- Заразилось 31
- Умерло 0
- Выздоровело 13+2
- Болеют сейчас 18
- Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
В Чукотке, включая Анадырь, находится 0.01%, 31 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 13 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 18 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Анадыре и Чукотке
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чукотке, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Чукотке и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Анадыре и Чукотке от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Чукотки по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|31
|0
|13+2+18%
|▼18-2
|11 мая 2020
|31+1+3%
|0
|11
|▲20+1
|10 мая 2020
|30+2+7%
|0
|11
|▲19+2
|9 мая 2020
|28+1+4%
|0
|11+3+38%
|▼17-2
|7 мая 2020
|27+1+4%
|0
|8+6+300%
|▼19-5
|6 мая 2020
|26+1+4%
|0
|2
|▲24+1
|5 мая 2020
|25+1+4%
|0
|2
|▲23+1
|3 мая 2020
|24+1+4%
|0
|2
|▲22+1
|2 мая 2020
|23+3+15%
|0
|2
|▲21+3
|1 мая 2020
|20+2+11%
|0
|2+1+100%
|▲18+1
* "0" или "—", могут означать, что данных нет