Групповые экскурсии Дербента

Найдено 51 экскурсия в категории «Групповые» в Дербенте, цены от 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-прогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
80 отзывов
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
116 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
34 отзыва
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
41 отзыв
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
116 отзывов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
138 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
52 отзыва
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500 за человека
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 000 за человека
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500 за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300 за человека
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
13 отзывов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
11 отзывов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400 за человека
Дербент: один из древнейших в мире
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425 за человека
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
🚗 На машине
Групповая
7 часов
13 отзывов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700 за человека
Восточный колорит древнего Дербента
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000 за человека
Гастро-тур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
20 отзывов
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500 за человека
Дербент с высоты: полет на параплане
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за человека
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
338 отзывов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Легендарный Сулакский каньон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
58 отзывов
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
128 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
103 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Город контрастов: древность и современность Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
45 отзывов
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
97 отзывов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500 за человека
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
93 отзыва
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
233 отзыва
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Групповая
3 часа
171 отзыв
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 500 за человека
Экзотический вкус Дагестана: гастротур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Групповая
1 час
10 отзывов
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, чт и сб в 8:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
18 отзывов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Хунзах, водопад Тобот
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000 за человека
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900 за человека
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
85 отзывов
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400 за человека
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    6 июня 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
  • К
    Кондратьева
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
    читать дальше

    - благодаря гиду Умару и водителю Чемрану (надеюсь, правильно пишу имя😅) кайфанули по полной программе! Информация была подробной и интересной, Умар охотно отвечал на любые вопросы, помогал на локациях с фото и ориентированием. Вниманием не обделили никого из группы, вкусно накормили, водитель вёл аккуратно, но быстро. Локации топовые. В общем было весело, прощались уже как с родными. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЭТОТ ТУР! Ребятам огромное спасибо!

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации
  • Р
    Рада
    31 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
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    не получится попасть. Компенсировали тем, что на Гамсутле дали больше свободного времени. По началу, конечно, расстроились, но ни разу не пожалели, что поехали. Гид Мирза очень интересно рассказывал обо всем, умеет расположить к себе людей. Впечатление от поездки осталось только положительное. Организованность на высшем уровне. Транспорт был комфортабельным, с кондиционерами. В общем, нам очень понравилось, не смотря на утомительную дорогу. Почти всю дорогу Мирза занимал интересными историями.

  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    Великолепное времяпровождение, все прошло прекрасно, экскурсовод Майя и водитель Адыль были на высоте, доброжелательность, юмор и классная компания!
  • B
    Biglily
    30 мая 2024
    Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
    Все очень понравилось
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
    28 мая ездили с активным и позитивным гидом Умаром от Кавказ- тур на замечательную экскурсию. Наша группа почти везде была
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    первой, смотрели без толп народа. Город Гамсутль хорошо сохранился, прекрасные виды. Салтинская теснина- уникальное место, мы в восторге. Останавливались и в других интересных местах. Большое спасибо команде Кавказ- тур за хорошую организацию экскурсий!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили) Большое спасибо нашему гиду
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    Азиму, очень интересно и весело провел экскурсию, и нашему водителю Мухтару за комфортное вождение! Позитивные ребята,ответили на все интересующие нас вопросы,очень много узнали о Дагестане!

    Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Групповые»

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  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
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