Название экскурсии вас не обманывает: Дербент — один из самых древних городов мира. И точно самый древний в России. А значит, он хранит следы и тайны весьма далёких времён.



Хотите ими обладать? Договорились! Вы отправитесь по колоритным улочкам к самым важным достопримечательностям Дербента. И услышите истории, которыми может поделиться только он.