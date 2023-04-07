Село Ахты
Мы отправимся с вами в Южный Дагестан и увидим все красоты горного аула. При посещении села Ахты на вершине горы увидим изящную ротонду. Беседка на горе — дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку.
Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана.
Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана.
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Что вас ожидает:
- Ротонда «Шарвили»
- Мост «Джиорса и Дебернарди»
- Старая часть села
- Мост «Идрисан»
- Термальные бани
- Музей культуры и искусства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы отправимся с вами в Южный Дагестан и увидим все красоты горного аула.
При посещении села Ахты невозможно не заметить на вершине горы изящную ротонду. Из исторического квартала древнего села к ротонде ведет лестница из 222 ступеней. Сказание гласит, что в горе Келез-хев хранится «не знавший поражений» легендарный меч лезгинского богатыря Шарвили. Беседка на горе — дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку.
Мост «Джиорса и Дебернарди» — знаменитый двухарочный железобетонный мост, построенный английским и бельгийским инженерами в 1915 г. по итальянскому проекту.
Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана.
Второй мост «Идрисан» построен местным инженером Идрисом Юнусовым в 1936 г. Он расположен немного выше итальянского моста и проходит над рекой Ахты-чай. Туристы на этом мосту загадывают желания, отсюда и второе название — «мост желаний».
Термальные бани — знаменитые ахтынские горячие источники, расположенные в великолепной долине реки Ахты-чай на высоте более 1000 м. над уровнем моря — «серные бани».
И в заключении, мы посетим историко-краеведческий музей, который является одним из лучших сельских музеев в России.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт (туда и обратно),
- услуги гида-проводника,
- обед — национальная кухня,
- вход в музей,
- вход в термальные бани.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы,
- сувениры.
понедельник и пятница в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Вход в музей
- Вход в термальные бани
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент Х. Тагиева 4а
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник и пятница в 8:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Нельзя брать с собой животных.
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Наличные средства
- Вода.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой документ, удостоверяющий личность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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