Основано на последних 30 из 155 отзывов

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Д Дмитрий Чудесная экскурсия с экскурсоводом Али. Очень живо, увлекательно рассказал об истории крепости и старого города. Отвечал на все вопросы. Время пролетело незаметно. Очень рекомендуем именно этого экскурсовода. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Экскурсия впечатлила. Рассказ гида интересный и подробный, с таким вдохновением, будь-то ты оказалась в тех далёких временах. Посетителей очень много. А старый город и добродушие местного населения - это вообще другой мир. Дербент очень понравился, жаль что жильё сняла не в этом городе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Валерия Очень понравилось. Интересно, профессионально, тактично. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ксения спасибо большое гиду Гарику! 3,5ч пролетели незаметно. очень интересно рассказывает, я бы и дальше гуляла бы и слушала) увлекательно,с юмором, с остановками, с объяснениями. Дербент- потрясающий город! очень красиво 💕 процветания и всего самого доброго! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Максим Были с сыном на экскурсии у Али. Остались довольны преподнесенным материалом. Получили ответы на свои вопросы. Али оставил хорошее впечатление. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет