Заразилось 31

Умерло 0

Выздоровело 13 +2

Болеют сейчас 18

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Чукотке, включая Анадырь, находится 0.01%, 31 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 13 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 18 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Анадыре и Чукотке График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чукотке, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Чукотке и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Анадыре и Чукотке от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Чукотки по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 31 0 13 +2+18% ▼ 18-2 11 мая 2020 31 +1+3% 0 11 ▲ 20+1 10 мая 2020 30 +2+7% 0 11 ▲ 19+2 9 мая 2020 28 +1+4% 0 11 +3+38% ▼ 17-2 7 мая 2020 27 +1+4% 0 8 +6+300% ▼ 19-5 6 мая 2020 26 +1+4% 0 2 ▲ 24+1 5 мая 2020 25 +1+4% 0 2 ▲ 23+1 3 мая 2020 24 +1+4% 0 2 ▲ 22+1 2 мая 2020 23 +3+15% 0 2 ▲ 21+3 1 мая 2020 20 +2+11% 0 2 +1+100% ▲ 18+1 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Чукотке по дням