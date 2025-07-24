На экскурсии в Чайные терема в Дагомысе вы сможете увидеть все этапы производства чая: от выращивания и сбора чайных листьев до их обработки и фасовки.
Погрузитесь в атмосферу деревянного зодчества, познакомьтесь
Погрузитесь в атмосферу деревянного зодчества, познакомьтесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🍵 Уникальная возможность увидеть все этапы производства чая
- 🏡 Посещение исторических чайных домиков
- 🍯 Дегустация чая с медом и пирогами
- 🎨 Ознакомление с ремесленным искусством
- 🎵 Национальный колорит и народные песни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения чайных теремов в Дагомысе - с мая по сентябрь. В это время чайные кусты не покрыты снегом, и экскурсии проходят в комфортных условиях.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чайные плантации
- Фабрика по обработке чая
- Музеи ремесленного искусства
Описание экскурсии
Все этапы производства любимого напиткаЗнаете ли вы, что такое настоящий чай? Нет, не тот, который вы покупаете в магазинах в пакетиках, и даже не тот, который приходится вам самим заваривать. Мы говорим о настоящем чае, который пьянит своим натуральным ароматом, а не запахом ароматических добавок. Именно такой уникальный напиток у вас есть возможность отведать, если вы окажитесь в горах между Дагомысом и Лоо. Поднимаясь по серпантину дорог, вы увидите плантации. Здесь выращивают чай — самый северный в мире, самый вкусный и душистый хотя бы потому, что он наш — российский. У вас есть уникальная возможность посмотреть на все этапы производства душистого напитка. Вы увидите чайное дерево, узнаете, как и когда надо собирать листья, на фабрике ознакомитесь с технологией обработки и фасовки этого чая. А если посетите Сохол-аул, то на плантации И. А. Кошмана — отца русского чая — ознакомитесь с домашней технологией производства этого напитка. И, конечно, какая же экскурсия без дегустации? Ароматный напиток, традиционные пироги, душистый мед — это лишь часть программы. Для особых гостей здесь устраивают целые представления с народными песнями. Но даже без них вы сможете «впитать» в себя национальный колорит. Ведь в «чайных домиках», которые были построены в 70-х годах для торжественных приемов, есть музеи ремесленного искусства. Атмосфера этого места сама по себе сказочная. Надо ли говорить, что именно сюда для неофициальных встреч приезжают высокопоставленные гости? Оцените это место, отведайте настоящего чая, но спешите, все экскурсии проводятся с мая по сентябрь, ведь в период холодов чайные кусты, находящиеся в горах, покрываются снегом. Так они отдыхают и ждут нового теплого сезона и новых гостей.
Ежедневно по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чайные плантации
- Чаепитие в чайных домиках
- Музей чая
Что включено
- Транспортные услуги (легковой автомобиль)
Что не входит в цену
- Чаепитие - 650 руб
Место начала и завершения?
Центральный район Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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