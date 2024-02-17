Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Хотите окунуться в мир нетуристического Южного Дагестана? Путешествие в самобытную глубинку откроет вам страну с неизведанной стороны. Вы посетите три села — Ахты, Хрюг и Цахур. Насладитесь прохладой лесов и горными панорамами. Увидите родину цахуров и старейшего университета России. Послушаете о горных пчёлах и, если захотите, поучитесь прясть или вязать джурабки.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы отправимся в живописное село Ахты, известное с 5 века н. э. В нём посетим очень интересный краеведческий музей.
- При желании проведём мастер-класс по прядению, вязанию южнодагестанских джурабок или кулинарии.
- Обедать отправимся в село Хрюг рядом с национальным парком «Хрюгский лес». Вы попробуете лезгинскую кухню или закажете набор блюд по вашим предпочтениям.
- Посетим высокогорное село Цахур — родину самого старого университета на территории России. Он был открыт в 1075 году — на десятилетие раньше университета в Болонье, который считают древнейшим в Европе. Увидим, чем заведение стало сейчас.
- Побываем на смотровой площадке в самой высокой точке села. По желанию можем организовать пикник и подкрепиться, любуясь панорамой гор вокруг.
- Поговорим о древнем народе — цахурах и местных пасеках, на которых добывают знаменитый горный цахурский мёд.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне Largus от вашего отеля в Дербенте или его предместье, услуги гида.
Дополнительные расходы
- Комплексный обед из блюд лезгинской кухни или с набором блюд по вашему желанию — 700 руб. /чел.
- Билет в музей — 100 руб. /чел.
По желанию:
- Мастер-класс (на выбор) — 1000 руб. за группу.
- Пикник в селе Цахур — от 700 руб. в зависимости от ваших кулинарных предпочтений.
- По запросу организуем трансфер из других городов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 947 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
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