Горы, пчёлы и первый университет России
Индивидуальная экскурсия в Дербенте

Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур

Хотите окунуться в мир нетуристического Южного Дагестана? Путешествие в самобытную глубинку откроет вам страну с неизведанной стороны. Вы посетите три села — Ахты, Хрюг и Цахур. Насладитесь прохладой лесов и горными панорамами. Увидите родину цахуров и старейшего университета России. Послушаете о горных пчёлах и, если захотите, поучитесь прясть или вязать джурабки.
Горы, пчёлы и первый университет России
Горы, пчёлы и первый университет России
Горы, пчёлы и первый университет России
Ближайшие даты:
17
фев
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фев
19
фев
20
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы отправимся в живописное село Ахты, известное с 5 века н. э. В нём посетим очень интересный краеведческий музей.
  • При желании проведём мастер-класс по прядению, вязанию южнодагестанских джурабок или кулинарии.
  • Обедать отправимся в село Хрюг рядом с национальным парком «Хрюгский лес». Вы попробуете лезгинскую кухню или закажете набор блюд по вашим предпочтениям.
  • Посетим высокогорное село Цахур — родину самого старого университета на территории России. Он был открыт в 1075 году — на десятилетие раньше университета в Болонье, который считают древнейшим в Европе. Увидим, чем заведение стало сейчас.
  • Побываем на смотровой площадке в самой высокой точке села. По желанию можем организовать пикник и подкрепиться, любуясь панорамой гор вокруг.
  • Поговорим о древнем народе — цахурах и местных пасеках, на которых добывают знаменитый горный цахурский мёд.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне Largus от вашего отеля в Дербенте или его предместье, услуги гида.

Дополнительные расходы

  • Комплексный обед из блюд лезгинской кухни или с набором блюд по вашему желанию — 700 руб. /чел.
  • Билет в музей — 100 руб. /чел.

По желанию:

  • Мастер-класс (на выбор) — 1000 руб. за группу.
  • Пикник в селе Цахур — от 700 руб. в зависимости от ваших кулинарных предпочтений.
  • По запросу организуем трансфер из других городов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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