Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах. Я проведу вас по улочкам города, покажу «музей под открытым небом» и старые советские здания, познакомлю с судьбой забайкальской столицы.

Описание

О становлении забайкальской столицы Столица Забайкалья… Почему именно Чита, ведь были города и покрупнее, и побогаче? Как развивался и преображался город на протяжении веков? Хотя. . большую часть своей истории Чита «городом» не являлась. Интересно, правда? Декабристы, купцы и промышленники, первая и вторая русские революции, время атамана Семёнова, уникальная Дальневосточная республика, а затем период становления и развития Советской власти в Забайкалье… Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах. Заинтересовал? Тогда жду нашей встречи!