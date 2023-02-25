ежедневно в 09:00 и 16:00

Дербент — самый древний город России, сочетающий дух прошлого и насыщенную современную жизнь. Вы погуляете по крепости Нарын-кала и старинным улицам «магалам». А чтобы понять, как живут дербентцы сегодня, отправитесь на местный Арбат и набережную. Природным фоном нашего путешествия станет чудесное Каспийское море!

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала. Вы услышите её многовековую историю и узнаете, как жили местные правители много веков назад. А также полюбуетесь с высоты потрясающим видом на город и Каспийское море. Осмотрев древнюю цитадель, мы отправимся гулять по старинным извилистым улочкам «магалам» — они позволят вам погрузиться в жизнь и быт простых дербентцев.

Дербент сегодня

Вы проедете по отреставрированной улице Мамедбекова и увидите современный парк им. Низами Гянджеви. Кроме того, оцените живописную набережную и погуляете по «улице счастливых людей» — местному Арбату. По дороге я расскажу много интересного о традиционных блюдах Дербента, его самобытных обычаях и традициях. А также о знаменитостях, посещавших наш город или живших здесь.

Организационные детали