Описание экскурсии
Ахты: Уникальное Село Южного Дагестана
Ахты — это живописное село, расположенное в южной части Дагестана, в долине реки Самур. Оно находится на расстоянии 120 километров от Дербента и 250 километров от Махачкалы, на высоте чуть более 1000 метров над уровнем моря.
Культурное Наследие
Село Ахты является центром Ахтынского района и представляет собой один из ключевых культурных и туристических центров Дагестана. Здесь можно увидеть богатое культурное наследие, которое сохраняется и передается из поколения в поколение.
Население
В Ахтах исторически проживают преимущественно лезгины, что придает этому месту особую атмосферу и уникальность. Это один из самых южных населенных пунктов России, что делает его интересным для изучения и посещения.
Туризм в Ахтах
Ахты привлекают туристов своими живописными пейзажами, историческими памятниками и традиционной культурой. Здесь можно насладиться природой, узнать больше о местных обычаях и попробовать блюда национальной кухни.
Посещение Ахты — это возможность прикоснуться к богатой истории и культуре Дагестана, насладиться уникальными природными красотами и получить незабываемые впечатления.
Понедельник, пятница в 8:00
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Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты
- Обед.
Что не входит в цену
- Личные расходы.