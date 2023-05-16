Дербент
Наша трехчасовая экскурсия открывает перед нами врата в мир древних традиций, величия и гармонии, погружая нас в магию Дербента — неиссякаемого источника вдохновения и удивления.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы
- Джума мечеть
- Девичья Баня
- Армянская церковь Святого Всеспасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Загадочный Дербент и его исторические сокровища.
- Захватывающее путешествие из Махачкалы в Дербент всего в трех часах езды на автомобиле раскрывает перед нами уникальное слияние времен и культур. Первой нашей остановкой станет вековая крепость Нарын-кала, возвышающаяся над Дербентскими волнами уже более 1500 лет. Ее каменные стены, словно сказочные стражи, хранят в себе непостижимые истории и впечатляющие виды на Каспийское море.
- Продолжая наше знакомство с Дербентом, мы отправимся на прогулку по историческому кварталу, где каждый уголок дышит прошлыми эпохами. Особое внимание мы уделим самой старой Джума-мечети, которая свидетельствует о древних мусульманских традициях и пропитана атмосферой мудрости и спокойствия.
- Неизменным символом Дербента является Магал, возвышающийся на берегу Каспийского моря. С его вершин мы сможем насладиться величественным видом на горизонт, который сливается с бескрайними просторами неба и моря. Пройдя через древнюю Девичью Башню, обвитую легендами и загадками, мы ощутим мощь и неприступность этой фортификации.
- Наше путешествие завершится волшебным местом — Армянской церковью Святого Всеспасителя. Ее архитектурные детали, роскошные фрески и мистическая атмосфера будут приглашать нас на медитативное погружение в духовное наследие этой земли.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экскурсовод по крепости и по городу с историком, по желанию (1500-3000 руб.)
- Входные билеты в музеи (100-250 руб. /чел.)
- Поездка на экраноплан, по желанию (2000 руб.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности (Махачкала-Каспийск)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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