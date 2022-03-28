Южный Дагестан - за один день

Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона

5
1 отзыв
Индивидуальная
Самая южная часть России, древнейшие город и мечеть страны, овеянная легендами крепость в горах, морские просторы и секретные ущелья.

А еще гранаты, миндаль и самобытная кухня.

Все это — яркий Южный Дагестан, который для вас раскроет с лучших сторон наш профессиональный гид и местный житель.
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
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Что вас ожидает

«Солнечная крепость» Нарын-Кала

В Дербенте вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — древней доарабской цитаделью, парящей над морем. Узнаете, как с ее помощью контролировался выход в Персию и защищались народы Закавказья от набегов кочевников. А также услышите о главных событиях, что крепость повидала за свою необыкновенно долгую жизнь.

Обаяние Старого города

Гуляя по узким улочкам приветливого города, вы окажетесь в атмосферном мире Древнего Востока, где кажется, будто время остановилось. Здесь беззаботно играют дети, важной поступью прогуливаются старики и отовсюду доносятся ароматы домашней дагестанской кухни. Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России.

Неизведанное ущелье

Перед тем, как отправиться в горы, вам предложат перекусить в лучших традициях восточного гостеприимства — угостят ароматным дербентским чаем с местными сладостями. А затем вы поедете в секретное ущелье, ни в чём не уступающее известной Карадахской теснине. Перед вами раскроется девственная природа края и впечатляющие пейзажи каменных стен, источенных временем.

Дегустация дагестанских блюд

По пути к следующему пункту программы вы заглянете в горное село, где пообедаете в настоящей табасаранской семье. В атмосфере гостеприимного дома вы насладитесь всеми блюдами, которыми богат хлебосольный Южный Дагестан. Хозяева принимают участие в обеде — рассказывают историю своей семьи и своего села. Для желающих хозяева проведут мастер-классы по приготовлению южнодагестанского чуду — пирога с мясом и мастер-класс по ковроткачеству. Ковры — визитная карточка Табасарана уже многие столетия. А мастер-класс проходит так увлекательно, что даже наши гости мужчины с удовольствием принимают в нём участие.

Хучнинский водопад и легендарная крепость

Подкрепились — и едем дальше! Впереди вас ждет один из крупнейших и самых красивых водопадов Дагестана, Хучнинский. А неподалеку вы осмотрите необычную крепость Семи братьев и одной сестры, где услышите связанное с ней сказание о войне, любви и предательстве. С цитадели открываются невероятные виды на широкую долину, горы и ущелья.

Сакральная пещера

Завершением путешествия станет посещение священного места мусульман — пещеры Дюрк. Вы увидите многоярусное помещение в толще горы, уложенное коврами для молитв. Познакомитесь с историей загадочного памятника и погрузитесь в настоящую «намоленную» атмосферу святыни.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельной машине включен в стоимость. Наш водитель также может привести вас из Махачкалы в Дербент, эта услуга стоит 4 500 рублей.
  • Отдельно оплачивается питание и вход в ряд музеев
  • По вашему желанию мы можем скорректировать программу
  • Для посещения горных районов необходимо иметь с собой удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается не летнего периода
  • Отдельно оплачиваются обед в горном селе и мастер-классы – 600 руб. с человека

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 мар 2022
Все понравилось! Отличный маршрут и организация. Ездили 2 взрослых и 2 детей 11 лет- все в восторге. Очень понравилась гид по Дербенту Кемаля, доброжелательная, улыбчивая, жизнерадостная, интересно рассказывает. Насыщенная, интересная программа. Красивые пейзажи, вкусная еда, добрые и гостеприимные люди. Получили громадное удовольствие. Отдельное спасибо водителю за надежное вождение по сложным горным дорогам. Всем, кто еще сомневается ехать или нет, мой совет: ехать! Получите массу положительных впечатлений.

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