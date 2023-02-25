ежедневно в 09:00 и 16:00

Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала. Вы услышите её многовековую историю и узнаете, как жили местные правители много веков назад. А также полюбуетесь с высоты потрясающим видом на город и Каспийское море. Осмотрев древнюю цитадель, мы отправимся гулять по старинным извилистым улочкам «магалам» — они позволят вам погрузиться в жизнь и быт простых дербентцев.
Вы проедете по отреставрированной улице Мамедбекова и увидите современный парк им. Низами Гянджеви. Кроме того, оцените живописную набережную и погуляете по «улице счастливых людей» — местному Арбату. По дороге я расскажу много интересного о традиционных блюдах Дербента, его самобытных обычаях и традициях. А также о знаменитостях, посещавших наш город или живших здесь.