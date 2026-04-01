На лошадях по предгорьям Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников
Через заросли самшита выйти к водопаду, подняться на Чёрную гору и отдохнуть вдали от суеты и шума
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
25 апр в 12:30
1 мая в 12:30
52 500 ₽ за человека
Конные прогулки для уверенных всадников: горы, море, чайные плантации и реликтовые леса Сочи
Промчаться галопом по горным дорогам и нацпарку, прогуляться к берегу моря и устроить пикник
Начало: Дагомыс (Барановка), заезд во второй половине дня,...
24 апр в 18:00
26 апр в 18:00
27 000 ₽ за человека
Приключения на лошадях в Сочи для новичков и опытных: по ущельям, долинам и лесам
Дойти к Варваровскому водопаду, посетить ущелье Ведьм и долину Пседаго, насладиться чаепитием
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
23 апр в 12:30
1 мая в 12:30
47 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Дагомыс
Сейчас в Дагомыс в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 52 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
