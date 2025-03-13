Вы насладитесь вкусом традиционной кухни на обеде, а затем мы отправимся в Аргун, чтобы открыть для себя архитектурную красоту мечети «Сердце Матери».
Описание экскурсии
Грозный
Грозный — это столица Чеченской Республики, которая славится своей богатой историей и культурным наследием. Город сочетает в себе современную архитектуру и традиционные элементы, что делает его уникальным местом для посещения.
Шали
Шали — это небольшой, но очень живописный город, расположенный неподалеку от Грозного. Он известен своей дружелюбной атмосферой и красивыми природными пейзажами. Здесь можно насладиться спокойствием и красотой чеченской природы.
Аргун
Аргун — это город, который также находится в Чеченской Республике. Он привлекает внимание своей уникальной архитектурой и историческими памятниками. Аргун — это место, где можно почувствовать дух Чечни и узнать больше о ее культуре.
Гордость Мусульман
Этот термин часто используется для описания культурных и исторических достижений мусульманского народа. В Чечне гордость за свои традиции и обычаи проявляется в различных аспектах жизни, включая искусство, музыку и кулинарию.
Сердце матери
Сердце матери — это символ любви и заботы, который присутствует в каждой семье. В Чеченской культуре материнство занимает особое место, и это отражается в отношении к женщинам и детям.
Сердце Чечни
Сердце Чечни — это метафора, описывающая душу и культуру народа. Это место, где традиции и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу, которая привлекает людей со всего мира.
Парк цветов
Парк цветов — это замечательное место для отдыха и прогулок. Здесь можно насладиться красотой природы, увидеть разнообразные цветы и просто отдохнуть от городской суеты. Это идеальное место для семейных прогулок и встреч с друзьями.
Проспект Путина
Проспект Путина — это одна из главных улиц Грозного, где сосредоточены многие важные здания и учреждения. Прогулка по этому проспекту позволяет увидеть как современную жизнь города, так и его исторические памятники.
проводится каждый: вторник, четверг, воскресенье выезды из городов: 6:00 - Дербент 7:00 - Избербаш 8:00 - Махачкала
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|3000 ₽
|Детский
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Города: Грозный, Шали, Аргун
- Мечети: Гордость Мусульман, Сердце матери, Сердце Чечни
- А также: парк цветов, парк зонтов, смотровая Грозный Сити
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Входные билеты на Грозный сити
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД
- ➤ Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
- ➤ Данная программа может подойти как для ребенка так и для людей золотого возраста. Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия
- НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)