7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Н Наталья читать дальше уменьшить тумане, который всё же, развеявшись, показал нам Дербент.

Увидели начало цветения миндаля — весна! Погуляли по самой Цитадели, Магалам, сейчас там малолюдно, нет туристов, встречались только местные, доброжелательные жители. Спасибо за прекрасно проведённое время! Удачи в работе! Хотим поблагодарить Шамиля за экскурсию! Погрузил нас в историю разных эпох, быт и традиции! С погодой нам немного не повезло, хотя, скорее, повезло: мы увидели с Цитадели Нарын-Кала город в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Замечательная экскурсия! Подготовить отзыв на экскурсию по ербенту. Гид георгий как настоящий восточный рассказчик оживил перед нами улицы Дербента. Как живые вставали перед нами древние войны и купцы. Глазами мы смотрели сквозь время на прошедшие столетия! Ногами мы прошли сквозь века! 10 баллов из 5!!! Полный восторг! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия читать дальше уменьшить по крепости походили неспеша, и по улочкам города в сумерках. Гид Шамиль оставил очень приятное впечатление - легко рассказывает, с разными интересными фактами, не сбиваясь отвечает на вопросы. Материал необычный, а форма подачи - зазапоминающаяся. Отдельное спасибо за подсказки в части удачных ракурсов и фотозон) Остались довольны! Огромное спасибо за экскурсию, организаторам за сопровождение и экскурсоводу за прогулки и рассказ о древнем городе. Выбрали этот вариант, тк хотели индивидуальную и не обычную экскурсию. Маршрут отличный - и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дмитрий В первый раз приехали в Дербент посетили обзорную экскурсию в крепость и старый город. Получили массу самых положительных впечатлений. Интересно было узнать историю древнего города, прикоснуться к его артефактам, послушать увлекательный рассказ. Экскурсовод Шамиль отлично владеет материалом, проводит маршрут по самым знаковым местам, подробно отвечает на все вопросы. +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Михаил Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет