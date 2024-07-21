Однодневные – экскурсии в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Дербенте, цены от 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Пешая
24 отзыва
1 час
Групповая
до 20 чел.
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Пешая
2 часа
Аудиогид
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Аул Гдым - выше только звезды
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Аул Гдым - выше только звезды
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
3 900 за человека
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    21 июля 2024
    Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
    Всë хорошо!!!
  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
    Нашим экскурсоводом был Тарлан. Слышно было его отлично, хоть и без всякой аппаратуры. Рассказывал порциями, задавал нам вопросы. Мы не
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    смогли после часовой экскурсии по цитадели оставить нашего гида и пошли дальше с ним на час в магалы. Оказалось, что он сам магалец, поэтому знает жизнь там изнутри! Впечатление от экскурсии на 5+!

  • N
    Natalyashatrova
    14 июля 2024
    Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с крепостью и магалами. Гид подготовлен, внимателен

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
  2. Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
  3. Аул Гдым - выше только звезды
  4. Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 3 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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