7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море. Я расскажу о том, как строился город, о памятниках архитектуры, которые относятся к разным периодам истории Дербента: вы узнаете о секретах ханских бань (11 век) и царской канцелярии (19 век), об устройстве ханского дворца (8 век) и об укладе жизни правителей Дербента. А также услышите легенды о ханских гаремах и историю наложниц. Я покажу несколько входов в тайные подземные тоннели, которые окутали весь Дербент.
На территории крепости мы посмотрим зоны раскопок, которые ведутся здесь регулярно и очень бережно. Сейчас подняты слои, говорящие о том, что Дербент существовал с конца 4 тысячелетия до н.э. Я расскажу, что интересного нашил археологи за время последних раскопок.
Мы посетим самое спорное сооружение на территории крепости, которое целиком зарыто в землю. Вы узнаете его историю и попробуете угадать, что это за место.
Выйдя из крепости, мы попьем ароматного чаю в традиционной дербентской чайхане, а затем продолжим экскурсию уже по Старому городу, спускаясь с горы к морю. Мы будем бродить по узким улочкам, которые отходят от крепости. Они называются магалами. По пути я расскажу о знаменитых людях, которые посещали Дербент или жили здесь. Мы также зайдем в несколько домов, где поговорим об укладе жизни горожан в разные эпохи.
Спускаясь, зайдем в Джума-мечеть, самую старую мечеть в России (9 век). В её дворе растут платаны, которым уже несколько сотен лет. В мечети я открою ее историю и уделю внимание разным эпохам существования ислама на Кавказе.
В завершение мы посетим музейный комплекс «Девичьи бани». Вы узнаете о легендах этого места и о старинном обряде «купания невесты». Здесь вы сможете примерить на себе праздничную одежду жителей Дербента разных эпох.
В результате вы прикоснетесь к могучей истории одного из древнейших городов мира, очаруетесь его мудростью и колоритом. И совершенно забудете о давящем ритме современных мегаполисов в окружении живописной природы и прекрасных старинных построек Дербента.
Организационные детали
Входные билеты в достопримечательности по маршруту и чаепитие включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура возле крепости Нарын-кала.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я немного журналист, переводчик, гид-экскурсовод. Вернувшись однажды из очередного путешествия, я решила, что и в маленькой и совсем молодой Махачкале туристам есть на что посмотреть и что послушать. Я разработала интересные маршруты, нашла команду единомышленников и теперь приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Махачкале, Дербенту и другим городам и районам Дагестана в нашей дружной компании!
Наша экскурсия проходила 31 декабря. Проводили её 2 гида: Шамиль полностью показал и рассказал про крепость. Завел в её "тайные" места. Показал такую древность, что дух захватило!!! Прогулку по Старому городу проводил Алик ( Амик?). Бодро, интересно, много фактов, "заставил" историю руками потрогать. За 5 часов мы влюбились в Дербент, в историю этого места. Огромное спасибо!!! Удачи)
Татьяна
13 августа 2018
Спасибо огромное за прекрасно организованную экскурсию, грамотного гида и теплый прием. С уважением, Т. Суслова.
Марина
28 июля 2018
Очень увлекательная экскурсия, позволившая взглянуть на Дербент с другой стороны, почувствовать себя в центре исторических событий! Наш гид Назир очень хорошо владел материалом не только по теме экскурсии, но и со знанием дела отвечал на все интересующие нас вопросы, а их было не мало. Помог освоится в городе, порекомендовал лучшие туристические места. Экскурсия прошла на одном дыхании. Назир показал лучшие локации для удачных фотографий. Спасибо за отлично проведённое время!
Алексей
25 июля 2018
Очень интересно и позновательно
Наталия
19 апреля 2018
13 апреля мы заказывали экскурсию и трансфер из Махачкалы в Дербент. Машина приехала вовремя, дорога была легкой. Экскурсовод - Шамиль очаровал нас и своими знаниями и любовью к своему делу, к истории города. Очень позитивный, интересный человек! Профессионально чувствует, что интересно туристам, как лучше рассказать. Спасибо большое!
Алина
26 февраля 2018
Экскурсию для нас провел Шамиль. Масса положительных эмоций осталась после экскурсии с Шамилем. Его отличает не только блестящее владение информацией, но и прекрасная подача материала. Чувствуется истинная любовь к своему городу. Экскурсия длилась дольше заявленного времени, при этом нам не было скучно ни одной минуты. Шамиль - Вы большой молодец!!!
Юрий
3 августа 2016
Алик провел отличную экскурсию в крепости и старом городе. Очень подробно была рассказана история города и традиции местных жителей. Рекомендую.
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы познакомитесь с одним из древнейших мест России, наполненным таинственным восточным колоритом, — средневековые мечети, величественные крепостные стены, суровая красота горных пейзажей, пение муэдзинов. Я покажу вам главные достопримечательности Дербента: цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичью баню и музей декабриста Бестужева-Марлинского. Проведу по Старому городу, раскрою его историю и посвящу в старинные дагестанские традиции и обычаи.