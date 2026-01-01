Конный тур «всё включено» в предгорьях Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников
Через заросли самшита выйти к водопаду, подняться на Чёрную гору и отдохнуть вдали от суеты и шума
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
31 янв в 12:30
7 фев в 12:30
60 000 ₽ за человека
Конный тур для новичков и опытных в Сочи: по ущельям, долинам и лесам + экскурсия (всё включено)
Дойти к Варваровскому водопаду, посетить ущелье Ведьм и долину Пседаго, насладиться чаепитием
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
5 фев в 12:30
19 фев в 12:30
52 000 ₽ за человека
Конный тур для уверенных всадников в Сочи: горы, Чёрное море, чайные плантации и реликтовые леса
Прогуляться к берегу моря и устроить пикник, продегустировать чай и пройти галопом по горным дорогам
Начало: Дагомыс (Барановка), заезд на базу во второй полов...
30 янв в 18:00
6 фев в 18:00
30 000 ₽ за человека
