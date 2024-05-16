Путешествие по Табасаранскому району на юге Дагестана подарит незабываемые впечатления.
Живописные пейзажи, за которые район называют местной Швейцарией, дополняются уникальными артефактами разных эпох.
Советский экраноплан "Лунь", средневековая крепость семи братьев и одной
Живописные пейзажи, за которые район называют местной Швейцарией, дополняются уникальными артефактами разных эпох.
Советский экраноплан "Лунь", средневековая крепость семи братьев и одной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные пейзажи Табасаранского района
- 🏰 Исторические артефакты разных эпох
- 🚀 Уникальный экраноплан «Лунь»
- 🏞️ Ханагский водопад
- 🌉 Старинный каменный мост
- 🗣️ Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Экраноплан «Лунь»
- Крепость семи братьев и одной сестры
- Музей Табасаранского быта и культуры
- Ханагский водопад
- Каменный мост начала 20 века
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Советский ракетный корабль-экраноплан «Лунь».
- Крепость семи братьев и одной сестры.
- Музей Табасаранского быта и культуры.
- Ханагский водопад.
- Каменный мост начала 20 века.
Вы узнаете:
- Почему экраноплан «Лунь» списали с Каспийской флотилии.
- Где проводились его испытания.
- Где в Дагестане снимали одну из сцен «Кавказского пленника».
- Как проходил поход Надир-шаха на Табасаран.
- Какие осады совершались на крепость семи братьев.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость: Hyundai Solaris, Lada Largus, Hyundai Tucson или Kia Cerato.
- Дополнительные расходы: билеты в музей — 100 руб/чел, обед.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 21 туриста
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Раик, я представляю дружную команду гидов в Дербенте. Нам очень нравится проводить экскурсии и знакомить гостей с Дагестаном: его историей, культурой и традициями. Также мы максимально бережно относимся к вождению: ездим аккуратно, соблюдаем правила и скоростной режим. С нетерпением ждём нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
София
16 мая 2024
Были на экскурсии 2 мая, и день прошел просто отлично! Раик очень интересный гид с прекрасным чувством юмора:) мы увидели много красот, вкусно поели и все время были заняты увлекательным разговором с нашим гидом)) экскурсия прошла весело, комфортно, мы очень довольны и однозначно рекомендуем 😁💯
Анастасия
7 мая 2024
Экскурсия подойдёт тем у кого не очень много времени для знакомства с Дагестаном, но тем не менее вы успеете насладиться его красотами. Посетили Ханагский водопад, где наш гид Раик угостил
В
Виктория
1 мая 2024
Все прошло наилучшим образом. Поездка очень комфортная с интересным повествованием. Очень рады,что познакомились с Раиком отличный гид и прекрасный человек. Автомобиль чистый,кондиционер,забрал вовремя. Экскурсия оставила только положительные эмоции. Учтены все пожелания,места локации самые удивительные. Успехов в работе!!!
С
Светлана
1 мая 2024
Замечательный маршрут, недолгий, но насыщенный. Посмотрели и старинную крепость, и красивейший водопад, потрясающие виды на горы. Изюминка маршрута - экраноплан. Всем советую повторить это путешествие! И спасибо нашему гиду Раику за прекрасную организацию!
Н
Наталья
7 апр 2024
Были на экскурсии из Дербента на юг Дагестана с экскурсоводом Раиком. Очень нам понравилась. Раик много знает, интересно рассказывает, приятно его слушать. Сразу видно, что любит свое дело.
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