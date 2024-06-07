Экскурсии на автобусе в Дербенте

Найдено 36 экскурсий в категории «На автобусе» в Дербенте, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
116 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
41 отзыв
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
116 отзывов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 000 за человека
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500 за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300 за человека
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
13 отзывов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
11 отзывов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400 за человека
Гастро-тур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
20 отзывов
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500 за человека
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
338 отзывов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Легендарный Сулакский каньон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
58 отзывов
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
128 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
103 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Город контрастов: древность и современность Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
45 отзывов
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
97 отзывов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500 за человека
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
93 отзыва
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
233 отзыва
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Экзотический вкус Дагестана: гастротур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, чт и сб в 8:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
18 отзывов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900 за человека
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
85 отзывов
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400 за человека
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600 за человека
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
3 400 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
Расписание: в воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
4 000 за человека
Экскурсия на коньячный комбинат в Дербенте (14+)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Экскурсия на коньячный комбинат в Дербенте (14+)
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
3 400 за человека
Гуниб и Салта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500 за человека
Красоты Южного Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    7 июня 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Все очень понравилось. Гид Надим общительный интересный, увлечённый своим делом человек. Спасибо, за интересно проведенное время.
  • П
    Павел
    6 июня 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Надим, отличный гид. Человек знает свое дело, его приятно слушать. Показывает не только основные точки маршрута, но делает остановки в пути в интересных местах и дополняет их интересными справками. Все очень круто, очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
    Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы
    читать дальше

    отвечает, помогает, предлагает варианты, и самое главное, не торопит и не ругается/злится, если кто-то задерживается, наоборот, подходит к группе индивидуально, с учетом наших потребностей и запросов, не отвлекается от темы экскурсии, не навязывает свое мнение относительно религии и политических взглядов. Так же очень прикольными была остановка на «поздороваться» с осликами и поиски местного дагестанского мороженого. И тут опять же спасибо Роману за терпение по «потакание» нашим туристическим капризам - останавливался, ждал и ходил с нами от магазина к магазину, помогая искать и выбирать то самое вкуснейшее мороженое) Из огромных плюсов - место обеда 🔥 нас повезли в уютное местечко прямо на горе, где кормили вкуснейшими блюдами национальной кухни. Так что у нас получился целый гастро тур)

    Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!
  • Р
    Ринат
    6 июня 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько намХочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько намХочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько намХочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько намХочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам
  • К
    Кондратьева
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
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    - благодаря гиду Умару и водителю Чемрану (надеюсь, правильно пишу имя😅) кайфанули по полной программе! Информация была подробной и интересной, Умар охотно отвечал на любые вопросы, помогал на локациях с фото и ориентированием. Вниманием не обделили никого из группы, вкусно накормили, водитель вёл аккуратно, но быстро. Локации топовые. В общем было весело, прощались уже как с родными. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЭТОТ ТУР! Ребятам огромное спасибо!

    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации
  • Р
    Рада
    31 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
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    не получится попасть. Компенсировали тем, что на Гамсутле дали больше свободного времени. По началу, конечно, расстроились, но ни разу не пожалели, что поехали. Гид Мирза очень интересно рассказывал обо всем, умеет расположить к себе людей. Впечатление от поездки осталось только положительное. Организованность на высшем уровне. Транспорт был комфортабельным, с кондиционерами. В общем, нам очень понравилось, не смотря на утомительную дорогу. Почти всю дорогу Мирза занимал интересными историями.

  • А
    Аркадий
    31 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Саида - гид по призванию! Вы не пожалеете, если поедете с ней. По программе все выполнено. Обед не в главрыбе,
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    а в другом кафе (но сытно и вкусно). Прогулка на катерах не по самому каньону, откуда вы смотрите со смотровой в Дубках, а с водохранилища с небольшим заездом в начало каньона. Но водители лодок те ещё шумахеры, без адреналина вы точно не останетесь. Я в восторге и советую и эту экскурсию и турфирму

  • Б
    Борис
    31 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Замечательная экскурсия! Впечатлений-море, виды захватывают дух! Отдельное спасибо гиду Саиде, за ее душевность, помощь во всех вопросах, создание хорошего настроения:)

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На автобусе»

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  8. Бархан Сарыкум
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