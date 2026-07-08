Экскурсия по Чите раскрывает её богатую историю и культуру.
Город, который стал столицей Забайкалья, привлекает своей уникальной архитектурой и событиями, от декабристов до советской эпохи.
Участники узнают о купцах, промышленниках и революциях,
Город, который стал столицей Забайкалья, привлекает своей уникальной архитектурой и событиями, от декабристов до советской эпохи.
Участники узнают о купцах, промышленниках и революциях,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 🌆 Прогулка по старинным улочкам
- 🗺️ Интересные факты о городе
- 🔍 Глубокое погружение в культуру
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Читы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой города и его архитектурой. В октябре и апреле также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей под открытым небом
- Старые советские здания
Описание экскурсииО становлении забайкальской столицы Столица Забайкалья… Почему именно Чита, ведь были в то время на забайкальской земле города и покрупнее, и побогаче? Как развивался и преображался город на протяжении веков? Хотя. . большую часть своей истории Чита «городом» не являлась. Интересно, правда? Декабристы, купцы и промышленники, первая и вторая русские революции, время атамана Семёнова, уникальная Дальневосточная республика, а затем период становления и развития Советской власти в Забайкалье… Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах. Заинтересовал? Тогда жду нашей встречи!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Привокзальная (бывшая Атамановская) площадь - главная площадь города до середины ХХ века
- «Музей под открытым небом» - улицы Амурская и Анохина (бывшая Шилкинская - Коротковская)
- Михайло-Архангельская церковь - ныне Музей декабристов
- Монументальные здания сталинского классицизма, в Т.Ч. Дом офицеров РА, здание штаба округа, Управления Забайкальской железной дороги
- Площадь Ленина - главная площадь города сегодня
Что включено
- Транспорт (перемещение на автомобиле)
- Услуги экскурсовода.
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборный проезд
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия! Экскурсовод Олег очень знающий и внимательный, настоящий профессионал! А если вы хотите побольше узнать о декабристах и вообще о той эпохе - вам точно на эту экскурсию! Также
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А
Олег показал и рассказал нам про Читу много интересной информации. Познавательно, без воды. Очень понравилась история декабристов.
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
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А
Отличная экскурсия, интересный рассказ об истории Читы о ее расцвете, побывали в основных локациях в т. ч. на Титовской сопке
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И
Доброго времени суток! Очень хочется поделиться впечатлением об экскурсии по городу Чите, которая прошла 14 февраля 2026 года, нас было двое: я и муж. Чита наш родной город и была
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Е
Сами родом из Читы, но живём давно в Москве. Приехав в гости к родным, решили взять обзорную экскурсию. На фирму "Спутник" наткнулись случайно, но эта случайность очень удачная. Всем будем
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Н
Посчастливилось побывать в городе Чита с сыном. Для 14-летнего сына заказала экскурсию у Олега. Сыну так понравилось, что экскурсия продлилась 2 дня. Очень повезло, что познакомились с таким интересным, увлеченным
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