Экраноплан «Лунь» – экскурсии в Дербенте

Найдено 12 экскурсий в категории «Экраноплан «Лунь»» в Дербенте, цены от 2 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
34 отзыва
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
13 отзывов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
11 отзывов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Гастро-тур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110 за всё до 6 чел.
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за человека
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
93 отзыва
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Древний Дербент: музей под открытым небом
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900 за человека
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    6 июня 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
    Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
  • Д
    Денис
    30 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
    читать дальше

    По пути Рамис также показал несколько обзорных площадок и потрясающими видами. Помимо экскурсии Рамис может подсказать какие есть еще способы провести время и какие места можно посетить. Спасибо за интересную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем!

  • K
    Kalinin.
    28 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.
  • Л
    Людмила
    23 мая 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.
  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
    Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экраноплан «Лунь»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
  2. Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
  3. Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
  4. Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
  5. Гастро-тур по Дербенту
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
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