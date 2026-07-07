Групповая экскурсия «Дербент: один из древнейших в мире» приглашает вас в увлекательное путешествие по страницам истории.
Ваш маршрут пройдет через знаменитую Цитадель Нарын-Кала, где каждый камень хранит отголоски древних эпох.
Вы прогуляетесь
Ваш маршрут пройдет через знаменитую Цитадель Нарын-Кала, где каждый камень хранит отголоски древних эпох.
Вы прогуляетесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история
- 🕌 Древние мечети
- 🛤️ Колоритные улочки
- 🛁 Исторические бани
- 👥 Групповая атмосфера
Что можно увидеть
- Цитадель Нарын-Кала
- Магалы
- Бани Дербента
- Джума-мечеть
Описание экскурсии
- Цитадель Нарын-Кала — часть дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами. В древности она перекрывала так называемые Каспийские ворота в Персию. Внутри цитадели сохранились бани, система водоснабжения из керамических труб и руины ханского дворца.
- Магалы — старинные районы-лабиринты, сосредоточенные вокруг мечети. В Дербенте 9 магалов: все они расположены в его горной части, внутри стен крепости. Мы погуляем по причудливым переплетениям магалов и постараемся не заблудиться.
- Бани Дербента. Восточная мужская баня расположена вблизи Килиса-мечети на старой торговой площади и является одной из самых древних в Дербенте. Женская баня построена в 15-17 вв. Девичья баня построена в 13 веке. Поговорим об их различиях и предназначении.
- Джума-мечеть — самая древняя не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Вы узнаете, когда она была построена и почему стала самым большим городским сооружением.
Организационные детали
- Билеты в крепость Нарын-Кала оплачиваются дополнительно: для взрослых — 300 ₽/чел., для школьников — 200 ₽/чел., дошкольникам бесплатно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 12 лет
|700 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле цитадели Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алияр — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 319 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Зовут меня Алияр, я аттестованный гид и вхожу в команду профессиональных гидов. Мы обещаем индивидуальный подход к каждому путешественнику и максимально интересные экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за отлично проведенную экскурсию. Гид Алияр очень интересный рассказчик, отличный профессионал, хорошо знает историю интересно преподносит детали исторических событий с долей юмора, что добавляет изюминку в экскурсию. Очень рекомендуем, остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мы в восторге от экскурсии! Алияр не просто знает историю — он умеет её рассказывать: столько деталей и фактов, но при этом всё легко и понятно. Время пролетело как одно мгновение. Спасибо за такой насыщенный и интересный день!»
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 13 июл 2025
Алияр Исмаилович самый суперский гид, не смотря на жару он провел экскурсию, должны были ещё быть люди , но они отказались и он провел экскурсию только нам троим. Я не
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия, очень понравился гид Алияр, интересно и с юмором рассказал все про Дербент, Дагестан, рекомендую, не пожалеете, и спасибо огромное за незабываемые впечатления)
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно, познавательно и не спеша, рекомендуем 👌⛰️
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Очень познавательная и интересная экскурсия! Гид Алияр просто супер! Однозначно рекомендую! Просто, интересно и с юмором рассказал о достопримечательностях цитадели Нарын-кала, в целом о старой части Дербента. Пешая экскурсия по старому городу с комментариями гида позволила не только ознакомиться с историческими аспектами, но и просто отлично провести время в замечательной компании, насладиться духом Дербента
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Дербент: один из древнейших в мире»
Групповая
до 20 чел.
Краски древнего Дербента
Узкие улочки, древние памятники и восточный колорит Дербента ждут вас! Погрузитесь в историю, посетив цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Кала-капы. Это входные ворота на смотровую...
Сегодня в 10:00
19 авг в 09:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеДербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 13 чел.
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
1300 ₽ за человека
2000 ₽ за человека