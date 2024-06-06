Р Ринат Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!

С Светлана Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍

Е Екатерина Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй

В Валентина Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.

Д Денис Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов читать дальше По пути Рамис также показал несколько обзорных площадок и потрясающими видами. Помимо экскурсии Рамис может подсказать какие есть еще способы провести время и какие места можно посетить. Спасибо за интересную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем! Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.

K Kalinin. Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.

М Марина Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.

Н Наталья Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.

Л Людмила Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.