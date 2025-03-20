В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают.
Описание экскурсии
Историческое наследие Гуниба
Гуниб — это место, где воздух насыщен историей, а его достопримечательности способны поразить воображение каждого. Этот поселок предлагает уникальные возможности для знакомства с культурным наследием и природными красотами.
Главные достопримечательности
Среди самых значимых мест, которые стоит посетить, выделяются:
- Царская поляна — живописное место, где можно насладиться природой и историей.
- Национальный природный парк — огромная территория, раскинувшаяся высоко в горах, предлагающая удивительные виды и разнообразие флоры и фауны.
- Гунибская крепость — величественное сооружение, которое возвышается над Гунибским плато. Построенная русскими войсками после окончания Кавказской войны, она является символом силы и истории региона.
Уникальная атмосфера
Каждое из этих мест обладает своей уникальной атмосферой и историей, которые можно почувствовать, прогуливаясь по их просторам. Гуниб приглашает вас открыть для себя его тайны и насладиться великолепием природы.
Понедельник, четверг в 7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царская поляна
- Национальный природный парк
- Гунибская крепость
- Гунибское плато
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты в музей
- Обед.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Дагестан, село Магарамкент, улица Ленина, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг в 7:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Дербента
Групповая
до 19 чел.
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
21 мар в 06:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
20 мар в 06:00
22 мар в 06:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
21 мар в 06:00
3700 ₽ за человека