Экскурсия в Ахты

Ахты – село в южном Дагестане в долине реки Самур в 120 километрах от Дербента и в 250 от Махачкалы, располагается на высоте немногим более 1000 метров над уровнем моря.
Экскурсия в Ахты
Экскурсия в Ахты
Экскурсия в Ахты
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Ахты: Уникальное Село Южного Дагестана

Ахты — это живописное село, расположенное в южной части Дагестана, в долине реки Самур. Оно находится на расстоянии 120 километров от Дербента и 250 километров от Махачкалы, на высоте чуть более 1000 метров над уровнем моря.

Культурное Наследие

Село Ахты является центром Ахтынского района и представляет собой один из ключевых культурных и туристических центров Дагестана. Здесь можно увидеть богатое культурное наследие, которое сохраняется и передается из поколения в поколение.

Население

В Ахтах исторически проживают преимущественно лезгины, что придает этому месту особую атмосферу и уникальность. Это один из самых южных населенных пунктов России, что делает его интересным для изучения и посещения.

Туризм в Ахтах

Ахты привлекают туристов своими живописными пейзажами, историческими памятниками и традиционной культурой. Здесь можно насладиться природой, узнать больше о местных обычаях и попробовать блюда национальной кухни.

Посещение Ахты — это возможность прикоснуться к богатой истории и культуре Дагестана, насладиться уникальными природными красотами и получить незабываемые впечатления.

Понедельник, пятница в 8:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Дагестан село Магарамкент, улица Ленина 22
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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