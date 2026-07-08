История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов

Погрузитесь в насыщенную историю Читы, пройдя по её улочкам и открыв для себя уникальные архитектурные памятники и события прошлых веков
Экскурсия по Чите раскрывает её богатую историю и культуру.

Город, который стал столицей Забайкалья, привлекает своей уникальной архитектурой и событиями, от декабристов до советской эпохи.

Участники узнают о купцах, промышленниках и революциях,
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а также о роли Читы в Дальневосточной республике. Прогулка по городу позволит увидеть старинные здания и прочувствовать атмосферу прошлых лет. Это идеальная возможность для тех, кто хочет глубже понять историю региона

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Богатая история
  • 🌆 Прогулка по старинным улочкам
  • 🗺️ Интересные факты о городе
  • 🔍 Глубокое погружение в культуру

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Читы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой города и его архитектурой. В октябре и апреле также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов

Что можно увидеть

  • Музей под открытым небом
  • Старые советские здания

Описание экскурсии

О становлении забайкальской столицы Столица Забайкалья… Почему именно Чита, ведь были в то время на забайкальской земле города и покрупнее, и побогаче? Как развивался и преображался город на протяжении веков? Хотя. . большую часть своей истории Чита «городом» не являлась. Интересно, правда? Декабристы, купцы и промышленники, первая и вторая русские революции, время атамана Семёнова, уникальная Дальневосточная республика, а затем период становления и развития Советской власти в Забайкалье… Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах. Заинтересовал? Тогда жду нашей встречи!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Привокзальная (бывшая Атамановская) площадь - главная площадь города до середины ХХ века
  • «Музей под открытым небом» - улицы Амурская и Анохина (бывшая Шилкинская - Коротковская)
  • Михайло-Архангельская церковь - ныне Музей декабристов
  • Монументальные здания сталинского классицизма, в Т.Ч. Дом офицеров РА, здание штаба округа, Управления Забайкальской железной дороги
  • Площадь Ленина - главная площадь города сегодня
Что включено
  • Транспорт (перемещение на автомобиле)
  • Услуги экскурсовода.
Что не входит в цену
  • Личные расходы туристов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборный проезд
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Е
Отличная экскурсия! Экскурсовод Олег очень знающий и внимательный, настоящий профессионал! А если вы хотите побольше узнать о декабристах и вообще о той эпохе - вам точно на эту экскурсию! Также
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много интересного узнали о становлении и развитии Читы, увидели много интересных зданий, которые сами не нашли бы. Олег очень хорошо знает Читу и очень интересно рассказывает о ней. Мы с мужем получили большое удовольствие от экскурсии и общения с Олегом. Всем рекомендую побывать на этой экскурсии!

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А
Олег показал и рассказал нам про Читу много интересной информации. Познавательно, без воды. Очень понравилась история декабристов.
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
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А
Отличная экскурсия, интересный рассказ об истории Читы о ее расцвете, побывали в основных локациях в т. ч. на Титовской сопке
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И
Доброго времени суток! Очень хочется поделиться впечатлением об экскурсии по городу Чите, которая прошла 14 февраля 2026 года, нас было двое: я и муж. Чита наш родной город и была
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давняя мечта узнать город с другой точки зрения. В этом нам помог экскурсовод Олег Исаев, за что ему безграничная благодарность. Мы действительно узнали много фактов неизвестных нам, и об истории города, о жизни людей и зданий. У нас утвердилась гордость за родной город, Поразило как стремительно развивались в конце ХIХ - начале ХХ веков, промышленность, просвещение, архитектура и какие великие люди посещали и жили в Чите. Благодаря неспешному и интересному повествованию Олега, мы полюбили город больше, прониклись уважением к его истории. Вечером с эмоциями пересказывали услышанные истории своим взрослым детям, которые уже живут в других городах. При их очередном визите, мы точно знаем, куда и к кому обратиться за интересными и познавательными историями. Еще раз огромная благодарность Олегу за массу положительных эмоций и новых знаний!

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Е
Сами родом из Читы, но живём давно в Москве. Приехав в гости к родным, решили взять обзорную экскурсию. На фирму "Спутник" наткнулись случайно, но эта случайность очень удачная. Всем будем
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рекомендовать нашего экскурсовода Олега. Очень интересно рассказывает о городе, видно, что человек не просто "на работе", а живёт этим. И это здорово! Было бы у нас побольше времени, обязательно взяли бы ещё экскурсию. Спасибо большое!
Начали мы экскурсию на площади у Казанского собора, потом посетили Титовскую сопку и место расстрела революционеров, музей декабристов, прошлись по улицам Амурская и Анохина.

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Н
Посчастливилось побывать в городе Чита с сыном. Для 14-летнего сына заказала экскурсию у Олега. Сыну так понравилось, что экскурсия продлилась 2 дня. Очень повезло, что познакомились с таким интересным, увлеченным
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и влюбленным в свой город энтузиастом. Спасибо, Олегу за индивидуальный подход, умение передать свои знания. Вернулись из поездки, сын написал отзыв, постарался передать весь свой восторг, размещаю без купюр:
Экскурсия оставила у меня невероятно яркие эмоции, за то огромная благодарность Олегу Исаеву и его искренней любви к городу. Прогулка получилась просто безупречной: увлекательные рассказы, множество интересных фактов и запоминающихся моментов — невозможно было не проникнуться историей Читы и особенной энергетикой этих мест. Отдельно хочется поблагодарить Олега за его душевность, которая чувствовалась в каждом слове, за тёплую и непринуждённую атмосферу. Уже через несколько минут забываешь, что ты на экскурсии, и кажется, будто гуляешь с хорошим другом, который с радостью делится своими знаниями. Огромное спасибо за этот опыт!

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