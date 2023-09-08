Мне очень понравилась экскурсия с гидом

Зулейхой по вечернему Дербенту. Вот, не представляю, как можно столько раз повторять одно и тоже и не потерять в качестве. От начала до конца на самом высоком уровне! Все четко, понятно, громко, интересно, всем все слышно, хотя шум на улице. Все посмотрели, везде успели. Хоть и не первый раз в Дербенте, но с удовольствием провела время. Ещё раз Благодарю!