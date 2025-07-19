Конный тур «всё включено» в предгорьях Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников
Через заросли самшита выйти к водопаду, подняться на Чёрную гору и отдохнуть вдали от суеты и шума
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
«Рядом с вами будут опытные инструкторы, которые научат управлять лошадью и будут помогать на протяжении всего маршрута»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
50 000 ₽ за человека
Конный тур для новичков и опытных в Сочи: по ущельям, долинам и лесам + экскурсия
Дойти к Варваровскому водопаду, посетить ущелье Ведьм и долину Пседаго, насладиться чаепитием
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
«Рядом с вами будут опытные инструкторы, которые научат управлять лошадью и будут помогать на протяжении всего маршрута»
10 июл в 14:00
17 июл в 14:00
45 000 ₽ за человека
Конный тур для уверенных всадников в Сочи: горы, Чёрное море, чайные плантации и реликтовые леса
Прогуляться к берегу моря и устроить пикник, продегустировать чай и пройти галопом по горным дорогам
Начало: Дагомыс (Барановка), заезд на базу во второй полов...
«Жить будем в гостевом доме в Дагомысе, а в стоимость уже включено питание, прокат лошадей и амуниции»
11 июл в 15:00
18 июл в 15:00
26 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Конные прогулки»
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Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Дагомыс. Максимально сближение с природой Дагомыс, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025