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Южный Дагестан - за один день

Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
Самая южная часть России, древнейшие город и мечеть страны, овеянная легендами крепость в горах, морские просторы и секретные ущелья. А еще гранаты, миндаль и самобытная кухня.

Все это — яркий Южный Дагестан, который для вас раскроет с лучших сторон наш профессиональный гид и местный житель.
5
11 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день

Описание экскурсии

«Солнечная крепость» Нарын-Кала

В Дербенте вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — древней доарабской цитаделью, парящей над морем. Узнаете, как с ее помощью контролировался выход в Персию и защищались народы Закавказья от набегов кочевников. А также услышите о главных событиях, что крепость повидала за свою необыкновенно долгую жизнь.

Обаяние Старого города

Гуляя по узким улочкам приветливого города, вы окажетесь в атмосферном мире Древнего Востока, где кажется, будто время остановилось. Здесь беззаботно играют дети, важной поступью прогуливаются старики и отовсюду доносятся ароматы домашней дагестанской кухни. Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России.

Неизведанное ущелье

Перед тем, как отправиться в горы, вам предложат перекусить в лучших традициях восточного гостеприимства — угостят ароматным дербентским чаем с местными сладостями. А затем вы поедете в секретное ущелье, ни в чём не уступающее известной Карадахской теснине. Перед вами раскроется девственная природа края и впечатляющие пейзажи каменных стен, источенных временем.

Дегустация дагестанских блюд

По пути к следующему пункту программы вы заглянете в горное село, где пообедаете в настоящей табасаранской семье. В атмосфере гостеприимного дома вы насладитесь всеми блюдами, которыми богат хлебосольный Южный Дагестан. Хозяева принимают участие в обеде — рассказывают историю своей семьи и своего села. Для желающих хозяева проведут мастер-классы по приготовлению южнодагестанского чуду — пирога с мясом и мастер-класс по ковроткачеству. Ковры — визитная карточка Табасарана уже многие столетия. А мастер-класс проходит так увлекательно, что даже наши гости мужчины с удовольствием принимают в нём участие.

Хучнинский водопад и легендарная крепость

Подкрепились — и едем дальше! Впереди вас ждет один из крупнейших и самых красивых водопадов Дагестана, Хучнинский. А неподалеку вы осмотрите необычную крепость Семи братьев и одной сестры, где услышите связанное с ней сказание о войне, любви и предательстве. С цитадели открываются невероятные виды на широкую долину, горы и ущелья.

Мосты

Далее мы увидим два моста: живописный спрятанный в зелени древний виадук и уникальный в своём роде деревянный мост, построенный без единого гвоздя в XIX веке.
А в конце поездки нас ждёт настоящее приключение. Эту локацию мы посещаем в только ясную погоду по согласованию с нашими гостями. В зелёных лесах Табасарана спрятан и третий мост — его создатель — сама природа. Но, чтобы полюбоваться на него, придётся пешком подняться по крутой горной тропе.

По желанию можем посетить знаменитый экраноплан Лунь — чудо инженерной мысли 80-ых годов. Он как огромное морское животное нежится на солнце у линии прибоя недалеко от Дербента, в ожидании своего места в строящемся парке Патриот.

Организационные детали

  • Трансфер на 6-местном минивэне включён в стоимость. Наш водитель также может привести вас из Махачкалы в Дербент, эта услуга стоит 4500 ₽. Трансфер из Каспийска — 4000 ₽. Трансфер на время экскурсии на крупном минивэне Hyundai Starex (8 мест) также возможен за доплату.
  • Отдельно оплачивается питание и вход в ряд музеев
  • По вашему желанию мы можем скорректировать программу
  • Для посещения горных районов необходимо иметь с собой удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается не летнего периода
  • Отдельно оплачиваются обед в горном селе и мастер-классы — 850 ₽ с чел.
  • С вами будут 2 гида из нашей команды: в Дербенте и в горах

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1581 туриста
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и многодневные путешествия профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Александра - прекрасный организатор, еще до экскурсии подробно рассказала о том, что и как будет в день экскурсии, ответила на все вопросы и сориентировала, что еще стоит посмотреть в окрестностях
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Дербента. Нам был нужен трансфер и его тоже организовали в лучшем виде, водитель приехал вовремя, вел машину аккуратно, не лихачил. Ну и самое главное, что гид на экскурсии рассказала много интересного, смогла увлечь детей и взрослых.

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Н
Все соответствовало заказанной экскурсии. Было два гида. Арина и Марта. Все отлично рассказали и показали. Отвечали на все вопросы. Марта очень вкусно и сытно накормила. Есть возможность остановиться у Марты в гостевом доме на побережье в Самурском лесу. Спасибо огромное за экскурсию👍
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М
очень насыщенно и разнообразно, отлично подходит для тех, кто хочет посмотреть основное за один день. и природа, и быт, и местная кухня и культура и история и классные фото. формат индивидуальный, отдельное спасибо, что адаптировали под пожилых участников! все потребности были учтены.
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Н
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает через красивый лес с прохладным ручьем, небольшой подъем в гору (средней сложности). Зато это
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того стоит - мост впечатляет своим видом. Осмотрели деревянный мост, Хучнинский водопад, крепость семи братьев и одной сестры. Вкусно покушали в доме местных жителей. Спасибо водителю Эдику за аккуратное вождение и общение.

Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает+2
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
Насыщенная программа. Наибольшее впечатление осталось от природного моста. Сам переход к нему уже приключение: путь пролегает
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Максим
Отличный маршрут, что бы понять за один день Южный Дагестан, его историю, традиции и самое главное местных жителей. Избавится от предрассудков и понять что мы единый народ, хоть и во
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многом разные:). Гид Алик молодец, знает и любит свое дело+отличный фотограф. Эдик профессиональный водитель и интересный собеседник. Семья в селе замечательная, накормили вкусным обедом и напоили вкусным домашним в…. м(нельзя говорить это слово, Рамадан идет)+ с собой дали гостинцев, пообщались и посмеялись, интересные и умные люди. На обратном пути заехали на Лунь. В целом день пролетел незаметно, дети и взрослые довольны)))

Отличный маршрут, что бы понять за один день Южный Дагестан, его историю, традиции и самое главное
Отличный маршрут, что бы понять за один день Южный Дагестан, его историю, традиции и самое главное
Отличный маршрут, что бы понять за один день Южный Дагестан, его историю, традиции и самое главное
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Ирина
Очень насыщенная и интересная экскурсия. Спасибо Камилье за интересный рассказ о крепости в Дербенте, с таким теплым чувством она рассказывала ее историю, что мы тоже почувствовали гордость за то, что
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в нашей стране сохранилось такое место. Прогулка была познавательная и ненавязчивая. Спасибо Эдику за аккуратную езду и гостеприимство - обед был очень вкусный и разнообразный. Дети попробовали себя в качестве ткачей и посмотрели как готовятся чуду. Поездка проходила в дружеской атмосфере, с интересными беседами и историями. Пейзажи, которые нас окружали во время поездки, будоражили воображение. Отдельная благодарность Александре за организацию данного события, так как она очень заботливо согласовывала все нюансы нашей поездки, вплоть до меню обеда. Команда - ОГОНЬ! Продолжайте и дальше радовать туристов вашим задором и энтузиазмом!

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