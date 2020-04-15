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Последние новости коронавируса в Чукотке на сегодня со статистикой

  • Заразилось 31
  • Умерло 0
  • Выздоровело 13+2
  • Болеют сейчас 18
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Чукотке, включая Анадырь, находится 0.01%, 31 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 13 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 18 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Анадыре и Чукотке

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чукотке, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Чукотке и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Анадыре и Чукотке от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Чукотки по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 202031013+2+18%18-2
11 мая 202031+1+3%01120+1
10 мая 202030+2+7%01119+2
9 мая 202028+1+4%011+3+38%17-2
7 мая 202027+1+4%08+6+300%19-5
6 мая 202026+1+4%0224+1
5 мая 202025+1+4%0223+1
3 мая 202024+1+4%0222+1
2 мая 202023+3+15%0221+3
1 мая 202020+2+11%02+1+100%18+1
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Чукотке по дням

Чукотка и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Чукотке

На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
РБК
15.04.2020 13:45
В России остался последний регион без коронавируса
В России остался последний регион без коронавируса
lenta.ru
15.04.2020 10:42
В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай. Ранее коронавируса также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю коронавирусной инфекции.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
lenta.ru
15.04.2020 10:31
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи в 84 регионах. За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах страны. Впервые диагноз был поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов.
В России осталось два региона без коронавируса
В России осталось два региона без коронавируса
lenta.ru
13.04.2020 12:49
По состоянию на 13 апреля только в двух российских регионах официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. В Республике Алтай проведенное тестирование не выявило инфицированных, на Чукотке два подозрения на вирус. В Ненецком округе обнаружен первый пациент с вирусом.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
lenta.ru
13.04.2020 11:04
Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч. Больше всего новых пациентов оказалось в Москве (1355) и Московской области (495). Инфекция распространилась по 82 регионам. Пока ее нет только в трех субъектах: на Чукотке, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе.
В России осталось только три региона без случаев коронавируса
В России осталось только три региона без случаев коронавируса
lenta.ru
09.04.2020 19:22
Только в трех российских субъектах — Ненецком автономном округе, Республике Алтай и на Чукотке — пока нет коронавируса. 9 апреля инфекция обнаружена в Туве. Вирус в регион из Москвы привез красноярский чиновник. Он жил в селе с семьей из восьми человек, все они заразились.
В Москве появилось более 500 новых зараженных коронавирусом
В Москве появилось более 500 новых зараженных коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 10:35
За последние сутки в Москве зарегистрирован 591 случай заражения новым коронавирусом. В Московской области число зараженных увеличилось на 82. Число умерших пациентов выросло на два человека — с 45 до 47. Пока инфекции нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Чукотке, Республике Алтай.
Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на питание
Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на питание
РБК
06.04.2020 00:00
Среди регионов России самая высокая доля расходов населения на питание — в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке. Из-за кризиса и падения доходов тенденция последних 15 лет к снижению доли трат на еду прервется, опасаются эксперты
Названы последние регионы России без коронавируса
Названы последние регионы России без коронавируса
lenta.ru
05.04.2020 22:58
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Так, инфекция не добралась до Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Тувы и Чукотки. На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах.
Коронавирус изменил сроки Всероссийской переписи населения
Коронавирус изменил сроки Всероссийской переписи населения
lenta.ru
30.03.2020 17:10
Досрочный этап Всероссийской переписи населения, который должен был начаться 1 апреля на Чукотке, откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса. Перепись должна была пройти с 1 апреля по 1 мая 2020 года, Чукотка — первый регион, который планировали начать переписывать.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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