ежедневно в 09:00 и 16:00

Дербент — российский Ближний Восток с особой культурой и историей. Вы увидите самую старую мечеть в стране, исследуете магалы и посетите музеи. Посмотрите на Дербент времён царской России, а так же современный город с мультимедийным фонтаном. Вперёд, навстречу Старому Дербенту!
Описание экскурсии
- Программа начнётся с экскурсии по самой древней цитадели России — крепости Нарын-кала, где вы увидите развалины ханского дворца, гауптвахту и зинданы, водохранилища и ханский хамам.
- После у вас будет 15-30 минут свободного времени для прогулки.
- Затем мы спустимся в древнюю часть Дербента — магалы, где прогуляемся по улочкам неправильной формы и многовековой историей. В магалах до сих пор сохранился дом-музей декабриста А. Бестужева-Марлинского, при желании его можно посетить, и услышать историю трагической жизни писателя.
- Далее гости выйдут к мужскому хамаму, расположенному на торговой площади, где стоит церковь-мечеть 11 века.
- Прогуливаясь по колоритным улочкам, дойдем до мечети 8 века — самой старой в России. В её дворе растут величественные деревья.
- После мечети прогуляемся возле женского и девичьего хамамов. Я расскажу, чем они отличаются.
- Экскурсия закончится у красивейших ворот южной стены — «Орта-капы».
Организационные детали
- С вами будет гид из нашего агентства.
- Входные билеты по маршруту не входят в стоимость.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7лет
|Бесплатно
|Дети 8-12лет
|700 ₽
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У соснового бора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаля — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 2000 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Камаля, я представляю официальное туристическое агентство в Дербенте. Все наши сотрудники — профессиональные гиды, отлично знающие историю города и по-настоящему влюблённые в него. Мы ответственно подходим к проведению экскурсий и учитываем пожелания гостей. Ждем вас в гостеприимном Дагестане!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 222 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Чудесная экскурсия! Погружение в мир древнего восточного города, история, традиции. С нами был прекрасный гид Алик. Мы даже не заметили как пролетели 4,5 часа!!!! Вместо заявленных 2,5. Глубокие исторические знания,
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Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных фактов о жизни старого и современного Дербента. 4 часа пролетели незаметно!
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А
Все понравилось. Даже небольшой дождик порадовал)
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О
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем спустились в древную часть города, прошли по узким улочкам. Формат экскурсии легкий, познавательный, приятный… мне очень все понравилось. Спасибо Вам огромное🤍 Всем советую данную экскурсию и экскурсовода👍
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Е
Записались на экскурсию к Камале, но по стечению обстоятельств, нашим рассказчиком был Алик. Не очень мне это известие понравилось сначала, но после ни разу не пожалела о замене.
Это была одна
Это была одна
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Е
предполагала что посетим девичьи бани
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