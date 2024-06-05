1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
«Заглянете в старейшую мечеть России — Джума-мечеть»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Следом заглянем в старейшую мечеть России — Джума-мечеть»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«Немного подкрепившись, мы отправимся на прогулку по Старому городу — пройдём по узким улочкам-лабиринтам, увидим дом писателя-декабриста Бестужева-Марлинского и старейшую мечеть в СНГ Джума-мечеть»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Далее в программе древняя Джума-мечеть и секреты клада, зарытого под одной из её колонн»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
«Джума-мечеть — самая древняя не только в России, но и во всех странах бывшего Союза»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425₽ за человека
Групповая
3 часа
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Посетите самую древнюю мечеть в России — Джума-мечеть 8 века»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
«Спускаясь, зайдем в Джума-мечеть, самую старую мечеть в России (9 век)»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«С гидом вы пройдете по старинным кварталам Магалам, посетите древнюю крепость Нарын-Кала и заглянете в Джума-мечеть, старейшую мечеть в России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Магалы Старого города — вы узнаете об их особенностях, поплутаете по лабиринту улиц и выйдете к Джума-мечети»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Мы заглянем в тихий дворик Джума-мечети 8 века и пройдём по древним извилистым улицам, наблюдая за местной жизнью»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
«Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
«По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
«Здесь же располагается знаменитая Джума-мечеть — старейшая в России»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«Заглянем в старейшую мечеть России — Джума мечеть»
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
«Так же посетите Дом-музей "Бестужева-Марлинского" и самую старую мечеть России и стран СНГ, входящую в пятерку древнейших мечетей мира,"Джума мечеть" и музей "Девичьи бани"»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
«Увидим старейшую мечеть России, жемчужину столицы Дагестана — Джума-мечеть»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
«Впереди — знакомство со старой частью города, лабиринтами магалов и древнейшей «Джума-мечетью»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
«Затем вы спуститесь в старую часть города, где посетите Магалы — архаичный лабиринт из домов, сохранивший средневековый вид, и старейшую мечеть России и стран СНГ, входящую в пятерку древнейших мечетей мира, — Джума-мечеть»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дербент: средневековое приключение
Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск)
«Особое внимание мы уделим самой старой Джума-мечети, которая свидетельствует о древних мусульманских традициях и пропитана атмосферой мудрости и спокойствия»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
- ООльга2 июня 2024Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
- ООльга1 июня 2024Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
- ТТатьяна1 июня 2024Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
- ООльга29 мая 2024Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
- ННаталья28 мая 2024В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
- ААнна28 мая 2024Хорошая интересная экскурсия! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о крепости,прогулялялась с нами по Старому городу. Спасибо большое!
- ЕЕлена27 мая 2024Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
- ААлександр27 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Джума-Мечеть»
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