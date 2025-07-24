Южный Дагестан мало изучен туристом. Выбрав это направление, вы можете без суеты, без толкотни наслаждаться великолепными видами. На этой экскурсии мы отправимся в село Ахты, чтобы узнать больше об этом трех тысячелетнем средневековом городе, где вы увидите жилые дома находящиеся по соседству с развалинами заброшек.

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Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и увлекательной информации во время экскурсии по средневековому городу Ахты. Эта поездка обещает стать настоящим приключением, полным открытий и впечатлений!

Программа экскурсии

Наша экскурсия запланирована на целый день, и в её рамках мы:

Познакомимся с ахтынским районом и его уникальной культурой;

Посетим живописное село Ахты;

Исследуем ахтынскую русскую крепость XIX века;

Посетим музей, где вы сможете узнать больше об истории региона;

Прогуляемся по историческому центру села;

Увидим сероводородные бани и ротонду.

Важная информация

Не забудьте обратить внимание на дресс-код, чтобы ваше путешествие прошло комфортно и приятно. Подготовьтесь к активному дню, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций!