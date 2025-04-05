Древний Дербент и экраноплан Лунь

Погрузитесь в атмосферу древнейшего города России — Дербента.

Исследуйте его исторические сокровища, такие как цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, и узнайте секреты, скрывавшиеся со времен СССР.

Откройте для себя богатство культурного наследия и восточного колорита, которыми пропитаны улицы этого уникального города.
Древний Дербент и экраноплан Лунь
Древний Дербент и экраноплан Лунь
Древний Дербент и экраноплан Лунь
Ближайшие даты:
5
апр6
апр12
апр13
апр19
апр20
апр26
апр
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Дербент — Древний Город России

Дербент — это не просто город, а настоящая сокровищница истории, где восточный колорит переплетается с уникальными традициями. На экскурсии вы сможете увидеть главные достопримечательности, которые расскажут о многовековом наследии этого удивительного места.

Главные Достопримечательности

  • Цитадель Нарын-Кала — величественное сооружение, которое охраняло город на протяжении веков.
  • Джума-мечеть — одна из старейших мечетей России, впечатляющая своей архитектурой и атмосферой.
  • Девичья баня — место, где можно окунуться в атмосферу древних традиций и обычаев.

Историческое Наследие

Дербент соперничает с Римом за звание самого древнего города. Его богатая история и уникальные достопримечательности вдохновляют и восхищают. Местные жители с радостью встречают гостей, готовые поделиться своими знаниями и любовью к родному городу.

Секреты Прошлого

Перед тем как отправиться на экскурсию, мы посетим место, которое было совершенно секретным во времена СССР. Это добавит интриги и позволит лучше понять, как развивался Дербент на протяжении веков.

Очарование Улиц

Каждая улочка и завиток Дербента наполнены местным колоритом и культурой. Прогуливаясь по ним, вы сможете ощутить дух времени и узнать больше о жизни горожан. Это место, где история оживает, и каждый шаг приносит новые открытия.

Дербент — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу древнего города. Приглашаем вас в это увлекательное путешествие!

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Экраноплан Лунь
  • ‭ Древние Врата Дербента
  • ‭ Крепость Нарын-Кала
  • ‭ Прогулка по главным улицам города
  • ‭ Самой большой фонтан на Северном Кавказе
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского 102 к/т Парамакс
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мы настаиваем на определенных правилах для наших гостей:
  • Одеваться скромно, не носить декольте, обтягивающую и открытую одежду. Допустимы футболки и бриджи ниже колен. С собой женщинам рекомендуется иметь платок на случай посещения религиозных учреждений (мечетей и храмов)
  • Не курить и не распивать алкоголь в общественных местах
  • Не прослушивать громко музыку в культовых местах
  • Избегать рукопожатий между мужчиной и женщиной, а также проявлений чувств между ними на публике (объятий, поцелуев)
  • При посещении культовых религиозных сооружений необходимо соблюдать особый этикет, тем самым проявляя уважение к мусульманским обычаям. Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, а женщинам необходимо облачиться в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, надеть платок на голову. Уважение к тем местам, которые вы посещаете, это залог успешного тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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