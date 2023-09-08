Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Вечером Дербент особенно романтичен. Окутанный закатной дымкой и огнями подсветки, он притягивает неведомой магической силой.
Даже самый опытный путешественник не устоит под чарами древней крепости и узких улочек, хранящих историю длиной в 2000 лет.
В лёгкой атмосфере в группе до 20 человек мы пройдём по сказочному Дербенту под интересные рассказы и легенды о городе.
Даже самый опытный путешественник не устоит под чарами древней крепости и узких улочек, хранящих историю длиной в 2000 лет.
В лёгкой атмосфере в группе до 20 человек мы пройдём по сказочному Дербенту под интересные рассказы и легенды о городе.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
От древних памятников архитектуры к высокотехнологичным новинкам — Дербент раскроет перед вами все свои грани.
- Начнём прогулку на смотровой площадке у цитадели Нарын-кала, которую называют красой Азии и жемчужиной Востока. Это визитная карточка города, отделённая от Каспийского моря двойными стенами. Вы познакомитесь с многовековой историей крепости и её главными достопримечательностями.
- Далее мы спустимся в Магал — старый район города, пройдёмся по узким улочкам-лабиринтам, где я расскажу вам историю их возникновения.
- Плавно перенесёмся в современную часть Дербента. Неспешно гуляя по отреставрированной улице Мамедбекова, дойдём до современного парка им. Низами Гянджеви, где увидим самый большой мультимедийный фонтан в России площадью почти 5 000 кв. м.
О чём будем говорить
- Вы узнаете историю Дербента — как его строили и завоёвывали, и какую важную роль он сыграл в формировании мировой летописи.
- Я расскажу вам про традиции и обычаи нашего города.
- Вы проникнетесь колоритом, культурой и бытом местного населения. Увидите искренность, отзывчивость и гостеприимство жителей Дербента.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: билеты в крепость – 200 руб. взрослые, 100 руб. школьники, дошкольникам бесплатно
- Экскурсия будет интересна детям с 6-7 лет
ежедневно в 17:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у цитадели Нарын-кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 314 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
8 сен 2023
Экскурсия понравилась. Красиво, насыщенно. Единственный минус- отсутствие фонтанов и сокращённое время экскурсии на 40 минут
Ю
Юлия
3 сен 2023
Мы с мужем выбрали эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом и за короткое время получить максимум информации. Экскурсоводом был Али- приятный позитивный молодой человек, который с удовольствием рассказывал про свой город, отвечал на все вопросы. Мы остались очень довольны: продуманный маршрут, интересный рассказчик, очень красивый город, особенно в час, когда зажигаются огни. Однозначно рекомендуем!
С
Светлана
29 авг 2023
Нашим экскурсоводом был Роман. Очень детально и подробно рассказывал об истории Дербента, крепости. С юмором, что немного разбавляло большой объем информации)) Было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую!!!
Н
Наркиза
28 авг 2023
Экскурсия понравилась. Было бы комфортнее, если бы в группе было не больше 10 человек.
Е
Елена
28 авг 2023
Экскурсия интересная, Али великолепный рассказчик. НО экскурсия заявлена для количества человек до 20. По факту было больше 30. Для нас это важно, знали бы мы об этом раньше, выбрали бы индивидуальную экскурсию. 40 минут свободного времени в крепости - это перебор. Поэтому минус балл.
Наталия
26 авг 2023
Интересная экскурсия,гид -знающий интеллигентный приятный молодой человек. Крепость произвела сильное впечатление. Также интересно пройти по древним улицам Дербента. Минус- много народу в группе
О
Ольга
24 авг 2023
Нормальная экскурсия! И даже сначала интересно, но видимо нам не повёзло с гидом! Уж очень местами он тихо разговаривал, а группа не маленькая, но он человек с юмором, это порадовало. Но повторюсь из-за того что местами ничего не было слышно, интерес терялся.
А
Анастасия
22 авг 2023
Окунулись в атмосферу Дербента. Было легко и интересно
О
Оксана
22 авг 2023
Вчера были на вечерней обзорной экскурсии по древним улицам. Огромное спасибо гиду Хоше. Обоятельная и привлекательная девушка,которая очень интересно провела экскурсию,погрузила нас в исторический мир древнего Дербента, провела по древним улочкам и показала нам огромный музыкальный фонтан. Огромное ей спасибо.
В
Василина
21 авг 2023
В Дагестане впервые. Остановились на несколько дней в Дербенте. Решили посетить экскурсию по вечернему Дербенту и не пожалели. Узнали много интересного и познавательного. Гид Зулейха очень приятная. Рассказывала не только по теме экскурсии, но и полно отвечала на наши любые вопросы. Открыли для себя Дербент с необычной стороны. Нам очень понравилось. Экскурсия подойдет любому туристу, который интересуется историей города и страны.
Т
Татьяна
20 авг 2023
18 августа 2023 года посетила с супругом вечернюю обзорную экскурсию по древним улицам Дербента и крепости. Очень интересно провела экскурсию Хоша. Прошлись по старой крепости и старинным улочкам. Также посетили хрустальный мост и красивый фонтан. Много интересной информации. Обязательно буду советовать эту экскурсию и этого экскурсовода знакомым.
И
Инесса
20 авг 2023
Мне очень понравилась экскурсия с гидом
Зулейхой по вечернему Дербенту. Вот, не представляю, как можно столько раз повторять одно и тоже и не потерять в качестве. От начала до конца на самом высоком уровне! Все четко, понятно, громко, интересно, всем все слышно, хотя шум на улице. Все посмотрели, везде успели. Хоть и не первый раз в Дербенте, но с удовольствием провела время. Ещё раз Благодарю!
Зулейхой по вечернему Дербенту. Вот, не представляю, как можно столько раз повторять одно и тоже и не потерять в качестве. От начала до конца на самом высоком уровне! Все четко, понятно, громко, интересно, всем все слышно, хотя шум на улице. Все посмотрели, везде успели. Хоть и не первый раз в Дербенте, но с удовольствием провела время. Ещё раз Благодарю!
К
Ксения
19 авг 2023
Были на экскурсии в сопровождении гида - Хоши, очень интересно и познавательно. Прогулялись по цитадели и старым улочкам Дербента. Отдельно было выделено время на самостоятельную прогулку по Нарын-Кала. Завершилась экскурсия у музыкального фонтана.
Татьяна
19 авг 2023
Интересно, содержательно. Экскурсовод Хоша веселая, внимательная, рассказывает очень живо, создаёт дружескую атмосферу в группе, а под конец прогулки предлагает приятные бонусы) Мы остались довольны. Спасибо!
И
Ирина
19 авг 2023
Очень понравилась экскурсия. Переживали, что 3 часа будет тяжело ходить, но время пролетело незаметно. Маршрут построен удобно, после крепости неспешно спустились вниз по улочкам и даже пообщались с местными жителями. Гид рассказывает интересно и отвечает на наши вопросы, в том числе и оригинальные. Спасибо большое за экскурсию по такому красивому городу!
Ещё 13 отзывов
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