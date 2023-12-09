Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет.
Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах.
Я проведу вас по улочкам города, покажу «музей под открытым небом» и старые советские здания, познакомлю с судьбой забайкальской столицы.
Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах.
Я проведу вас по улочкам города, покажу «музей под открытым небом» и старые советские здания, познакомлю с судьбой забайкальской столицы.
Ближайшие даты:
9
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дек
10
дек
дек
11
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Привокзальная (бывшая Атамановская) площадь — главная площадь города до середины ХХ века
- «Музей под открытым небом» — улицы Амурская и Анохина (бывшая Шилкинская - Коротковская)
- Михайло-Архангельская церковь — ныне Музей декабристов
- Монументальные здания сталинского классицизма, в т. ч. Дом офицеров РА, здание штаба округа, Управления Забайкальской железной дороги
- Площадь Ленина — главная площадь города сегодня
Описание
О становлении забайкальской столицы Столица Забайкалья… Почему именно Чита, ведь были города и покрупнее, и побогаче? Как развивался и преображался город на протяжении веков? Хотя. . большую часть своей истории Чита «городом» не являлась. Интересно, правда? Декабристы, купцы и промышленники, первая и вторая русские революции, время атамана Семёнова, уникальная Дальневосточная республика, а затем период становления и развития Советской власти в Забайкалье… Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, воплощенной в уникальных архитектурных объектах. Заинтересовал? Тогда жду нашей встречи!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (перемещение на автомобиле)
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Соборный проездЗавершение: Площадь Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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