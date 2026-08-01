Самая южная часть России, древнейшие город и мечеть страны, овеянная легендами крепость в горах, морские просторы и секретные ущелья. А еще гранаты, миндаль и самобытная кухня. Все это — яркий Южный Дагестан, который для вас раскроет с лучших сторон наш профессиональный гид и местный житель.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Солнечная крепость» Нарын-Кала

В Дербенте вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — древней доарабской цитаделью, парящей над морем. Узнаете, как с ее помощью контролировался выход в Персию и защищались народы Закавказья от набегов кочевников. А также услышите о главных событиях, что крепость повидала за свою необыкновенно долгую жизнь.

Обаяние Старого города

Гуляя по узким улочкам приветливого города, вы окажетесь в атмосферном мире Древнего Востока, где кажется, будто время остановилось. Здесь беззаботно играют дети, важной поступью прогуливаются старики и отовсюду доносятся ароматы домашней дагестанской кухни. Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России.

Неизведанное ущелье

Перед тем, как отправиться в горы, вам предложат перекусить в лучших традициях восточного гостеприимства — угостят ароматным дербентским чаем с местными сладостями. А затем вы поедете в секретное ущелье, ни в чём не уступающее известной Карадахской теснине. Перед вами раскроется девственная природа края и впечатляющие пейзажи каменных стен, источенных временем.

Дегустация дагестанских блюд

По пути к следующему пункту программы вы заглянете в горное село, где пообедаете в настоящей табасаранской семье. В атмосфере гостеприимного дома вы насладитесь всеми блюдами, которыми богат хлебосольный Южный Дагестан. Хозяева принимают участие в обеде — рассказывают историю своей семьи и своего села. Для желающих хозяева проведут мастер-классы по приготовлению южнодагестанского чуду — пирога с мясом и мастер-класс по ковроткачеству. Ковры — визитная карточка Табасарана уже многие столетия. А мастер-класс проходит так увлекательно, что даже наши гости мужчины с удовольствием принимают в нём участие.

Хучнинский водопад и легендарная крепость

Подкрепились — и едем дальше! Впереди вас ждет один из крупнейших и самых красивых водопадов Дагестана, Хучнинский. А неподалеку вы осмотрите необычную крепость Семи братьев и одной сестры, где услышите связанное с ней сказание о войне, любви и предательстве. С цитадели открываются невероятные виды на широкую долину, горы и ущелья.

Мосты

Далее мы увидим два моста: живописный спрятанный в зелени древний виадук и уникальный в своём роде деревянный мост, построенный без единого гвоздя в XIX веке.

А в конце поездки нас ждёт настоящее приключение. Эту локацию мы посещаем в только ясную погоду по согласованию с нашими гостями. В зелёных лесах Табасарана спрятан и третий мост — его создатель — сама природа. Но, чтобы полюбоваться на него, придётся пешком подняться по крутой горной тропе.

По желанию можем посетить знаменитый экраноплан Лунь — чудо инженерной мысли 80-ых годов. Он как огромное морское животное нежится на солнце у линии прибоя недалеко от Дербента, в ожидании своего места в строящемся парке Патриот.

Организационные детали