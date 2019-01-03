7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень увлекательная экскурсия, позволившая взглянуть на Дербент с другой стороны, почувствовать себя в центре исторических событий! Наш гид Назир очень хорошо владел материалом не только по теме экскурсии, но и со знанием дела отвечал на все интересующие нас вопросы, а их было не мало. Помог освоится в городе, порекомендовал лучшие туристические места. Экскурсия прошла на одном дыхании. Назир показал лучшие локации для удачных фотографий. Спасибо за отлично проведённое время!