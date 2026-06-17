Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Читы

Индивидуальная экскурсия по Чите: от Театральной площади до улицы Анохина, где вы узнаете о знаменитых жителях и архитектурных шедеврах города
На этой прогулке вы погрузитесь в богатую историю Читы.
Петляя по старинным улочкам и любуясь памятниками архитектуры, вы узнаете о временах экономического подъема и жизни читинцев на рубеже 19-20 веков. Прогулка читать дальшеуменьшить
начнется на Театральной площади, где раньше находился Горсад.
Вы пройдете по улицам Профсоюзная и Нерчинская, увидите красивые дома на Амурской и узнаете о человеке, в честь которого названа улица Анохина.
Также вы услышите об архитекторе Федоре Пономареве и увидите пассаж Второва, доходные дома Игнатьева и Древновского, здание Банка и гостиницу «Даурия». Иллюстрации покажут, как изменился облик этих зданий
Лучшие месяцы для экскурсии по купеческим кварталам Читы - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и прогулка будет максимально комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Театральная площадь
Улица Профсоюзная
Улица Нерчинская
Улица Амурская
Улица Анохина
Пассаж Второва
Доходный дом Игнатьева
Доходный дом Древновского
Здание Банка
Гостиница «Даурия»
Описание экскурсии
В прошлое — на улицах центра
Прогулка начнется на Театральной площади, где раньше находился Горсад. Мы пройдем по улицам Профсоюзная и Нерчинская. Амурская продемонстрирует вам самые красивые дома. На улице Анохина поговорим о человеке, в честь которого ее назвали. А на бывшей Сретенской вы представите, как кипела в базарный день площадь, и узнаете об архитекторе Федоре Пономареве, авторе большинства особняков на маршруте.
Сюжеты домов и их владельцев
Осмотрим пассаж Второва и обсудим завещание сибирского купца. Увидим доходный и жилой дома Игнатьева — вы узнаете, сколько всего сделал этот человек для города. А еще вы услышите об удивительной судьбе Духая (мимо его дома тоже пройдем): почему уроженца Австро-Венгрии сослали в Забайкалье и как ему удалось подняться и стать состоятельным гражданином. Вы также встретите доходный дом Древновского и здание Банка. Мои иллюстрации покажут, как изменился облик гостиницы «Даурия» и доходного дома Козлова, а я раскрою, какие новшества и удобства были в гостинице «Селект».
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади, около кинотеатра Удокан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Чите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 399 туристов
Меня зовут Анна; история, архитектура, краеведение — мои давние увлечения. Отношусь к тем людям, для которых идеальный отпуск — это прогулка по городу и посещение музеев. Люблю открывать новое, в читать дальшеуменьшить
Чите живу с 2006 года и каждый день узнаю что-то интересное о любимом городе. Экскурсии стала проводить только в 2020 году. По характеру человек коммуникабельный, люблю новые знакомства, общение с разными людьми. Сейчас помимо экскурсии по купеческим кварталам вожу экскурсии «От декабристов до Ленина», «Полутовский квартал», «Чита деревянная».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Удивительная экскурсия,раскрывшая историю Забайкалья,первооткрывателей края на все 100 процентов. Рассказчик, а это Анна- человечек, влюбленный в свой край. С какой любовью и точностью фактов рассказывала, показывала, водила по улочкам и улицам, погружая в атмосферу прошлых веков! Получила истинное удовольствие от путешествия! Рекомендую всем гостям края, города обязательно!
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А
Анна
Дата посещения: 11 авг 2025
Супер Анна замечательный, душевный экскурсовод
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А
Анастасия
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! В Чите была в командировке и экскурсия получилась не запланированной заранее. Анна быстро ответила и согласовала мероприятие на удобное нам обеим время. Было познавательно, интересно, Анна ответила на все вопросы и в целом оказалась чудесной девушкой, готовой познакомить с Читой и поддержать разговор! Рекомендую
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О
Оксана
Несмотря на сильный мороз, Анна провела для нас с мамой экскурсию, очень подробно и крайне интересно все рассказала, показывала старые фотографии, чтобы мы могли сравнить те же знания и улицы читать дальшеуменьшить
тогда и сейчас, по нашим пожеланиям делала остановки для фото, дала рекомендации по сувенирным магазинам и где купить кондитерские изделия местного производства. Без сопровождения Анны мы бы прошли мимо всех старинных зданий, даже не обратив на них внимания, т. к. многие в полуразрушенном состоянии. А ещё Анна обращала наше внимание даже на небольшие, но такие любопытные детали архитектуры старинных зданий. В общем, мы остались очень довольны!
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М
Максим
Замечательная прогулка в компании увлеченного историей Читы экскурсовода Анны! Интересно, информативно, познавательно!
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М
Маргарита
Роскошная экскурсия, очень интересно 🥰
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