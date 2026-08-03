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Дербент - город контрастов

Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии
В Дербенте древность и современность переплетаются и притягивают неведомой силой — в этом вы убедитесь на нашей прогулке по 5000-летнему городу.

В лёгкой атмосфере мы пройдёмся по Дербенту, а интересные рассказы от меня помогут оживить достопримечательности. Экскурсия подойдёт абсолютно всем!
4.7
155 отзывов
Дербент - город контрастов
Дербент - город контрастов
Дербент - город контрастов

Описание экскурсии

От древних памятников архитектуры к высокотехнологичным новинкам — Дербент раскроет перед вами все свои грани.

  • Начнём прогулку на смотровой площадке у цитадели Нарын-кала, которую называют красой Азии и жемчужиной Востока. Это визитная карточка города, отделённая от Каспийского моря двойными стенами. Зайдём в крепость, где вы познакомитесь с многовековой историей крепости и её главными достопримечательностями.
  • Далее мы спустимся в Магал — старый район города, пройдёмся по узким улочкам-лабиринтам, где я расскажу вам историю их возникновения.
  • Плавно перенесёмся в современную часть Дербента. Неспешно гуляя по отреставрированной улице Мамедбекова, дойдём до современного парка им. Низами Гянджеви, где увидим самый большой мультимедийный фонтан в России площадью почти 5 000 кв. м.

О чём будем говорить

  • Вы узнаете историю Дербента — как его строили и завоёвывали, и какую важную роль он сыграл в формировании мировой летописи.
  • Я расскажу вам про традиции и обычаи нашего города.
  • Вы проникнетесь колоритом, культурой и бытом местного населения. Увидите искренность, отзывчивость и гостеприимство жителей Дербента.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: билеты в крепость — 300 ₽/взрослые, 100 ₽/школьники, бесплатно для детей до 7 лет и ветеранов боевых действий
  • Экскурсия будет интересна детям с 6-7 лет

ежедневно в 16:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет1200 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный билет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У цитадели Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2901 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 155 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Чудесная экскурсия с экскурсоводом Али. Очень живо, увлекательно рассказал об истории крепости и старого города. Отвечал на все вопросы. Время пролетело незаметно. Очень рекомендуем именно этого экскурсовода.
Чудесная экскурсия с экскурсоводом Али. Очень живо, увлекательно рассказал об истории крепости и старого города. Отвечал
Чудесная экскурсия с экскурсоводом Али. Очень живо, увлекательно рассказал об истории крепости и старого города. Отвечал
Чудесная экскурсия с экскурсоводом Али. Очень живо, увлекательно рассказал об истории крепости и старого города. Отвечал
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Т
Экскурсия впечатлила. Рассказ гида интересный и подробный, с таким вдохновением, будь-то ты оказалась в тех далёких временах. Посетителей очень много. А старый город и добродушие местного населения - это вообще другой мир. Дербент очень понравился, жаль что жильё сняла не в этом городе.
Экскурсия впечатлила. Рассказ гида интересный и подробный, с таким вдохновением, будь-то ты оказалась в тех далёких
Экскурсия впечатлила. Рассказ гида интересный и подробный, с таким вдохновением, будь-то ты оказалась в тех далёких
Экскурсия впечатлила. Рассказ гида интересный и подробный, с таким вдохновением, будь-то ты оказалась в тех далёких
Экскурсия впечатлила. Рассказ гида интересный и подробный, с таким вдохновением, будь-то ты оказалась в тех далёких
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В
Очень понравилось. Интересно, профессионально, тактично. Рекомендую!
Очень понравилось. Интересно, профессионально, тактично. Рекомендую!
Очень понравилось. Интересно, профессионально, тактично. Рекомендую!
Очень понравилось. Интересно, профессионально, тактично. Рекомендую!
Очень понравилось. Интересно, профессионально, тактично. Рекомендую!
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Ксения
спасибо большое гиду Гарику! 3,5ч пролетели незаметно. очень интересно рассказывает, я бы и дальше гуляла бы и слушала) увлекательно,с юмором, с остановками, с объяснениями. Дербент- потрясающий город! очень красиво 💕 процветания и всего самого доброго!
спасибо большое гиду Гарику! 3,5ч пролетели незаметно. очень интересно рассказывает, я бы и дальше гуляла бы
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Максим
Были с сыном на экскурсии у Али. Остались довольны преподнесенным материалом. Получили ответы на свои вопросы. Али оставил хорошее впечатление.
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М
Спасибо огромное за интересную экскурсию. Все понравилось, все по плану
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