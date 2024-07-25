Приехав в Дербент, вы наверняка захотите насладиться красотой Сулакского каньона — вдумчиво и без суеты.
Мы предлагаем красочное путешествие, которое познакомит вас с природными чудесами дагестанской земли в неспешном темпе. Вы увидите бархан Сарыкум, Чиркейскую ГЭС и бескрайние панорамы каньона. Сделаете потрясающие фото и просто насладитесь моментом.
Мы предлагаем красочное путешествие, которое познакомит вас с природными чудесами дагестанской земли в неспешном темпе. Вы увидите бархан Сарыкум, Чиркейскую ГЭС и бескрайние панорамы каньона. Сделаете потрясающие фото и просто насладитесь моментом.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:01, 07:30, 07:31, 08:00, 08:01, 08:30, 08:31, 09:00, 09:01, 09:30, 09:31, 10:00, 10:01, 10:30, 10:31, 11:00, 11:01, 11:30, 11:31, 12:00, 12:01, 12:30, 12:31, 13:00, 13:01, 13:30, 13:31, 14:00, 14:01, 14:30, 14:31, 15:00, 15:01, 15:30, 15:31, 16:00, 16:01, 16:30, 16:31, 17:00, 17:01, 17:30, 17:31, 18:00, 18:01, 18:30, 18:31, 19:00, 19:01, 19:30, 19:31, 20:00, 20:01
Описание экскурсии
Бархан Сарыкум — официально признан вторым по величине в мире. Крупнее него лишь бархан Большой эрг, находящийся в пустыне Сахара.
Чиркейское водохранилище на реке Сулак. Крупнейший водоём на Северном Кавказе, образованный для строительства Чиркейской ГЭС. На берегах водохранилища раскинулись живописные посёлки Чиркей и Дубки.
Тёщин язык — каменный выступ, с которого открывается великолепный вид на Чиркейскую ГЭС.
Смотровая площадка в Дубках — лучшее место, чтобы полюбоваться панорамой Сулакского каньона.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно: в Дагестане туристкам рекомендуется не надевать шорты и одежду с декольте. Шорты у мужчин должны закрывать колено
- Поездка возможна с детьми от 5 лет
- В стоимость входят: трансфер от места вашего размещения в Дербенте на комфортабельных авто Kia, Toyota, Volkswagen или Honda, услуги гида
Дополнительные расходы
Бархан Сарыкум — 200 ₽
По желанию:
- Прогулка на катере — от 4 000 ₽ до 8 000 ₽ за катер
- Квадроцикл, прогулки на лошадях — цены по запросу
- Обед — в среднем 600 ₽ за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников — до 7 человек. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 148 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялисьЗадать вопрос
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