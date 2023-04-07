Село Ахты: красоты горного аула

Село Ахты

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Мы отправимся с вами в Южный Дагестан и увидим все красоты горного аула. При посещении села Ахты на вершине горы увидим изящную ротонду. Беседка на горе — дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку.

Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана.
Село Ахты: красоты горного аула
Село Ахты: красоты горного аула
Село Ахты: красоты горного аула
Село Ахты: красоты горного аула
Село Ахты: красоты горного аула
Село Ахты: красоты горного аула
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ротонда «Шарвили»
  • Мост «Джиорса и Дебернарди»
  • Старая часть села
  • Мост «Идрисан»
  • Термальные бани
  • Музей культуры и искусства
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы отправимся с вами в Южный Дагестан и увидим все красоты горного аула.
При посещении села Ахты невозможно не заметить на вершине горы изящную ротонду. Из исторического квартала древнего села к ротонде ведет лестница из 222 ступеней. Сказание гласит, что в горе Келез-хев хранится «не знавший поражений» легендарный меч лезгинского богатыря Шарвили. Беседка на горе — дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку.
Мост «Джиорса и Дебернарди» — знаменитый двухарочный железобетонный мост, построенный английским и бельгийским инженерами в 1915 г. по итальянскому проекту.
Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана.
Второй мост «Идрисан» построен местным инженером Идрисом Юнусовым в 1936 г. Он расположен немного выше итальянского моста и проходит над рекой Ахты-чай. Туристы на этом мосту загадывают желания, отсюда и второе название — «мост желаний».
Термальные бани — знаменитые ахтынские горячие источники, расположенные в великолепной долине реки Ахты-чай на высоте более 1000 м. над уровнем моря — «серные бани».
И в заключении, мы посетим историко-краеведческий музей, который является одним из лучших сельских музеев в России.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт (туда и обратно),
  • услуги гида-проводника,
  • обед — национальная кухня,
  • вход в музей,
  • вход в термальные бани.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • сувениры.

понедельник и пятница в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
  • Вход в музей
  • Вход в термальные бани
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент Х. Тагиева 4а
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник и пятница в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Нельзя брать с собой животных.
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Наличные средства
  • Вода.
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ, удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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