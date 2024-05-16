читать дальше нас вкусным чаем. Понравился старинный каменный мост в живописном месте. Посетили экскурсию в музее культуры и быта в Крепости семи братьев. Экраноплан на берегу Каспийского моря вызвал у нас невероятные эмоции. Спасибо Раику и его команде за прекрасное настроение и яркие впечатления от поездки.

Экскурсия подойдёт тем у кого не очень много времени для знакомства с Дагестаном, но тем не менее вы успеете насладиться его красотами. Посетили Ханагский водопад, где наш гид Раик угостил