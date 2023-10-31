Проникнуться восточным духом и культурой на групповой прогулке по колоритным районам города
Эта экскурсия идеально подойдёт для первого знакомства с Дербентом.
На обзорной прогулке по старой части города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи. Познакомитесь с историей Дагестана и культурой местных жителей. Удивитесь, что по городу можно гулять часами и постоянно находить что-то новое.
На обзорной прогулке по старой части города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи. Познакомитесь с историей Дагестана и культурой местных жителей. Удивитесь, что по городу можно гулять часами и постоянно находить что-то новое.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие в Дербент — город, где жизнь размеренно идёт своим чередом и вместе с тем играет яркими красками — обещает увлекательное знакомство с его богатой историей и культурным наследием. В нашей программе:
- крепость Нарын-Кала — настоящие врата в прошлое. Вам предстоит подняться по крутым каменным ступеням, ощущая древнюю атмосферу шаг за шагом. С вершины крепостной стены вам откроется великолепный вид на Каспийское море и окрестности.
- Магалы — историческая часть города. Это место, где происходили невероятные события, да и сейчас кипит жизнь. Узкие улочки, каменные дома и уютные дворики перенесут вас в далёкое прошлое.
- Джума-мечеть — встреча с мастерством древних архитекторов. Этот исламский храм был построен в 8 веке и поражает своей красотой и утонченностью узоров на стенах и является самой древней мечетью в России.
- Девичьи бани — погружение в атмосферу роскошного восточного отдыха.
- мемориальный дом и музей Бестужева-Марлинского — знакомство с биографией и творчеством выдающегося русского поэта и дипломата.
- музей ковроткачества — экскурс в богатую историю ремесла. Вы увидите образцы ковров, которые являются настоящими произведениями искусства.
- парк Низами — шоу-программа самого большого мультимедийного фонтана в России.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— цитадель Нарын-Кала — 200 руб.
— Девичьи бани — 150 руб.
— музей Бестужева- Марлинского — 150 руб.
— музей ковра и декоративно-прикладного искусства — 150 руб.
ежедневно в 09:30 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в крепости Нарын-кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30 и 15:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ренат — ваша команда гидов в Дербенте
Здравствуйте! Меня зовут Ренат, я представляю туристическое агентство в Дербенте. У нас большая команда гидов, водителей и менеджеров. С радостью покажем вам любимый Дербент и Дагестан.
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