Дербент: средневековое приключение

Дербент

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Наша трехчасовая экскурсия открывает перед нами врата в мир древних традиций, величия и гармонии, погружая нас в магию Дербента — неиссякаемого источника вдохновения и удивления.
Дербент: средневековое приключение
Дербент: средневековое приключение
Дербент: средневековое приключение
Дербент: средневековое приключение
Дербент: средневековое приключение
Дербент: средневековое приключение
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы
  • Джума мечеть
  • Девичья Баня
  • Армянская церковь Святого Всеспасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Загадочный Дербент и его исторические сокровища.
  • Захватывающее путешествие из Махачкалы в Дербент всего в трех часах езды на автомобиле раскрывает перед нами уникальное слияние времен и культур. Первой нашей остановкой станет вековая крепость Нарын-кала, возвышающаяся над Дербентскими волнами уже более 1500 лет. Ее каменные стены, словно сказочные стражи, хранят в себе непостижимые истории и впечатляющие виды на Каспийское море.
  • Продолжая наше знакомство с Дербентом, мы отправимся на прогулку по историческому кварталу, где каждый уголок дышит прошлыми эпохами. Особое внимание мы уделим самой старой Джума-мечети, которая свидетельствует о древних мусульманских традициях и пропитана атмосферой мудрости и спокойствия.
  • Неизменным символом Дербента является Магал, возвышающийся на берегу Каспийского моря. С его вершин мы сможем насладиться величественным видом на горизонт, который сливается с бескрайними просторами неба и моря. Пройдя через древнюю Девичью Башню, обвитую легендами и загадками, мы ощутим мощь и неприступность этой фортификации.
  • Наше путешествие завершится волшебным местом — Армянской церковью Святого Всеспасителя. Ее архитектурные детали, роскошные фрески и мистическая атмосфера будут приглашать нас на медитативное погружение в духовное наследие этой земли.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экскурсовод по крепости и по городу с историком, по желанию (1500-3000 руб.)
  • Входные билеты в музеи (100-250 руб. /чел.)
  • Поездка на экраноплан, по желанию (2000 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности (Махачкала-Каспийск)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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