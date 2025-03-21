Ахты – село в южном Дагестане в долине реки Самур в 120 километрах от Дербента и в 250 от Махачкалы, располагается на высоте немногим более 1000 метров над уровнем моря.

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Описание экскурсии

Ахты: Уникальное Село Южного Дагестана

Ахты — это живописное село, расположенное в южной части Дагестана, в долине реки Самур. Оно находится на расстоянии 120 километров от Дербента и 250 километров от Махачкалы, на высоте чуть более 1000 метров над уровнем моря.

Культурное Наследие

Село Ахты является центром Ахтынского района и представляет собой один из ключевых культурных и туристических центров Дагестана. Здесь можно увидеть богатое культурное наследие, которое сохраняется и передается из поколения в поколение.

Население

В Ахтах исторически проживают преимущественно лезгины, что придает этому месту особую атмосферу и уникальность. Это один из самых южных населенных пунктов России, что делает его интересным для изучения и посещения.

Туризм в Ахтах

Ахты привлекают туристов своими живописными пейзажами, историческими памятниками и традиционной культурой. Здесь можно насладиться природой, узнать больше о местных обычаях и попробовать блюда национальной кухни.

Посещение Ахты — это возможность прикоснуться к богатой истории и культуре Дагестана, насладиться уникальными природными красотами и получить незабываемые впечатления.