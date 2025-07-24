Южный Дагестан мало изучен туристом. Выбрав это направление, вы можете без суеты, без толкотни наслаждаться великолепными видами.
На этой экскурсии мы отправимся в село Ахты, чтобы узнать больше об этом трех тысячелетнем средневековом городе, где вы увидите жилые дома находящиеся по соседству с развалинами заброшек.
На этой экскурсии мы отправимся в село Ахты, чтобы узнать больше об этом трех тысячелетнем средневековом городе, где вы увидите жилые дома находящиеся по соседству с развалинами заброшек.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и увлекательной информации во время экскурсии по средневековому городу Ахты. Эта поездка обещает стать настоящим приключением, полным открытий и впечатлений!
Программа экскурсии
Наша экскурсия запланирована на целый день, и в её рамках мы:
- Познакомимся с ахтынским районом и его уникальной культурой;
- Посетим живописное село Ахты;
- Исследуем ахтынскую русскую крепость XIX века;
- Посетим музей, где вы сможете узнать больше об истории региона;
- Прогуляемся по историческому центру села;
- Увидим сероводородные бани и ротонду.
Важная информация
Не забудьте обратить внимание на дресс-код, чтобы ваше путешествие прошло комфортно и приятно. Подготовьтесь к активному дню, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций!
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Ахты
- Русская крепость
- Музей
- Мосты
- Соборная джума мечеть
- Ротонда
- Бани
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Музей
- Бани
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Город Дербент, улица Пушкина, 79
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обязательное соблюдение дресс-кода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дербента
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