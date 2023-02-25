ежедневно в 09:00 и 16:00

Дербент - город историй

Исследовать главные достопримечательности города на групповой авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
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Дербент — самый древний город России, сочетающий дух прошлого и насыщенную современную жизнь. Вы погуляете по крепости Нарын-кала и старинным улицам «магалам». А чтобы понять, как живут дербентцы сегодня, отправитесь на местный Арбат и набережную. Природным фоном нашего путешествия станет чудесное Каспийское море!
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала. Вы услышите её многовековую историю и узнаете, как жили местные правители много веков назад. А также полюбуетесь с высоты потрясающим видом на город и Каспийское море. Осмотрев древнюю цитадель, мы отправимся гулять по старинным извилистым улочкам «магалам» — они позволят вам погрузиться в жизнь и быт простых дербентцев.

Дербент сегодня

Вы проедете по отреставрированной улице Мамедбекова и увидите современный парк им. Низами Гянджеви. Кроме того, оцените живописную набережную и погуляете по «улице счастливых людей» — местному Арбату. По дороге я расскажу много интересного о традиционных блюдах Дербента, его самобытных обычаях и традициях. А также о знаменитостях, посещавших наш город или живших здесь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашего агентства
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, в группе до 20 человек
  • Транспорт включён в стоимость. В зависимости от количества людей это будет минивэн или микроавтобус.
  • Билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. школьники, дошкольникам бесплатно

ежедневно в 09:00 и 16:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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София
25 фев 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия. Кемаля эрудированный и интересный рассказчик. Было очень холодно, но Кемаля согревала своим рассказом.

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