В этой поездке вы познакомитесь с бытом и традициями Табасаранского района.
Увидите его знаковые достопримечательности — экраноплан «Лунь» на берегу Каспийского моря, Хучнинский водопад и Хучнинскую крепость. Отведаете вкуснейшую дагестанскую кухню. А на память останутся колоритные снимки в традиционных костюмах.
Увидите его знаковые достопримечательности — экраноплан «Лунь» на берегу Каспийского моря, Хучнинский водопад и Хучнинскую крепость. Отведаете вкуснейшую дагестанскую кухню. А на память останутся колоритные снимки в традиционных костюмах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание фото-прогулки
Красоты Дагестана
Мы заглянем в парк «Патриот», где вы полюбуетесь огромным экранопланом «Лунь» (иногда его называют каспийским монстром!). Посетим средневековую крепость семи братьев и одной сестры — я расскажу, какие легенды связаны с этим местом. А у Хучнинского водопада вы насладитесь красотой и мощью бурлящих потоков воды.
А ещё…
Чтобы знакомство с регионом было полным, вы отведаете вкуснейшие дагестанские блюда. И конечно, сможете примерить на себя национальные костюмы — и сфотографироваться в этих ярких образах на фоне красот природы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на Kia Rio или Hyundai Starex, фотосессия (с арендой костюмов) и обед
- После завершения экскурсии вы получите ~100 необработанных фотографий
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Дербенте
Меня зовут Наталья, я аккредитованный гид. Всегда стараюсь найти подход к каждому путешественнику и сделать поездку максимально запоминающейся и увлекательной. С удовольствием покажу вам все красоты нашей родины, познакомлю с национальной кухней и нашими традициями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 сен 2024
Не рекомендую!!! В названии экскурсии заявлена экскурсия с фотосессией (фото билета прилагаю), но никакой фотосессии проведено на было, кроме того, на вопрос о фотосессии водитель сначала начал выкручиваться, а затем при вопросе организатору последовало откровенное хамство и грубость. Все впечатления от красоты места, увы, испорчены хамским и неорганизованным оператором. Нигде еще такой наглости не встречала
Входит в следующие категории Дербента
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