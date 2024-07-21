читать дальше смогли после часовой экскурсии по цитадели оставить нашего гида и пошли дальше с ним на час в магалы. Оказалось, что он сам магалец, поэтому знает жизнь там изнутри! Впечатление от экскурсии на 5+!

Нашим экскурсоводом был Тарлан. Слышно было его отлично, хоть и без всякой аппаратуры. Рассказывал порциями, задавал нам вопросы. Мы не