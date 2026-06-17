Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Читы

Лучшие месяцы для экскурсии по купеческим кварталам Читы - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и прогулка будет максимально комфортной.

На этой прогулке вы погрузитесь в богатую историю Читы.Петляя по старинным улочкам и любуясь памятниками архитектуры, вы узнаете о временах экономического подъема и жизни читинцев на рубеже 19-20 веков. Прогулка

начнется на Театральной площади, где раньше находился Горсад. Вы пройдете по улицам Профсоюзная и Нерчинская, увидите красивые дома на Амурской и узнаете о человеке, в честь которого названа улица Анохина. Также вы услышите об архитекторе Федоре Пономареве и увидите пассаж Второва, доходные дома Игнатьева и Древновского, здание Банка и гостиницу «Даурия». Иллюстрации покажут, как изменился облик этих зданий

Описание экскурсии

В прошлое — на улицах центра

Прогулка начнется на Театральной площади, где раньше находился Горсад. Мы пройдем по улицам Профсоюзная и Нерчинская. Амурская продемонстрирует вам самые красивые дома. На улице Анохина поговорим о человеке, в честь которого ее назвали. А на бывшей Сретенской вы представите, как кипела в базарный день площадь, и узнаете об архитекторе Федоре Пономареве, авторе большинства особняков на маршруте.

Сюжеты домов и их владельцев

Осмотрим пассаж Второва и обсудим завещание сибирского купца. Увидим доходный и жилой дома Игнатьева — вы узнаете, сколько всего сделал этот человек для города. А еще вы услышите об удивительной судьбе Духая (мимо его дома тоже пройдем): почему уроженца Австро-Венгрии сослали в Забайкалье и как ему удалось подняться и стать состоятельным гражданином.

Вы также встретите доходный дом Древновского и здание Банка. Мои иллюстрации покажут, как изменился облик гостиницы «Даурия» и доходного дома Козлова, а я раскрою, какие новшества и удобства были в гостинице «Селект».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.