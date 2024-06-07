1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
14 часов
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950₽ за человека
Групповая
3 часа
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
13 часов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, чт и сб в 8:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
12 часов
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
Расписание: в воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на коньячный комбинат в Дербенте (14+)
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета7 июня 2024Все очень понравилось. Гид Надим общительный интересный, увлечённый своим делом человек. Спасибо, за интересно проведенное время.
- ППавел6 июня 2024Надим, отличный гид. Человек знает свое дело, его приятно слушать. Показывает не только основные точки маршрута, но делает остановки в пути в интересных местах и дополняет их интересными справками. Все очень круто, очень понравилось!
- ААнастасия6 июня 2024Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
- ААнастасия6 июня 2024Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы
- РРинат6 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
- ККондратьева5 июня 2024Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
- РРада31 мая 2024В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
- ААркадий31 мая 2024Саида - гид по призванию! Вы не пожалеете, если поедете с ней. По программе все выполнено. Обед не в главрыбе,
- ББорис31 мая 2024Замечательная экскурсия! Впечатлений-море, виды захватывают дух! Отдельное спасибо гиду Саиде, за ее душевность, помощь во всех вопросах, создание хорошего настроения:)
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "На автобусе" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 900 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1770 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 36 экскурсий в Дербенте на 2024 год на автобусе, 1770 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август