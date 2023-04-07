Мы отправимся с вами в Южный Дагестан и увидим все красоты горного аула.

При посещении села Ахты невозможно не заметить на вершине горы изящную ротонду. Из исторического квартала древнего села к ротонде ведет лестница из 222 ступеней. Сказание гласит, что в горе Келез-хев хранится «не знавший поражений» легендарный меч лезгинского богатыря Шарвили. Беседка на горе — дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку.

Мост «Джиорса и Дебернарди» — знаменитый двухарочный железобетонный мост, построенный английским и бельгийским инженерами в 1915 г. по итальянскому проекту.

Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана.

Второй мост «Идрисан» построен местным инженером Идрисом Юнусовым в 1936 г. Он расположен немного выше итальянского моста и проходит над рекой Ахты-чай. Туристы на этом мосту загадывают желания, отсюда и второе название — «мост желаний».

Термальные бани — знаменитые ахтынские горячие источники, расположенные в великолепной долине реки Ахты-чай на высоте более 1000 м. над уровнем моря — «серные бани».

И в заключении, мы посетим историко-краеведческий музей, который является одним из лучших сельских музеев в России.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспорт (туда и обратно),

услуги гида-проводника,

обед — национальная кухня,

вход в музей,

вход в термальные бани.

Туристы оплачивают самостоятельно: