Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Читы

Что вас ожидает

В прошлое — на улицах центра

Прогулка начнется на Театральной площади, где раньше находился Горсад. Мы пройдем по улицам Профсоюзная и Нерчинская. Амурская продемонстрирует вам самые красивые дома. На улице Анохина поговорим о человеке, в честь которого ее назвали. А на бывшей Сретинской вы представите, как кипела в базарный день площадь, и узнаете об архитекторе Федоре Пономареве, авторе большинства особняков на маршруте.

Сюжеты домов и их владельцев

Осмотрим пассаж Второва и обсудим завещание сибирского купца. Увидим доходный и жилой дома Игнатьева — вы узнаете, сколько всего сделал этот человек для города. А еще вы услышите об удивительной судьбе Духая (мимо его дома тоже пройдем): почему уроженца Австро-Венгрии сослали в Забайкалье и как ему удалось подняться и стать состоятельным гражданином.

Вы также встретите доходный дом Древновского и здание Банка. Мои иллюстрации покажут, как изменился облик гостиницы «Даурия» и доходного дома Козлова, а я раскрою, какие новшества и удобства были в гостинице «Селект».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.