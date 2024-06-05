1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: У крепости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дербент: средневековое приключение
Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
- ООльга2 июня 2024Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
- ООльга1 июня 2024Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
- ТТатьяна1 июня 2024Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
- ООлеся30 мая 2024Какая это была экскурсия? Лучшая!!! Алсида, огромное спасибо вам за вашу работу. Интересно и очень познавательно, не скучно. Какая прекрасная
- ООльга29 мая 2024Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
- ННаталья28 мая 2024В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
- ЕЕлена27 мая 2024Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
- ААлександр27 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Девичьи бани»
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