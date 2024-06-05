Девичьи бани – экскурсии в Дербенте

Найдено 14 экскурсий в категории «Девичьи бани» в Дербенте, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-прогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
80 отзывов
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900 за человека
Магия старинного Дербента
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
138 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Прогулка по вечернему Дербенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500 за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Древний Дербент: музей под открытым небом
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: У крепости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
85 отзывов
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Древний город Дербент
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Дербент: средневековое приключение
Индивидуальная
8 часов
Дербент: средневековое приключение
Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивойВечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
  • О
    Олеся
    30 мая 2024
    Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
    Какая это была экскурсия? Лучшая!!! Алсида, огромное спасибо вам за вашу работу. Интересно и очень познавательно, не скучно. Какая прекрасная
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    подача информации. Где-то посмеялись, а где-то и прослезились- история она такая, заставляет задуматься. Всем смело могу рекомендовать этого замечательного гида. Спасибо!!!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
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    о достопримечательностях. Замечательный гид Али легко, познавательно и с юмором сопроводил нас, рассказал о памятниках культуры, о разных эпохах, о предполагаемых перспективах развития Дербента, порекомендовал места к посещению. Спасибо за такую чудесную прогулку по Вашему замечательному городу!!! 😍😍

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Девичьи бани»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Экспресс-прогулка по Дербенту
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  3. Дербент - первая встреча
  4. Дербент - город историй
  5. Прогулка по вечернему Дербенту
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Девичьи бани" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 900 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 807 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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