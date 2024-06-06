1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7.5 часов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат6 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
- ВВалентина30 мая 2024На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
- ДДенис30 мая 2024Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
- KKalinin.28 мая 2024Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
- ММарина26 мая 2024Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.
- ННаталья24 мая 2024Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.
- ЛЛюдмила23 мая 2024Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.
- ССергей23 мая 2024Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экраноплан «Лунь»»
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