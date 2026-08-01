Все это — яркий Южный Дагестан, который для вас раскроет с лучших сторон наш профессиональный гид и местный житель.
Описание экскурсии
«Солнечная крепость» Нарын-Кала
В Дербенте вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — древней доарабской цитаделью, парящей над морем. Узнаете, как с ее помощью контролировался выход в Персию и защищались народы Закавказья от набегов кочевников. А также услышите о главных событиях, что крепость повидала за свою необыкновенно долгую жизнь.
Обаяние Старого города
Гуляя по узким улочкам приветливого города, вы окажетесь в атмосферном мире Древнего Востока, где кажется, будто время остановилось. Здесь беззаботно играют дети, важной поступью прогуливаются старики и отовсюду доносятся ароматы домашней дагестанской кухни. Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России.
Неизведанное ущелье
Перед тем, как отправиться в горы, вам предложат перекусить в лучших традициях восточного гостеприимства — угостят ароматным дербентским чаем с местными сладостями. А затем вы поедете в секретное ущелье, ни в чём не уступающее известной Карадахской теснине. Перед вами раскроется девственная природа края и впечатляющие пейзажи каменных стен, источенных временем.
Дегустация дагестанских блюд
По пути к следующему пункту программы вы заглянете в горное село, где пообедаете в настоящей табасаранской семье. В атмосфере гостеприимного дома вы насладитесь всеми блюдами, которыми богат хлебосольный Южный Дагестан. Хозяева принимают участие в обеде — рассказывают историю своей семьи и своего села. Для желающих хозяева проведут мастер-классы по приготовлению южнодагестанского чуду — пирога с мясом и мастер-класс по ковроткачеству. Ковры — визитная карточка Табасарана уже многие столетия. А мастер-класс проходит так увлекательно, что даже наши гости мужчины с удовольствием принимают в нём участие.
Хучнинский водопад и легендарная крепость
Подкрепились — и едем дальше! Впереди вас ждет один из крупнейших и самых красивых водопадов Дагестана, Хучнинский. А неподалеку вы осмотрите необычную крепость Семи братьев и одной сестры, где услышите связанное с ней сказание о войне, любви и предательстве. С цитадели открываются невероятные виды на широкую долину, горы и ущелья.
Мосты
Далее мы увидим два моста: живописный спрятанный в зелени древний виадук и уникальный в своём роде деревянный мост, построенный без единого гвоздя в XIX веке.
А в конце поездки нас ждёт настоящее приключение. Эту локацию мы посещаем в только ясную погоду по согласованию с нашими гостями. В зелёных лесах Табасарана спрятан и третий мост — его создатель — сама природа. Но, чтобы полюбоваться на него, придётся пешком подняться по крутой горной тропе.
По желанию можем посетить знаменитый экраноплан Лунь — чудо инженерной мысли 80-ых годов. Он как огромное морское животное нежится на солнце у линии прибоя недалеко от Дербента, в ожидании своего места в строящемся парке Патриот.
Организационные детали
- Трансфер на 6-местном минивэне включён в стоимость. Наш водитель также может привести вас из Махачкалы в Дербент, эта услуга стоит 4500 ₽. Трансфер из Каспийска — 4000 ₽. Трансфер на время экскурсии на крупном минивэне Hyundai Starex (8 мест) также возможен за доплату.
- Отдельно оплачивается питание и вход в ряд музеев
- По вашему желанию мы можем скорректировать программу
- Для посещения горных районов необходимо иметь с собой удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается не летнего периода
- Отдельно оплачиваются обед в горном селе и мастер-классы — 850 ₽ с чел.
- С вами будут 2 гида из нашей команды: в Дербенте и в горах