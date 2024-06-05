В Валерия Магия старинного Дербента Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍

Е Елена Магия старинного Дербента Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻

О Ольга Магия старинного Дербента Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!

О Ольга Прогулка по вечернему Дербенту Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸

Т Татьяна Экспресс-прогулка по Дербенту Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.

О Ольга "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!

Н Наталья "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия читать дальше о достопримечательностях. Замечательный гид Али легко, познавательно и с юмором сопроводил нас, рассказал о памятниках культуры, о разных эпохах, о предполагаемых перспективах развития Дербента, порекомендовал места к посещению. Спасибо за такую чудесную прогулку по Вашему замечательному городу!!! 😍😍 В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,

А Анна Город контрастов: древность и современность Дербента Хорошая интересная экскурсия! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о крепости,прогулялялась с нами по Старому городу. Спасибо большое!

Е Елена Дербент - первая встреча Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо