7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дербент — самый южный город России. А может, и самый древний.
Его история всегда была интересна путешественникам, поэтому посещение Дербента входит в обязательную программу их пребывания в Дагестане.
На прогулке по этому удивительному городу я помогу вам проникнуться его восточным колоритом и древностью, расскажу о выдающихся постройках, археологических раскопках, истории, виноделии и укладе жизни в разные эпохи.
Его история всегда была интересна путешественникам, поэтому посещение Дербента входит в обязательную программу их пребывания в Дагестане.
На прогулке по этому удивительному городу я помогу вам проникнуться его восточным колоритом и древностью, расскажу о выдающихся постройках, археологических раскопках, истории, виноделии и укладе жизни в разные эпохи.
Описание экскурсии
- Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море. Вас ждёт рассказ о том, как строился город, о памятниках архитектуры, которые относятся к разным периодам истории Дербента: вы узнаете о секретах ханских бань (11 век) и царской канцелярии (19 век), об устройстве ханского дворца (8 век) и об укладе жизни правителей Дербента. А также услышите легенды о ханских гаремах и историю наложниц. Мы покажем несколько входов в тайные подземные тоннели, которые окутали весь Дербент.
- На территории крепости мы посмотрим зоны раскопок, которые ведутся здесь регулярно и очень бережно. Сейчас подняты слои, говорящие о том, что Дербент существовал с конца 4 тысячелетия до н. э.
- Мы посетим самое спорное сооружение на территории крепости, которое целиком зарыто в землю. Вы узнаете его историю и попробуете угадать, что это за место.
- После мы отправимся на магалы — улочки, которые отходят от крепостных стен. По дороге по желанию остановимся в чайхане.
- Заглянем во двор Джума-мечети, самой старой мечети в России (9 век). В её дворе растут платаны, которым уже несколько сотен лет.
- У музейного комплекса «Девичьи бани» вы узнаете, что такое «купание невесты». При желании можно посетить и сам музей. Осмотреть комплекс изнутри возможно только в рабочие часы.
В результате вы прикоснетесь к могучей истории одного из древнейших городов мира, очаруетесь его мудростью и колоритом. И совершенно забудете о давящем ритме современных мегаполисов в окружении живописной природы и прекрасных старинных построек Дербента.
Организационные детали
- Входные билеты в достопримечательности по маршруту (от 150 до 250 рублей на человека) и чаепитие (от 150 рублей на человека) оплачиваются дополнительно.
- Для групп более 5 человек стоимость экскурсии составит 10 000 рублей на группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле крепости Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2579 туристов
Всем привет. Меня зовут Яна. Я журналист, переводчик, экскурсовод. Махачкала — мой родной город. И с 2015 года я вожу по нему экскурсии. А ещё у меня прекрасная команда гидов, которая с большим удовольствием покажет вам Дагестан, такой разный, колоритный, порой противоречивый и невероятно приветливый.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хотим поблагодарить Шамиля за экскурсию! Погрузил нас в историю разных эпох, быт и традиции! С погодой нам немного не повезло, хотя, скорее, повезло: мы увидели с Цитадели Нарын-Кала город в
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Д
Замечательная экскурсия! Подготовить отзыв на экскурсию по ербенту. Гид георгий как настоящий восточный рассказчик оживил перед нами улицы Дербента. Как живые вставали перед нами древние войны и купцы. Глазами мы смотрели сквозь время на прошедшие столетия! Ногами мы прошли сквозь века! 10 баллов из 5!!! Полный восторг!
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Огромное спасибо за экскурсию, организаторам за сопровождение и экскурсоводу за прогулки и рассказ о древнем городе. Выбрали этот вариант, тк хотели индивидуальную и не обычную экскурсию. Маршрут отличный - и
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В первый раз приехали в Дербент посетили обзорную экскурсию в крепость и старый город. Получили массу самых положительных впечатлений. Интересно было узнать историю древнего города, прикоснуться к его артефактам, послушать увлекательный рассказ. Экскурсовод Шамиль отлично владеет материалом, проводит маршрут по самым знаковым местам, подробно отвечает на все вопросы.
+1
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Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.
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Ю
Очень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) также отдельное спасибо Шамилю за прекрасные фото, которые он для нас сделал-это очень здорово!! Однозначно рекомендую и желаю удачи!!
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