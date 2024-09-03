В этой поездке вы познакомитесь с бытом и традициями Табасаранского района. Увидите его знаковые достопримечательности — экраноплан «Лунь» на берегу Каспийского моря, Хучнинский водопад и Хучнинскую крепость. Отведаете вкуснейшую дагестанскую кухню. А на память останутся колоритные снимки в традиционных костюмах.

за 1-2 человека или 3500 ₽ за человека, если вас больше

от 7 000 ₽ за 1-2 человека или 3500 ₽ за человека, если вас больше

Описание фото-прогулки

Красоты Дагестана

Мы заглянем в парк «Патриот», где вы полюбуетесь огромным экранопланом «Лунь» (иногда его называют каспийским монстром!). Посетим средневековую крепость семи братьев и одной сестры — я расскажу, какие легенды связаны с этим местом. А у Хучнинского водопада вы насладитесь красотой и мощью бурлящих потоков воды.

А ещё…

Чтобы знакомство с регионом было полным, вы отведаете вкуснейшие дагестанские блюда. И конечно, сможете примерить на себя национальные костюмы — и сфотографироваться в этих ярких образах на фоне красот природы.

Организационные детали