.
- ЛЛара15 мая 2024Спасибо за столь увлекательную экскурсию. Погрузились в прошлое города, прикоснулись к ценностям города и области, узнали основателей, архитекторов, исторические данные,
- ООльга2 мая 2024Очень интересная и информационно насыщенная экскурсия. Практически вся информация была для меня новой, ничего подобного ранее не знала, большое спасибо Анне за великолепный обзор, обязательно буду рекомендовать и сама пойду ещё на экскурсии!!!
- ЕЕлена29 марта 2024Тактичный и эрудированный гид. Желаю успехов Чите и процветания, надеюсь вернуться в похорошевший и ухоженный город.
- ЕЕкатерина9 марта 2024Просто замечательная экскурсия!
- ААлик7 января 2024Очень интересная и позновательная экскурсия по вечерному городу на автомобиле с гидом Олегом Исаевым. Олег отлично знает и интересно рассказывает
- VValeriy18 декабря 2023Обзорная экскурсия по историческому центру Читы, проведенная нам Олегом Исаевым, удивила и запомнилась. Проехав пол-России, мы особо многого и не
Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Чите в июне 2024
Сейчас в Чите в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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