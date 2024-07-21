1 час
Групповая
до 20 чел.
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Аул Гдым - выше только звезды
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
3 900₽ за человека
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий21 июля 2024Всë хорошо!!!
- ЕЕлена20 июля 2024Нашим экскурсоводом был Тарлан. Слышно было его отлично, хоть и без всякой аппаратуры. Рассказывал порциями, задавал нам вопросы. Мы не
- NNatalyashatrova14 июля 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с крепостью и магалами. Гид подготовлен, внимателен
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 3 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Однодневные», 24 ⭐ отзыва, цены от 200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь