Исследуйте его исторические сокровища, такие как цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, и узнайте секреты, скрывавшиеся со времен СССР.
Откройте для себя богатство культурного наследия и восточного колорита, которыми пропитаны улицы этого уникального города.
Описание экскурсии
Дербент — Древний Город России
Дербент — это не просто город, а настоящая сокровищница истории, где восточный колорит переплетается с уникальными традициями. На экскурсии вы сможете увидеть главные достопримечательности, которые расскажут о многовековом наследии этого удивительного места.
Главные Достопримечательности
- Цитадель Нарын-Кала — величественное сооружение, которое охраняло город на протяжении веков.
- Джума-мечеть — одна из старейших мечетей России, впечатляющая своей архитектурой и атмосферой.
- Девичья баня — место, где можно окунуться в атмосферу древних традиций и обычаев.
Историческое Наследие
Дербент соперничает с Римом за звание самого древнего города. Его богатая история и уникальные достопримечательности вдохновляют и восхищают. Местные жители с радостью встречают гостей, готовые поделиться своими знаниями и любовью к родному городу.
Секреты Прошлого
Перед тем как отправиться на экскурсию, мы посетим место, которое было совершенно секретным во времена СССР. Это добавит интриги и позволит лучше понять, как развивался Дербент на протяжении веков.
Очарование Улиц
Каждая улочка и завиток Дербента наполнены местным колоритом и культурой. Прогуливаясь по ним, вы сможете ощутить дух времени и узнать больше о жизни горожан. Это место, где история оживает, и каждый шаг приносит новые открытия.
Дербент — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу древнего города. Приглашаем вас в это увлекательное путешествие!
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экраноплан Лунь
- Древние Врата Дербента
- Крепость Нарын-Кала
- Прогулка по главным улицам города
- Самой большой фонтан на Северном Кавказе
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы настаиваем на определенных правилах для наших гостей:
- Одеваться скромно, не носить декольте, обтягивающую и открытую одежду. Допустимы футболки и бриджи ниже колен. С собой женщинам рекомендуется иметь платок на случай посещения религиозных учреждений (мечетей и храмов)
- Не курить и не распивать алкоголь в общественных местах
- Не прослушивать громко музыку в культовых местах
- Избегать рукопожатий между мужчиной и женщиной, а также проявлений чувств между ними на публике (объятий, поцелуев)
- При посещении культовых религиозных сооружений необходимо соблюдать особый этикет, тем самым проявляя уважение к мусульманским обычаям. Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, а женщинам необходимо облачиться в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, надеть платок на голову. Уважение к тем местам, которые вы посещаете, это залог успешного тура