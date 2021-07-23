Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Читы

По купеческим кварталам Читы

Впечатлиться дореволюционной застройкой и узнать, как связаны судьбы домов и их хозяев

4.6
5 отзывов
На прогулке вы погрузитесь в дореволюционную эпоху и богатую историю города.

Петляя старинными улочками и любуясь памятниками архитектуры, вы услышите о временах экономического подъема, познакомитесь с жизнью читинцев на рубеже 19-20 веков и раскроете удивительные сюжеты о наших купцах.

А мои иллюстрации покажут, что изменилось с тех пор.
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы

Что вас ожидает

В прошлое — на улицах центра

Прогулка начнется на Театральной площади, где раньше находился Горсад. Мы пройдем по улицам Профсоюзная и Нерчинская. Амурская продемонстрирует вам самые красивые дома. На улице Анохина поговорим о человеке, в честь которого ее назвали. А на бывшей Сретинской вы представите, как кипела в базарный день площадь, и узнаете об архитекторе Федоре Пономареве, авторе большинства особняков на маршруте.

Сюжеты домов и их владельцев

Осмотрим пассаж Второва и обсудим завещание сибирского купца. Увидим доходный и жилой дома Игнатьева — вы узнаете, сколько всего сделал этот человек для города. А еще вы услышите об удивительной судьбе Духая (мимо его дома тоже пройдем): почему уроженца Австро-Венгрии сослали в Забайкалье и как ему удалось подняться и стать состоятельным гражданином.
Вы также встретите доходный дом Древновского и здание Банка. Мои иллюстрации покажут, как изменился облик гостиницы «Даурия» и доходного дома Козлова, а я раскрою, какие новшества и удобства были в гостинице «Селект».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.

🚩 Начало и место завершения: на площади, около кинотеатра Удокан
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна; история, архитектура, краеведение — мои давние увлечения. Отношусь к тем людям, для которых идеальный отпуск — это прогулка по городу и посещение музеев. Люблю открывать новое, в Чите живу с 2006 года и каждый день узнаю что-то интересное о любимом городе. Экскурсии стала проводить только в 2020 году. По характеру человек коммуникабельный, люблю новые знакомства, общение с разными людьми. Сейчас помимо экскурсии по купеческим кварталам вожу экскурсии «От декабристов до Ленина», «Полутовский квартал», «Чита деревянная».
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5 реальных отзывов от туристов

Г
23 июля 2021
С удовольствием прогулялись с мужем по купеческим кварталам Читы. Желаю городу найти средства и привести все дома в достойный вид.
Г
15 июля 2021
В связи с тем что привычный отдых за границей, по понятным всем причинам, нам сейчас недоступен, решили с мужем поехать туда, куда ранее бы даже и не планировали. Чита… у знакомых недоуменные лица, вопрос в глазах… Чита… но почему? В этом городе даже посмотреть нечего… - только было и слышно. Чита. - Мы так решили))) и не пожалели! Великолепный город с удивительной энергетикой, дореволюционными постройками, историю и тайны которых нам поведала влюбленный в свой город и свою работу гид Анна, спасибо большое! Осталось неизгадимое впечатление о городе и его жителях!
Дмитрий
7 июля 2021
Было интересно узнать о времени становления города и том, какой след оставили купцы в архитектуре дореволюционной Читы. Особенно заинтересовала история Второвых, захотелось больше узнать о том, как из костромских крестьян они выбились в число самых состоятельных семей в империи.
Много фотографий, можно наглядно сравнить город сейчас с открытками и фото столетней давности.
Д
23 июня 2021
Экскурсия подойдет скорее специалистам, интересующимся темой. Было много разной информации о фамилиях и датах, но в цельной картинки, истории, в голове не осталось, к сожалению…
Е
27 мая 2021
Анна очень доброжелательный и коммуникабельный гид! Чувствуется, что материалы проработаны хорошо и все взято из официальных источников. Рассказ сопровождается воспоминаниями местных людей, которые также с удовольствием с внуками посещают экскурсию и делятся своими знаниями и воспоминаниями о городе. Экскурсия будет интересна людям, которым нравится неодушевленные предметы превращать в объекты с душой и своей историей.

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