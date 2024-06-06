🚶 Пешая Групповая 3 часа 80 отзывов Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры Начало: В Дербенте Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 116 отзывов 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено) Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено Начало: На улице Ленина в Дербенте Расписание: ежедневно в 06:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 4 часа 34 отзыва Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас Начало: В районе площади Свободы Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 41 отзыв Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 116 отзывов Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ... Расписание: ежедневно в 06:00 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 138 отзывов Дербент - город историй: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города Начало: У крепости Нарын кала Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 3 часа 52 отзыва Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам Начало: У цитадели Нарын-кала Расписание: ежедневно в 17:00 2000 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 16 отзывов Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 65 отзывов Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5... 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 11 отзывов Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю Начало: На улице Ленина Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 5 отзывов Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев Начало: На улице Ленина Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 8 отзывов Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены Начало: На улице Ленина Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 13 отзывов Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд Начало: В районе улицы Ленина Расписание: ежедневно в 09:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 13 часов 9 отзывов Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас Начало: Ул. Ленина Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00 2 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 7.5 часов 11 отзывов Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед Начало: На улице Ленина Расписание: ежедневно в 09:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 13 часов 1 отзыв В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено) Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места Начало: На ул. Ленина 41 Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00 3 400 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Мини-группа 3 часа 7 отзывов Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов Начало: Возле цитадели Нарын-Кала Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00 1500 1 425 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 7 часов 13 отзывов Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой Начало: В Дербенте Расписание: ежедневно в 08:00 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 2 отзыва Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии Начало: Возле крепости Нарын-Кала Расписание: ежедневно в 17:15 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 17 отзывов Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5... 5 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 20 отзывов Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии Начало: На улице Ленина 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🪂 На параплане Мини-группа 2 часа 8 отзывов Дербент с высоты: полет на параплане Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны... Расписание: ежедневно в 10:00 6 940 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 1 отзыв Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе) Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города Начало: На улице Гагарина Расписание: в понедельник и субботу в 09:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 7.5 часов 4 отзыва Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено) В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству Начало: На ул. Ленина 6 150 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 2 отзыва Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа) Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации Начало: На ул. Гагарина Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 13 часов 338 отзывов Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41 Расписание: Согласно календарю 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 29 отзывов Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ) Расписание: Каждый день в 7:00 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 65 отзывов Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41 Расписание: вторник,четверг,суббота 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 58 отзывов Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41 Расписание: Согласно календарю 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 128 отзывов Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41 Расписание: вторник,четверг,суббота 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 103 отзыва Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41 Расписание: Ежедневно 2 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 45 отзывов Город контрастов: древность и современность Дербента Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала» Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 97 отзывов Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 93 отзыва Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь» Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41 Расписание: Ежедневно 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 233 отзыва От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/... Расписание: Ежедневно в 6:00 3 300 ₽ за человека

Групповая 3 часа 171 отзыв Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу Начало: Дербент, улица Богатырёва 9 Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 12 отзывов Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС) Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00 5 000 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 отзывов Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы" Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 11 отзывов Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС) Расписание: пн, чт и сб в 8:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 18 отзывов Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба» Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия» Расписание: Ежедневно 08:00 3 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 2 отзыва Хунзах, водопад Тобот Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27 Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00. 4 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4 Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности 2 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 85 отзывов Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала» Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Гуниб и Салтинский водопад из Дербента Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4 Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности 3 400 ₽ за человека