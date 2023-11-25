Дербент: один из древнейших в мире

Групповая экскурсия в Дербенте

Увидеть на групповой экскурсии крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, старинные бани и магалы

Название экскурсии вас не обманывает: Дербент — один из самых древних городов мира. И точно самый древний в России. А значит, он хранит следы и тайны весьма далёких времён.

Хотите ими обладать? Договорились! Вы отправитесь по колоритным улочкам к самым важным достопримечательностям Дербента. И услышите истории, которыми может поделиться только он.
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Дербент: один из древнейших в мире
Ближайшие даты:
25
ноя
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Дети 7-16 лет630 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Цитадель Нарын-Кала — часть дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами. В древности она перекрывала так называемые Каспийские ворота в Персию. Внутри цитадели сохранились бани, система водоснабжения из керамических труб и руины ханского дворца.
  • Магалы — старинные районы-лабиринты, сосредоточенные вокруг мечети. В Дербенте 9 магалов: все они расположены в горной его части, внутри стен крепости. Мы погуляем по причудливым переплетениям магалов и постараемся не заблудится.
  • Бани Дербента. Восточная мужская баня расположена вблизи Килиса-мечети на старой торговой площади и является одной из самых древних в Дербенте. Женская баня построена в 15-17 вв. Девичья баня построена в 13 веке. Поговорим об их различиях и предназначении.
  • Джума-мечеть — самая древняя не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Вы узнаете, когда она была построена и почему стала самым большим городским сооружением.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате.
  • Билеты в крепость Нарын-Кала оплачиваются дополнительно: для взрослых — 200 руб. /чел., для школьников — 100 руб. /чел., дошкольникам бесплатно.

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле цитадели Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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