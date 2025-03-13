Экскурсия в Чечню из Дербента и Махачкалы

Погрузитесь в уникальный колорит Чеченской республики и богатство местной культуры! Вас ждет посещение величественной мечети «Гордость мусульман» в Шали и насыщенная обзорная экскурсия по Грозному с визитом в знаменитую мечеть «Сердце Чечни».

Вы насладитесь вкусом традиционной кухни на обеде, а затем мы отправимся в Аргун, чтобы открыть для себя архитектурную красоту мечети «Сердце Матери».
Экскурсия в Чечню из Дербента и Махачкалы
Экскурсия в Чечню из Дербента и Махачкалы
Экскурсия в Чечню из Дербента и Махачкалы
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 07:00, 08:00

Описание экскурсии

Грозный

Грозный — это столица Чеченской Республики, которая славится своей богатой историей и культурным наследием. Город сочетает в себе современную архитектуру и традиционные элементы, что делает его уникальным местом для посещения.

Шали

Шали — это небольшой, но очень живописный город, расположенный неподалеку от Грозного. Он известен своей дружелюбной атмосферой и красивыми природными пейзажами. Здесь можно насладиться спокойствием и красотой чеченской природы.

Аргун

Аргун — это город, который также находится в Чеченской Республике. Он привлекает внимание своей уникальной архитектурой и историческими памятниками. Аргун — это место, где можно почувствовать дух Чечни и узнать больше о ее культуре.

Гордость Мусульман

Этот термин часто используется для описания культурных и исторических достижений мусульманского народа. В Чечне гордость за свои традиции и обычаи проявляется в различных аспектах жизни, включая искусство, музыку и кулинарию.

Сердце матери

Сердце матери — это символ любви и заботы, который присутствует в каждой семье. В Чеченской культуре материнство занимает особое место, и это отражается в отношении к женщинам и детям.

Сердце Чечни

Сердце Чечни — это метафора, описывающая душу и культуру народа. Это место, где традиции и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу, которая привлекает людей со всего мира.

Парк цветов

Парк цветов — это замечательное место для отдыха и прогулок. Здесь можно насладиться красотой природы, увидеть разнообразные цветы и просто отдохнуть от городской суеты. Это идеальное место для семейных прогулок и встреч с друзьями.

Проспект Путина

Проспект Путина — это одна из главных улиц Грозного, где сосредоточены многие важные здания и учреждения. Прогулка по этому проспекту позволяет увидеть как современную жизнь города, так и его исторические памятники.

проводится каждый: вторник, четверг, воскресенье выезды из городов: 6:00 - Дербент 7:00 - Избербаш 8:00 - Махачкала

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет3000 ₽
Детский2500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Города: Грозный, Шали, Аргун
  • Мечети: Гордость Мусульман, Сердце матери, Сердце Чечни
  • А также: парк цветов, парк зонтов, смотровая Грозный Сити
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты на Грозный сити
Что не входит в цену
  • Обед
Место начала и завершения?
Город Дербент, ул. Гагарина 27
Когда и сколько длится?
Когда: проводится каждый: вторник, четверг, воскресенье выезды из городов: 6:00 - Дербент 7:00 - Избербаш 8:00 - Махачкала
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД
  • ➤ Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
  • ➤ Данная программа может подойти как для ребенка так и для людей золотого возраста. Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия
  • НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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