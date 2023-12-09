История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов

Индивидуальная экскурсия в Чите
Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет.

Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах.

Я проведу вас по улочкам города, покажу «музей под открытым небом» и старые советские здания, познакомлю с судьбой забайкальской столицы.
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Ближайшие даты:
9
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10
дек
11
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Что вас ожидает:

  • Привокзальная (бывшая Атамановская) площадь — главная площадь города до середины ХХ века
  • «Музей под открытым небом» — улицы Амурская и Анохина (бывшая Шилкинская - Коротковская)
  • Михайло-Архангельская церковь — ныне Музей декабристов
  • Монументальные здания сталинского классицизма, в т. ч. Дом офицеров РА, здание штаба округа, Управления Забайкальской железной дороги
  • Площадь Ленина — главная площадь города сегодня

Описание

О становлении забайкальской столицы Столица Забайкалья… Почему именно Чита, ведь были города и покрупнее, и побогаче? Как развивался и преображался город на протяжении веков? Хотя. . большую часть своей истории Чита «городом» не являлась. Интересно, правда? Декабристы, купцы и промышленники, первая и вторая русские революции, время атамана Семёнова, уникальная Дальневосточная республика, а затем период становления и развития Советской власти в Забайкалье… Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах. Заинтересовал? Тогда жду нашей встречи!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (перемещение на автомобиле)
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборный проезд
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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