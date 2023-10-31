Дербент - город тысячи легенд

Проникнуться восточным духом и культурой на групповой прогулке по колоритным районам города

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Эта экскурсия идеально подойдёт для первого знакомства с Дербентом.

На обзорной прогулке по старой части города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи. Познакомитесь с историей Дагестана и культурой местных жителей. Удивитесь, что по городу можно гулять часами и постоянно находить что-то новое.
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Дербент - город тысячи легенд
Ближайшие даты:
31
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1
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Дербент — город, где жизнь размеренно идёт своим чередом и вместе с тем играет яркими красками — обещает увлекательное знакомство с его богатой историей и культурным наследием. В нашей программе:

  • крепость Нарын-Кала — настоящие врата в прошлое. Вам предстоит подняться по крутым каменным ступеням, ощущая древнюю атмосферу шаг за шагом. С вершины крепостной стены вам откроется великолепный вид на Каспийское море и окрестности.
  • Магалы — историческая часть города. Это место, где происходили невероятные события, да и сейчас кипит жизнь. Узкие улочки, каменные дома и уютные дворики перенесут вас в далёкое прошлое.
  • Джума-мечеть — встреча с мастерством древних архитекторов. Этот исламский храм был построен в 8 веке и поражает своей красотой и утонченностью узоров на стенах и является самой древней мечетью в России.
  • Девичьи бани — погружение в атмосферу роскошного восточного отдыха.
  • мемориальный дом и музей Бестужева-Марлинского — знакомство с биографией и творчеством выдающегося русского поэта и дипломата.
  • музей ковроткачества — экскурс в богатую историю ремесла. Вы увидите образцы ковров, которые являются настоящими произведениями искусства.
  • парк Низами — шоу-программа самого большого мультимедийного фонтана в России.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — цитадель Нарын-Кала — 200 руб.
    — Девичьи бани — 150 руб.
    — музей Бестужева- Марлинского — 150 руб.
    — музей ковра и декоративно-прикладного искусства — 150 руб.

ежедневно в 09:30 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в крепости Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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