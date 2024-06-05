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🚶 Пешая Групповая 3 часа 80 отзывов Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры Начало: В Дербенте Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 269 отзывов Дербент - Первая встреча: История в каждом камне Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом Начало: У крепости Нарын кала 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 138 отзывов Дербент - город историй: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города Начало: У крепости Нарын кала Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 45 отзывов Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом Начало: Возле крепости Нарын-кала 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством Начало: У крепости Нарын-Кала 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Cтарому городу Начало: По согласованию с гидом Расписание: по договоренности 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов 12 отзывов Древний Дербент: музей под открытым небом Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 15 отзывов "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия Начало: Дербент, улица Богатырёва 9 Расписание: Каждый день, в удобное вам время 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала Начало: У крепости Расписание: Ежедневно 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 85 отзывов Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала» Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Древний город Дербент Начало: По договоренности с туристом Расписание: Смотрите свободные даты 6 000 ₽ за всё до 7 чел.