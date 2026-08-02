ежедневно в 09:00 и 16:00

Мои заказы

Дербент - город историй

Исследовать главные достопримечательности города на групповой пешеходной экскурсии
Дербент — российский Ближний Восток с особой культурой и историей. Вы увидите самую старую мечеть в стране, исследуете магалы и посетите музеи. Посмотрите на Дербент времён царской России, а так же современный город с мультимедийным фонтаном. Вперёд, навстречу Старому Дербенту!
5
222 отзыва
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй

Описание экскурсии

  • Программа начнётся с экскурсии по самой древней цитадели России — крепости Нарын-кала, где вы увидите развалины ханского дворца, гауптвахту и зинданы, водохранилища и ханский хамам.
  • После у вас будет 15-30 минут свободного времени для прогулки.
  • Затем мы спустимся в древнюю часть Дербента — магалы, где прогуляемся по улочкам неправильной формы и многовековой историей. В магалах до сих пор сохранился дом-музей декабриста А. Бестужева-Марлинского, при желании его можно посетить, и услышать историю трагической жизни писателя.
  • Далее гости выйдут к мужскому хамаму, расположенному на торговой площади, где стоит церковь-мечеть 11 века.
  • Прогуливаясь по колоритным улочкам, дойдем до мечети 8 века — самой старой в России. В её дворе растут величественные деревья.
  • После мечети прогуляемся возле женского и девичьего хамамов. Я расскажу, чем они отличаются.
  • Экскурсия закончится у красивейших ворот южной стены — «Орта-капы».

Организационные детали

  • С вами будет гид из нашего агентства.
  • Входные билеты по маршруту не входят в стоимость.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7летБесплатно
Дети 8-12лет700 ₽
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У соснового бора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаля
Камаля — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 2000 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Камаля, я представляю официальное туристическое агентство в Дербенте. Все наши сотрудники — профессиональные гиды, отлично знающие историю города и по-настоящему влюблённые в него. Мы ответственно подходим к проведению экскурсий и учитываем пожелания гостей. Ждем вас в гостеприимном Дагестане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 222 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
211
4
5
3
3
2
3
1
Виктория
Чудесная экскурсия! Погружение в мир древнего восточного города, история, традиции. С нами был прекрасный гид Алик. Мы даже не заметили как пролетели 4,5 часа!!!! Вместо заявленных 2,5. Глубокие исторические знания,
читать дальшеуменьшить

хорошая подача материала, юмор, интересные истории, национальный колорит, возможность увидеть Дербент в снегу или в цветущем миндале благодаря авторским фото гида Алика. Все очень понравилось. Если вы хотите получить незабываемые, яркие впечатления однозначно рекомендуем экскурсию с гидом Аликом!

Чудесная экскурсия! Погружение в мир древнего восточного города, история, традиции. С нами был прекрасный гид Алик.
Чудесная экскурсия! Погружение в мир древнего восточного города, история, традиции. С нами был прекрасный гид Алик.
Чудесная экскурсия! Погружение в мир древнего восточного города, история, традиции. С нами был прекрасный гид Алик.
Чудесная экскурсия! Погружение в мир древнего восточного города, история, традиции. С нами был прекрасный гид Алик.
Вам был полезен этот отзыв?
Ремарчук
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных фактов о жизни старого и современного Дербента. 4 часа пролетели незаметно!
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Потрясающая экскурсия с гидом Аликом! Подача информации увлекательная и совсем не нудная. Куча интересных и неочевидных
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все понравилось. Даже небольшой дождик порадовал)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем спустились в древную часть города, прошли по узким улочкам. Формат экскурсии легкий, познавательный, приятный… мне очень все понравилось. Спасибо Вам огромное🤍 Всем советую данную экскурсию и экскурсовода👍
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Замечательная девушка Камаля провела для меня экскурсию, получилось что индивидуальную. Приятная прогулка по территории крепости, затем
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Записались на экскурсию к Камале, но по стечению обстоятельств, нашим рассказчиком был Алик. Не очень мне это известие понравилось сначала, но после ни разу не пожалела о замене.
Это была одна
читать дальшеуменьшить

из тех редких экскурсий, когда не смотришь на время, не зеваешь, а просто наслаждаешься моментом, видами, своими и чужими фотографиями, узнаешь новое о прошлом, настоящем и даже будущем Дербента.
4.5 часа (вместо 2.5) прошли легко и очень весело: туристы в нашей группе получили красивые фото, сделанные гидом, увидели и даже потрогали 😁 цикад, вдоволь насмеялись и получили кучу положительных эмоций.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
предполагала что посетим девичьи бани
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии на «Дербент - город историй»

Миры старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
107 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Кала-капы. Это входные ворота на смотровую...
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00 и 17:00, в субботу в 17:00
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
1400 ₽ за человека
Огни ночного Дербента
Пешая
3 часа
35 отзывов
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
20 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
1.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старинного Дербента
Посетить все главные места самого южного города страны и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Дербент - город контрастов
Пешая
2.5 часа
155 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
20 авг в 16:00
1400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте
1200 ₽ за человека